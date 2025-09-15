Política

La mesa política de Milei se reúne en Casa Rosada y ultima la estrategia de La Libertad Avanza para las elecciones de octubre

El Presidente se encuentra con su círculo de funcionarios de mayor confianza. Se determinarán las fechas en las que se dará el puntapié a la campaña nacional. Lunes hiperactivo para el mandatario, que más tarde participará en la charla de la mesa bonaerense y luego grabará la cadena nacional por el Presupuesto

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Guardar
Patricia Bullrich esta mañana, al
Patricia Bullrich esta mañana, al ingresar a la Casa Rosada para sumarse a la reunión de la denominada mesa política (Fotos: Adrián Escandar)

La Casa Rosada es el lugar donde en este momento se reúne la mesa política nacional del Gobierno, la cual preside Javier Milei y busca oficiar de mecanismo de coordinación entre los principales dirigentes del oficialismo para tomar cursos de acción de cara a los próximos meses.

La mesa política nacional se reúne por segunda vez después de haber sido conformada la semana pasada. Milei la convocó para las 9:30 horas en la Casa Rosada y asistían también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, llegó una hora más tarde pero por un turno médico previamente agendado.

Según pudo saber Infobae, esta segunda reunión iba a tener importantes decisiones en relación con el comienzo de la campaña política nacional. Dos fuentes que participan del encuentro indicaron que se iban a debatir las fechas en las cuales Milei aparecerá en distintas provincias para levantar los armados provinciales de La Libertad Avanza ante la cercanía de las elecciones generales de octubre.

También se iba a repasar la agenda legislativa, que tiene al oficialismo en un fuerte aprieto con sesiones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en la cual se buscan insistir con las leyes vetadas por el Presidente y una batería de proyectos y convocatorias que son rechazadas tajantemente desde la Casa Rosada.

Martín Menem también ingresó a
Martín Menem también ingresó a la sede de gobierno antes de las 09:30

La mesa nacional se constituyó a pedido de Milei como instancia clave para determinar el rumbo de la estrategia electoral y ser él quien tome la palabra final entre las diferentes tribus del oficialismo a pesar de que la palabra de la hermana presidencial tenga un peso diferente al resto de los integrantes.

Karina Milei tiene como sus principales laderos en esa mesa a Martín Menem (quien es también vicepresidente de LLA) y a Manuel Adorni, quien es su principal referente en materia comunicacional. Santiago Caputo aparece como el único representante de su sector libertario; mientras que Guillermo Francos y Patricia Bullrich aparecen como amortiguadores de las internas libertarias.

Incluso, la ministra de Seguridad Nacional comenzó a elevar una postura acuerdista entre diferentes huestes de la Casa Rosada. Con la experiencia de la interna del PRO que protagonizó con Horacio Rodríguez Larreta, la funcionaria pidió la palabra en la primera reunión de la mesa y llamó a mitigar los conflictos de cara a octubre.

Este tipo de reuniones se caracterizan por su altísimo hermetismo. Esta es una etapa previa en la cual la altísima cúpula del Ejecutivo determina cuáles son los proyectos, las iniciativas, los acuerdos y las estrategias políticas que se deben determinar de ahí en adelante. Las conclusiones a las que se llegan son después volcadas a la reunión de Gabinete de Ministros, que se volverá a reunir el próximo miércoles.

La postal de la primera
La postal de la primera reunión, integrada por Javier Milei, Karina Milei, Guillermo Francos, Martín Menem, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Santiago Caputo

Milei encara un día con mucha actividad política en el que mezclará cuestiones partidarias y temas de la administración, todo con el objetivo de darle impulso al Gobierno y tratar de revertir los resultados de las últimas elecciones. Luego de encabezar la mesa nacional, se iba a aprestar a tomarle juramento a su flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. Instantes después se iba a reunir con el comando de coordinación de campaña bonaerense para fijar la estrategia electoral en ese distrito y las primeras apariciones que se harán por estas semanas; todo con el objetivo de mejorar la performance de los recientes comicios, en los que La Libertad Avanza perdió por 13 puntos de diferencia frente a Fuerza Patria.

Javier Milei también se prepara para presentar el Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional que será grabada en Balcarce 50. El mensaje, que se emitirá a las 21, busca reafirmar el compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal y el ajuste del gasto público, principios que se mantendrán como ejes centrales durante el próximo año. Como novedad, se hará un fuerte énfasis en el esfuerzo de la población en sobrellevar los efectos del apretón monetario. Luego de la derrota bonaerense, esa falta de reconocimiento fue una de las primeras autocríticas que hicieron altos estrategas libertarios.

El discurso, que será grabado a las 17 horas en el Salón Blanco, se centrará en la defensa del déficit cero como pilar del programa económico. Según fuentes de la Quinta de Olivos, el Presupuesto será presentado bajo este formato, reafirmando la prioridad del equilibrio fiscal, incluso frente a las presiones y propuestas opositoras surgidas en el Congreso durante los últimos meses.

Temas Relacionados

Javier MileiMesa políticaCasa RosadaKarina MileiSantiago CaputoLa Libertad AvanzaElecciones 2025Elecciones 2025 Argentina

Últimas Noticias

Con el déficit cero como ancla, Milei presentará el Presupuesto 2026 en cadena nacional y buscará retomar la iniciativa política

En medio de la incertidumbre económica y la presión opositora, el Presidente grabará esta tarde un mensaje desde la Casa Rosada para anunciar el nuevo plan fiscal, con énfasis en la disciplina presupuestaria y el reconocimiento al esfuerzo social

Con el déficit cero como

El Gobierno confirmó que promulgará la ley de discapacidad, pero no la aplicará hasta definir el financiamiento

La decisión la confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras el rechazo del Congreso al veto de Milei. Qué impacto fiscal tiene y por qué el Ejecutivo va a demorar la reglamentación

El Gobierno confirmó que promulgará

En medio del escándalo en la ANDIS, el Gobierno continúa con los cambios dentro del organismo

Designaron al Subdirector Ejecutivo de la agencia a través del Decreto 666/2025, firmado por el Presidente y el titular del Ministerio de Salud

En medio del escándalo en

Oficializaron la designación de Lisandro Catalán y restituyeron el Ministerio del Interior

Si bien el flamante titular de la cartera ya trabajaba codo a codo con Guillermo Francos, este lunes Milei le tomará juramento. El funcionario es parte de la nueva mesa federal política que debe tratar con los gobernadores

Oficializaron la designación de Lisandro

Villarruel desactivó la herencia de despachos previa al recambio y quita un trofeo de guerra a senadores

La vicepresidenta y titular de la Cámara alta quiere que los 24 legisladores -sin importar reelección- entreguen todo el mobiliario antes del 10 de diciembre. Mismo caso para el personal afectado a cada uno, que incluye teléfonos, computadoras, resmas y “tarjetas de comedor”

Villarruel desactivó la herencia de
ÚLTIMAS NOTICIAS
El ex viceministro de Caputo

El ex viceministro de Caputo aseguró que es necesario un cambio de rumbo económico: “Hay que liberar el tipo de cambio”

La historia de dos científicos argentinos premiados por su aporte a la innovación en biología molecular

Se dispararon las acciones de Tesla luego de que Elon Musk comprara USD 1.000 millones en acciones de la empresa

El Gobierno definió cómo será la privatización de la empresa que opera los reactores nucleares

El dolor de un funcionario de Milei al despedir al emprendedor que murió en un accidente en EEUU: “Lloro cada dos palabras”

INFOBAE AMÉRICA
Se dispararon las acciones de

Se dispararon las acciones de Tesla luego de que Elon Musk comprara USD 1.000 millones en acciones de la empresa

Bolivia: la industria farmacéutica reduce en 30% la producción por falta de dólares

Australia y Papúa Nueva Guinea firmarán un pacto de defensa ante la creciente influencia de China

Asunción: una capital entre desafíos financieros y la búsqueda de certezas ciudadanas

Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo inicial sobre TikTok: Trump anunció que hablará con Xi Jinping este viernes

TELESHOW
La emotivas palabras de Paula

La emotivas palabras de Paula Chaves a su hija Olivia por su crecimiento: el tierno video retro

Mirtha Legrand sorprendió a Jimena Monteverde en su programa: “Para competir conmigo”

Camilota contó cómo fue el momento en que se enteró del grave accidente de Thiago Medina: “Lo esperaba con pizzas”

La salud de Thiago Medina: el nuevo parte médico del hospital de Moreno donde está internado

El tenso momento que se vivió al aire de Crónica TV: un hombre irrumpió en el estudio con un arma blanca