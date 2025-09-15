La CGT se endurece: decidió sumarse a la marcha al Congreso contra los vetos presidenciales

Hugo Moyano, Héctor Daer, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez y Jorge Sola, entre otros, en la reunión de la mesa chica de la CGT

La mesa chica de la CGT decidió sumarse con una columna propia a la Marcha Federal por la Salud y la Universidad Pública que tendrá lugar este miércoles por la tarde ante el Congreso para reclamar a los legisladores que rechacen los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

“Hay que prepararse más para el conflicto que para el diálogo”, dijo el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, tras una reunión realizada esta tarde en la sede de su gremio, UPCN, Moreno al 1300, en la que se analizó el resultado de las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires y se organizó el Comité Central Confederal de la CGT que se hará este miércoles para aprobar el 5 de noviembre con fecha del congreso que elegirá las nuevas autoridades de la central obrera.

Además del anfitrión, Andrés Rodríguez, al encuentro asistieron Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Armando Cavalieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA), Octavio Argüello (Camioneros), Sergio Romero (UDA), Cristian Jerónimo (Vidrio), Jorge Sola (Seguros), Maia Volcovinsky (Judiciales), Omar Plaini (canillitas), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Omar Maturano (La Fraternidad), entre otros.

La mesa chica de la CGT decidió un "endurecimiento moderado" contra el Gobierno

Sugestivamente, no concurrió ninguno de los dirigentes barrionuevistas: ni el cotitular cegetista Carlos Acuña (estaciones de servicio) ni otros dirigentes de este sector como Argentino Geneiro (gastronómicos), Daniel Vila (Carga y Descarga), Oscar Rojas (maestranza) o Roberto Solari (guardavidas). La excusa fue que todos, encabezados por Luis Barrionuevo, estaban en Mar del Plata en un encuentro organizado por Solari.

En la evaluación se se hizo sobre los comicios bonaerenses, la dirigencia cegetista coincidió en destacar “el papel y el protagonismo de los afiliados” a los sindicatos en el triunfo del peronismo y, además, se ratificó el apoyo desde lo institucional al gobernador Axel Kicillof y a cada intendente del PJ en Provincia.

El entusiasmo por la victoria bonaerense del peronismo y, a su vez, por la derrota de La Libertad Avanza hizo que algunos sindicalistas advirtieran posibles problemas en la gobernabilidad para Javier Milei, pero, de todas formas, se impuso una estrategia de “moderado endurecimiento”. “Debemos ser prudentes porque lo importante es recuperar la confianza de nuestra sociedad en que el peronismo representa la cultura del crecimiento, de la producción y del trabajo”, dijo uno de los presentes.

Noticia en desarrollo