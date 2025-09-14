Política

El Senado sesionará el jueves en un clima hostil y el oficialismo teme por lazos rotos de cara a diciembre

Desde diversos despachos advirtieron que un diálogo quebrado, sumado a los recientes vetos presidenciales, intoxican el panorama en el corto plazo y para la renovación legislativa de fin de año. ATN para gobernadores, tema principal

Mariano Casal

Por Mariano Casal

Guardar
El pleno de la Cámara
El pleno de la Cámara alta durante su último encuentro en el recinto, ocurrido el 4 de septiembre pasado (Prensa Senado)

El Senado ya tiene comprometida una sesión para el próximo jueves, donde se espera que oficialismo y oposición intenten, en el mejor de los casos, consensuar un temario con proyectos que esperan desde hace largos meses, aunque el flamante veto presidencial sobre los ATN a gobernadores se convertiría en una cuestión principal. Esto se dará bajo un clima adverso para La Libertad Avanza (LLA): el temor no es sólo por el corto plazo, sino por la renovación parlamentaria de fin año, con otrora aliados que continuarán en la Cámara alta y un diálogo quebrado que ya intoxica el 10 de diciembre, ante un mercado que espera reformas de fondo -laboral, previsional, tributaria- durante el período estival. Hoy, algo muy lejano.

“Por supuesto que sumar senadores propios es siempre beneficioso y acá rezamos para que ocurra, ya que somos siete de 72. Ahora, ¿de qué te sirve duplicar bancas sabiendo que vas a seguir lejos del quorum y, encima, vivís dinamitando cualquier atisbo de intercambio? Ya no se trata de quién tenga razón, sino de no tener ni siquiera una herramienta para enfrentar a nadie. El cierre de listas para octubre fue tremendo y varios se pintaron la cara. En parte, se entiende”, sentenciaron a Infobae desde un despacho de peso en el Congreso.

A pesar de la frágil actualidad, lo cierto es que, en la Cámara alta, el factor del tiempo fue utilizado con inteligencia por quienes manejan los hilos parlamentarios. Son personas a las que casi ni se les conoce el nombre y la cara, aunque se convirtieron en trascendentales. También contribuye, como puede, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, en medio de tropezones en cuanto a la administración interna del Cuerpo e incontinencia en redes sociales. Nadie es infalible, aunque por momentos se lo crea junto a su renovada “mesa chica”, con designaciones más que sensibles a la hora de acercar la lupa.

Otro legislador lo planteó de la siguiente manera: “Por más que el kirchnerismo pierda bancas en octubre va a continuar, de mínima, con un tercio propio que maneja a gusto la expresidenta para bloquear cualquier tema que precise dos tercios, como puede ser la Corte Suprema. Y seguirá cerca del quorum. De ahí para abajo, tenés exaliados inquietos a los que ayudás y después te fallan. Por ejemplo, con la santacruceña -Natalia- Gadano hubo gestos, jugó pésimo desde que ingresó -a la Cámara- y tuvo una discusión fea con Villarruel el año pasado. Ni hablar cuando reclamó delirios al momento de elegir autoridades”. Desde otro sector fueron más allá y la calificaron de “patotera”. Para tener una idea, la legisladora puso en jaque -junto a su colega José María Carambia-, a horas de la votación, la ley Bases. Es uno de varios casos.

La vicepresidenta y titular del
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel (Gustavo Gavotti)

Temario

Lo único firme hasta el jueves era un viejo pedido para sesionar de la radical -pero que tributa en Provincias Unidas- Edith Terenzi (Chubut) y del peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta). El enojo principal contra la legisladora es que “se cortó sola” e incorporó una bandeja amplia de proyectos con dictamen que, según las gafas con las que se la mire, tiene diversas objeciones. Un texto que implosionaría el recinto es el que aumenta penas para las falsas denuncias, que estuvo en el foco mediático tras el caso de un médico que padeció una situación de este tipo. “Puede convertirse en un desastre”, advierte un experimentado senador desde junio.

En las últimas semanas habría quedado fuera de este lote de iniciativas la denominada “ley Nicolás”. El objetivo es evitar diagnósticos errados y mala praxis, tras la muerte de Nicolás Deanna -a los 24 años- por una meningitis bacteriana no detectada a tiempo. El kirchnerismo tuvo la posibilidad de sancionar este proyecto en 2023 y lo demoró tanto que sólo pudo aprobarlo, a inicios de aquel diciembre, en Diputados. Ahora, le reclaman al Senado.

Sin confirmación oficial, se estima que entre martes y miércoles se realizará una reunión de Labor Parlamentaria entre los jefes de bloque y Villarruel para acomodar la sesión del 18. Casi al caer la noche del jueves último, apareció el ramillete de vetos presidenciales. El relacionado con los ATN se inició en la Cámara alta, y por eso pica en punta para que sea insistido con dos tercios. Sobran voluntades.

Temas Relacionados

SenadoElecciones 2025 ArgentinaElecciones 2025SesiónVictoria VillarruelLey NicolásNatalia GadanoLabor ParlamentariaATNFondos gobernadoresCoparticipaciónVetoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Florencio Randazzo: “Bajar la inflación a cualquier costo, a los hachazos y mal, es equivocado”

El ex ministro de Transporte competirá en octubre por una banca en la Cámara de Diputados con la lista de Provincias Unidas, el frente impulsado por varios gobernadores. En una entrevista con Infobae, analizó la elección bonaerense y cuestionó la gestión de Javier Milei

Florencio Randazzo: “Bajar la inflación

En modo defensivo, el Gobierno cierra filas en torno a Karina Milei y la afianza como figura central de la campaña

El Presidente salvaguarda a su hermana mientras avanza la investigación por presuntas coimas en ANDIS y luego de los señalamientos sobre el armado de los Menem, a quienes la funcionaria sostiene a su lado. En Las Fuerzas del Cielo retrocedieron con las críticas

En modo defensivo, el Gobierno

Círculo rojo: preocupaciones políticas del equipo económico, movimientos internos y reuniones del peronismo

Un desayuno con José Luis Daza y confesiones del Palacio de Hacienda. Rumores en Transporte. Conversaciones en el peronismo. El audio de CFK y viejos reencuentros

Círculo rojo: preocupaciones políticas del

Milei frente a un shock de realidad, una interna cada vez más feroz y las dudas sobre el futuro de la mesa política

Los movimientos de esta semana y la ratificación del poder de Karina Milei. El operativo en redes y las acusaciones cruzadas. Qué quiere Santiago Caputo. La embestida de los últimos días. El mensaje de este lunes. Semana clave para el escándalo en Discapacidad. La disputa en el peronismo

Milei frente a un shock

Qué piensa en la intimidad Axel Kicillof luego de su victoria electoral más importante

Tras el aplastante triunfo en la provincia de Buenos Aires, el Gobernador se afirma como líder dentro del PJ. Cómo encara la discusión de poder y liderazgo que se avecina con Cristina Kirchner y La Cámpora

Qué piensa en la intimidad
ÚLTIMAS NOTICIAS
La joya energética argentina y

La joya energética argentina y los dólares que la economía necesita para crecer: ¿alcanza con Vaca Muerta?

Gustavo Lázzari: “Las grandes reformas fiscales y laborales son la única vía para una verdadera mejora de la competitividad”

Pastillas anticonceptivas por delivery y una vigilancia de 8 meses: así cayó Waldo Bilbao, uno de los narcos más buscados de Santa Fe

Florencio Randazzo: “Bajar la inflación a cualquier costo, a los hachazos y mal, es equivocado”

La vida del empresario Farré en prisión, a 10 años de matar de 66 puñaladas a su esposa: “Todas las noches sueño con Claudia y lo disfruto”

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de China amenazó

El régimen de China amenazó a Filipinas por sus “provocaciones” en el mar Meridional y la acusó de difundir “reclamos ilegales”

Daniel Noboa puso fin al Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela que facilitaba visas y residencias

Escribió en papelitos la muerte de su madre y, 15 años después, Andrés Neuman los publica: “En el poema podés ejercer la impudicia”

“Mussolini: hijo del siglo” es un torbellino audiovisual con inquietantes ecos en la actualidad global

Día del Hipertenso en la Argentina: las 7 recomendaciones del nuevo consenso de expertos

TELESHOW
Agustina Macri habla sobre su

Agustina Macri habla sobre su último film: “Miss Carbón tuvo fuerza propia para ir adelante, nada ni nadie la detuvo”

Magui Bravi le reveló a Mirtha Legrand el prejuicio que enfrentó en sus primeros pasos en la actuación

Pampita frenó a Barbie Simons tras sus pícaros comentarios sobre Franco Colapinto: “Mirá esos abdominales”

Los llamativos looks de Sofía Gonet en su viaje por Nueva York: moda urbana, brillo y sofisticación

Mirtha Legrand impactó en su programa con un vestido verde y negro de paillette, bordados y cristales