El jefe de la bancada de la UCR en el Senado afirmó que están votos para sostener la ley de ATN y desafiar al Gobierno

Eduardo Vischi, jefe del bloque de la UCR en el Senado

La posibilidad de que el Senado rechace el veto presidencial a la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se perfila como un escenario probable, según anticipó el senador nacional por Corrientes y jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi. El legislador aseguró que “estarían los números” necesarios para sostener la norma, lo que podría representar un revés para el Gobierno de Javier Milei en su intento de frenar una iniciativa respaldada por las 24 jurisdicciones del país.

El proyecto de distribución de los ATN, que había sido solicitado por todos los gobernadores, ingresará nuevamente al Senado la próxima semana, de acuerdo con lo expresado por Eduardo Vischi a radio Rivadavia. El senador explicó que la Cámara alta fue la de origen de la iniciativa, la cual fue vetada por el Ejecutivo bajo el argumento de que estos fondos deben destinarse exclusivamente a situaciones de emergencia y desequilibrios financieros provinciales. “Entrará en el Senado la semana que viene, porque fuimos Cámara de origen, el proyecto de la distribución de los ATN que fue vetado también y fue un proyecto pedido por las 24 jurisdicciones”, detalló el jefe del bloque radical.

La decisión de Javier Milei de vetar la ley, formalizada el jueves, generó un nuevo foco de tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores, pese a los intentos previos del Gobierno por recomponer el vínculo político. Vischi manifestó su desconcierto ante la postura oficial: “El Gobierno intenta retomar una idea de cambio aceptando las elecciones y después termina vetando algo pedido por los gobernadores... Y que había tenido cierto guiño del Gobierno para avanzar. Este tema se va a debatir en el Senado la semana próxima y creería que estarían los números, en el Senado al menos, para poder sostener la ley y rechazar el veto”, anticipó el senador.

En relación con los vetos a otras leyes, como la de Financiamiento Universitario y la de emergencia pediátrica —que contemplaba mayores fondos para el Hospital Garrahan—, Vischi precisó que ambas iniciativas fueron propuestas de la Cámara de Diputados y, por ese motivo, su tratamiento comenzará en esa cámara durante la semana. El senador evaluó que la posibilidad de alcanzar los dos tercios necesarios para rechazar los vetos es alta, especialmente en el Senado, donde las leyes en cuestión contaron con un respaldo mayoritario. “Entiendo que el número está muy cercano a tener los dos tercios por cómo han sido las votaciones anteriores. En Diputados hay muchos sectores y están divididos en distintos bloques que por ahí a veces es difícil analizar cuál va a ser el resultado. En el Senado la situación es distinta. Han sido leyes que fueron aprobadas por una amplia mayoría”, enfatizó el jefe del bloque radical.

Vischi también dirigió una advertencia al oficialismo respecto al manejo de los vetos y la relación con el Congreso: “Si el Gobierno se maneja dentro de los cánones legales de aceptar los vetos, de rumbear la política de estado en cuanto a lo que de alguna forma se va dando… En las cuestiones en las que puede tomar decisiones y puede avanzar lo tiene que hacer, pero en las cuestiones donde el Congreso le pide o le pone límites tendrá que acatar”, sostuvo el senador en diálogo con radio Rivadavia.

Los gobernadores nucleados en el frente Provincias Unidas reclamaron al Gobierno por el veto a la ley de ATN

Consultado sobre la estabilidad institucional y la gobernabilidad de Javier Milei, Vischi descartó cualquier intención de desestabilización por parte de su bloque: “Nosotros no estamos en la idea de dar ningún golpe que tenga que ver con esta cuestión de institucionalidad de un Gobierno que está elegido constitucionalmente”, respondió el legislador radical.

Al analizar la evolución del vínculo entre los gobernadores de Provincias Unidas y la Casa Rosada, Vischi recordó que durante un año y medio acompañaron diversas políticas oficiales, aunque la relación comenzó a deteriorarse tras episodios de lo que calificó como “ataques institucionales”. El senador identificó un punto de inflexión en la elección de los miembros de la Corte Suprema, cuando el Gobierno avanzó con un decreto para designar a dos jueces en comisión, sin buscar el consenso necesario de dos tercios en el Senado. “En lo personal, con el Senado y con el bloque nuestro, fue con la elección de los miembros de la Corte. Me parece que ahí el Gobierno decidió dar un paso más sin querer acordar, sin querer dialogar, sin querer encontrar un entendimiento cuando es algo que necesita dos tercios del Senado. Y avanzó en un decreto en el que colocó a dos jueces de la Corte en comisión”, planteó el senador por Corrientes.

Además, Vischi cuestionó la política de decretos que afectaron a organismos como el INTA y el INTI, señalando que estas medidas impactaron negativamente en instituciones consideradas clave para el desarrollo productivo del país. “Los decretos que tienen que ver con el INTA, el INTI, donde empezaron a repartir machetazos a todas las instituciones que en Argentina están consideradas como que han hecho un gran trabajo para mejorar la producción”, criticó el jefe del bloque radical.

El senador concluyó que el desgaste en la relación entre el oficialismo y los gobernadores no se debió a un hecho puntual, sino a una acumulación de desencuentros, que se evidenciaron especialmente en los cierres electorales. “Estas cosas fueron desgastando. No hubo un momento específico, pero en los cierres electorales se termina de dar una muestra de despegue”, afirmó Eduardo Vischi en su diálogo con radio Rivadavia.