Fuerte retroceso de la izquierda: se quedó sin concejales en el Conurbano bonaerense

El FIT-U no logró superar el piso del 8,33% en La Matanza, Merlo y José C. Paz

Fuerte retroceso de la izquierda: se quedó sin concejales en el Conurbano bonaerense

En las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso por un amplio margen sobre La Libertad Avanza, entre ambos espacios se concentró más del 80% de los votos, y por debajo quedaron Somos Buenos Aires y el Frente de Izquierda, con 5,26% y 4,37%, respectivamente. En consecuencia, estos comicios significaron un retroceso importante para la Izquierda, que no pudo renovar a sus seis concejales en el Conurbano. Así, se quedarán sin representación a partir de diciembre.

El domingo pasado, no solo se votaron representantes de la Legislatura provincia, sino que también se renovó una parte del Honorable Concejo Deliberante de los partidos de PBA.

En las legislativas de 2021, el Frente de Izquierda - Unidad había obtenido buenos resultados y logró meter a seis concejales hasta finales de 2025: Olga Yolanda Ortigoza y Ana Irene Paredes Landman en La Matanza; Valeria Bibiano y Anabela Colli en Jose C. Paz; y Romina Ruocco y Susana Verón en Merlo.

Sin embargo, este año tuvieron una baja significativa en el porcentaje obtenido en la provincia de Buenos Aires, perdiendo más de 245 mil votos. Por ello, no pudieron renovar esas bancas en los concejos municipales.

Tanto en Jose C. Paz como en La Matanza, la Izquierda quedó en el tercer lugar, con 5,74% y 4,15%, respectivamente. Por otro lado, en Merlo sacó el 6,95% y fueron desplazados a la cuarta ubicación. El piso para alcanzar un lugar en los Consejos Deliberantes era del 8,33%.

Nicolás Del Caño, candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, emitiendo su voto (Foto: DANIEL VIDES)

En el sistema argentino, el concejal es un representante elegido para integrar el Concejo Deliberante, organismo que constituye el Poder Legislativo municipal. Su tarea principal consiste en elaborar y aprobar normativas, como ordenanzas y resoluciones, que regulan distintos aspectos de la vida local. El concejal actúa como mediador entre la ciudadanía y el poder público, facilitando acuerdos y canalizando reclamos.

Las responsabilidades de estos funcionarios incluyen la planificación urbana, la generación de normas para obras y servicios públicos, la aprobación de licitaciones y el control del presupuesto tributario local. Además, tienen la tarea de fiscalizar la gestión del Ejecutivo municipal, con la posibilidad de solicitar explicaciones o, en casos graves, proceder a la destitución del intendente.

La fachada del Honorable Consejo Deliberante de La Matanza

No todas fueron malas para la Izquierda en las elecciones legislativas bonaerenses, donde se presentaron con candidatos en las 8 secciones electorales. Las listas principales estaban encabezadas por de Nicolás Del Caño como candidato a diputado en la Tercera y Romina del Plá como candidata a senadora en la Primera.

En total, consiguieron 353.287 votos, un 4,37%, que los colocó en cuarto lugar.

Como en la Tercera Sección Electoral sacaron el 5,66% y el piso en esta elección fue del 5,35%, Nicolás del Caño y Mónica Schlotthauer resultaron diputados provinciales electos.

El aspecto negativo es que, en 2021, consiguieron 80 mil votos más en esta sección electoral.

Por su parte, Fuerza Patria se posicionó como el principal espacio político en la provincia de Buenos Aires con el apoyo del 44,87% de los votos (lo que significa un total de 1.773.597 votos), muy por encima de La Libertad Avanza que obtuvo el 37,7% (un total de 1.465.300 de votos). Así, el peronismo sumó 3 senadores más y 2 diputados, alcanzando un total de 24 y 39 representantes. Mientras tanto, los libertarios lograron conseguir 3 escaños más en el Senado provincial y 6 diputados. De esta manera, obtuvieron una representación total de 31 legisladores en Diputados y 15 bancas en la Cámara alta.

Nicolás Del Caño y Mónica Schlotthauer resultaron diputados provinciales electos por la Tercera Sección Electoral

Esta elección le sirve de termómetro al Frente de Izquierda, que en los comicios de octubre debe retener dos bancas en el Congreso Nacional que hace cuatro años ganaron Nicolás del Caño y Romina del Plá.

El dirigente Nicolás del Caño será nuevamente candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.

El dirigente Nicolás del Caño será nuevamente candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires

Esta será la primera vez que se implemente en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP) para cargos legislativos, en las próximas elecciones.

