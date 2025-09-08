Política

Resultados elecciones Buenos Aires 2025: los datos oficiales

El recuento final de votos en la provincia bonaerense revela cómo se reconfiguró la Legislatura, el reparto de bancas y el impacto de cada fuerza en la escena local tras una jornada clave

Guardar

Con los primeros resultados oficiales publicados, las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires se encaminan a definir el nuevo mapa político bonaerense. Miles de ciudadanos asistieron a las urnas este domingo 7 de septiembre para elegir a sus representantes en la Legislatura provincial, renovar concejales y reconfigurar los poderes locales. Los datos reflejan la participación y el respaldo que obtuvo cada espacio político.

Según los primeros datos oficiales, Fuerza Patria ganó con amplia diferencia en la primera y tercera sección electoral. Cabe señalar que ambas aglutinan casi el 60% del padrón total provincial.

Fuerza Patria también gana en la segunda, cuarta, séptima y octava sección. En tanto, La Libertad Avanza mantiene ventaja en la quinta y sexta sección.

Si se suman los datos de toda la provincia, Fuerza Patria saca más de 12 puntos de ventaja a La Libertad Avanza.

Podés ver todos los datos oficiales sobre los resultados de las elecciones Buenos Aires 2025 acá.

Qué se votó en las elecciones de Buenos Aires

En el proceso electoral celebrado el 7 de septiembre, la ciudadanía bonaerense definió la composición de los cuerpos deliberativos provinciales y municipales. En la Legislatura de la provincia de Buenos Aires se renovaron 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, además de 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes, asignados en función del esquema de representación por secciones electorales.

En las Secciones Primera, Cuarta, Quinta y Séptima se renovaron senadores provinciales, poniendo en juego 8, 7, 5 y 3 bancas respectivamente. Por su parte, las Secciones Segunda, Tercera, Sexta y Octava eligieron diputados provinciales, con 11, 18, 11 y 6 diputados a elegir en cada una.

Millones de bonaerenses votaron el
Millones de bonaerenses votaron el 7 de septiembre para renovar la Legislatura, concejales y consejeros escolares (EFE/ Enrique García Medina)

El calendario incluyó también la elección de concejales en los distintos municipios y la renovación de consejeros escolares. Todo esto se llevó a cabo en las ocho secciones electorales que conforman la provincia, abarcando tanto los distritos del conurbano como del interior bonaerense. Este proceso tuvo la particularidad de realizarse de manera desdoblada respecto de las elecciones nacionales, permitiendo que los bonaerenses enfocaran su decisión en la agenda local.

Qué frentes políticos se habían presentado

En esta instancia electoral, la Junta Electoral de la provincia recibió inscripciones de diez frentes y agrupaciones que buscaron representación en la Legislatura bonaerense. Los espacios compitieron por captar el voto de un electorado altamente diverso, desplegando propuestas y alianzas de amplio alcance territorial.

Los bloques inscriptos fueron: Alianza La Libertad Avanza (confluencia de La Libertad Avanza y Pro), Fuerza Patria (integrada por el Partido Justicialista, Frente Renovador y partidos alineados con la gestión provincial), Somos Buenos Aires (que agrupó a la UCR, Hacemos, sectores peronistas, Coalición Cívica y GEN), y los partidos Nuevos Aires, Potencia, Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), Nuevo MAS,(que compite por fuera del FIT-U), Avanza Libertad, Es con Vos, es con Nosotros, y Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social.

A la disputa por cargos en la Cámara de Diputados y el Senado provincial se sumó la pugna por concejalías y consejerías escolares a nivel municipal. Con la eliminación de las PASO bonaerenses, las listas presentadas fueron directamente a competencia en los comicios generales, configurando una oferta electoral tan plural como fragmentada.

Qué hacer en caso de no haber ido a votar

Para quienes no concurrieron a votar el 7 de septiembre sin causa justificada, la Ley Electoral bonaerense N° 5109 establece la inclusión automática en el Registro de Infractores al deber de votar. Quedan sujetas a multas económicas —de entre 1.000 y 2.000 pesos argentinos— y a restricciones administrativas, como la imposibilidad de realizar trámites ante organismos estatales por un año y la inhabilitación para asumir cargos públicos durante tres años.

Quienes no votaron sin justificación
Quienes no votaron sin justificación serán incluidos en el Registro de Infractores y enfrentarán multas y restricciones (EFE/Enrique García Medina)

Las personas ausentes cuentan con un plazo de 60 días hábiles desde la elección para justificar su situación ante la Justicia Electoral. El trámite puede realizarse digitalmente mediante la plataforma del Registro de Infractores, con la presentación de la documentación correspondiente: certificado médico por enfermedad, constancia policial si se estaba a más de 500 kilómetros del puesto de votación, o certificado laboral. Quienes hayan actuado como fiscales o personal electoral en otra mesa también pueden justificar la no emisión del voto.

El voto es optativo para jóvenes de 16 y 17 años, así como para mayores de 60 años, quienes no estarán sujetos a sanción si no concurrieron.

Cuándo son las elecciones nacionales 2025

Luego de los resultados provinciales, el calendario electoral de Argentina fija la próxima cita de relevancia nacional para el 26 de octubre de 2025. Ese domingo, se llevarán a cabo las elecciones legislativas en todo el país, en las que se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.

Las elecciones nacionales 2025 en
Las elecciones nacionales 2025 en Argentina se celebrarán el 26 de octubre, con renovación de diputados y senadores (Fotos: Télam)

En simultáneo con los comicios nacionales, varias provincias también elegirán legisladores provinciales, intendentes y concejales, salvo aquellas que desdoblaron sus elecciones locales. Este año, destaca la aplicación por primera vez de la Boleta Única de Papel para cargos legislativos nacionales, implementada mediante la Ley Nº 27.781, que busca simplificar y transparentar el proceso electoral en los veinticuatro distritos.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones Buenos Aires 2025Elecciones 2025 ArgentinaÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Legislatura bonaerense: el peronismo recuperó el quorum propio en el Senado y se acerca en Diputados

En la Cámara alta, Fuerza Patria puso 10 de las 21 en juego y captura 13 escaños. Por ende, llega a 24 de 46. En tanto, en la baja pasará de 37 a 39 y queda más cerca de los 47 para iniciar sesiones, aunque el Gobierno local deberá pedir ayuda allí para avanzar

Legislatura bonaerense: el peronismo recuperó

El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires y Axel Kicillof se posiciona de cara al 2027

Fuerza Patria se impone con holgura en la primera y en la tercera, las dos secciones electorales con mayor población. También gana en la segunda, en la cuarta, en la séptima y en la octava. El gobernador impuso su estrategia y acertó. El gobierno libertario volvió a sufrir una derrota categórica y hay cuestionamientos al diseño electoral impulsado por los Menem

El peronismo obtuvo una victoria

Javier y Karina Milei llegaron al búnker de La Libertad Avanza en La Plata para recibir los resultados

El Presidente está junto a sus ocho candidatos seccionales para cuando salgan los primeros cómputos oficiales. Se espera que hable

Javier y Karina Milei llegaron

Elecciones bonaerenses: otra vez hubo apatía y más de 5 millones de electores no fueron a votar

La participación electoral en territorio bonaerense es de casi el 62,49%, según los datos oficiales. Cómo varió la concurrencia a las urnas con relación a las dos elecciones anteriores para los mismos cargos

Elecciones bonaerenses: otra vez hubo

El análisis de Infobae en vivo de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Con el territorio bonaerense como escenario principal y atravesada por internas oficiales, denuncias y un contexto económico adverso, el debate reunió las miradas de referentes sobre los efectos de los comicios

El análisis de Infobae en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Legislatura bonaerense: el peronismo recuperó

Legislatura bonaerense: el peronismo recuperó el quorum propio en el Senado y se acerca en Diputados

El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires y Axel Kicillof se posiciona de cara al 2027

Tras la derrota electoral del Gobierno se esperan presiones sobre el dólar, los bonos y el riesgo país

Qué decía sobre el dólar y las tasas el informe de JP Morgan, si se registraba una “victoria arrolladora del kirchnerismo”

Javier y Karina Milei llegaron al búnker de La Libertad Avanza en La Plata para recibir los resultados

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu acusó a los terroristas

Netanyahu acusó a los terroristas de Hamas de disparar a las piernas a mujeres y niños para evitar que salgan de Gaza

El grupo terrorista Hamas aceptó negociar “inmediatamente” las propuestas de EEUU para alcanzar un acuerdo en Gaza

Iba a ser el villano de “Volver al Futuro” pero lo reemplazaron por el motivo menos pensado

Miles de seguidores de Bolsonaro se movilizaron para respaldar al ex presidente en el tramo final del juicio en su contra por golpismo

Trump lanzó una “última advertencia” a los terroristas de Hamas para alcanzar un acuerdo en Gaza: “¡No habrá más!”

TELESHOW
Wanda Nara recordó la fuerte

Wanda Nara recordó la fuerte frase de Mauro Icardi el día del escándalo en el Chateau Libertador: “Busquemos el varón”

Mauro Icardi se tapó los tatuajes dedicados a Wanda Nara y lo festejó con una foto junto a la China Suárez

El nuevo amor de Juanita Tinelli: su video bailando juntos y cómo habrían iniciado su romance

Lizy Tagliani celebró los 5 años de Tati, su hijo: todas las fotos de su gran fiesta

Andrés Gil y Cande Vetrano, juntos después de la polémica con Gimena Accardi: su salida al show de Lali Espósito