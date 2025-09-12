Política

El intendente camporista de Coronel Brandsen y un concejal de Kicillof se tomaron a golpes de puño y se insultaron

El altercado ocurrió entre el jefe municipal Fernando Raitelli y Lucas Bronicardi. Denuncia, fotos, video y viralización en el marco de la creciente rivalidad entre La Cámpora y el sector alineado con el gobernador provincial

Pelea entre Fernando Raitelli (intendente de Brandsen) y el concejal Lucas Bronicardi

La disputa interna en el peronismo bonaerense sumó un nuevo episodio de tensión en Coronel Brandsen, donde un enfrentamiento físico entre el intendente Fernando Raitelli y el concejal Lucas Bronicardi expuso la fractura entre La Cámpora y el sector alineado con el gobernador Axel Kicillof.

El incidente, que se viralizó en redes sociales y generó repercusiones políticas, tuvo como eje el reparto de mercadería en el municipio y derivó en acusaciones cruzadas sobre violencia y persecución.

El jueves, la confrontación se desató en la vía pública cuando Raitelli, identificado con La Cámpora, se encontró con Bronicardi, concejal cercano al intendente de Ensenada, Mario Secco, y al propio Kicillof.

Fernando Raitelli (intendente de Brandsen)
Fernando Raitelli (intendente de Brandsen) y el concejal Lucas Bronicardi

Según la reconstrucción de los hechos, el jefe comunal transitaba por un local partidario, alineado al gobernador bonaerense, donde observó la descarga de alimentos enviados por la provincia de Buenos Aires. Y una mujer, encargada de Ceremonial en el municipio, comenzó a sacar fotos al lugar.

Al notar la presencia de Bronicardi y su equipo, Raitelli se detuvo, bajó de su camioneta y saludó, pero el concejal rechazó el gesto y cuestionó: “¿Con qué permiso está sacando fotos?”. El intercambio verbal escaló rápidamente y derivó en forcejeos, hasta que ambos fueron separados.

La tensión no se disipó tras el altercado. Mientras se retiraba, Raitelli lanzó insultos a Bronicardi, gritándole: “Andá a laburar, delincuente. Chorro. Hacés quedar mal al gobernador”. El concejal y otros presentes respondieron con descalificaciones: “Tranquilizate, tarado. Sinvergüenza. Pará, hacés quilombo nada más”.

El lamentable episodio, registrado y difundido en redes sociales, motivó reacciones en el ámbito político. Florencia Arietto expresó en sus redes: “Así matonea el intendente camporista de Brandsen, Fernando Raitelli, al concejal de su propio partido Lucas Bronicardi”.

Tras la pelea, Bronicardi publicó un descargo en sus redes sociales, donde denunció: “El intendente de Brandsen utilizando a su prensa municipal para sacar fotos a un local partidario donde estamos bajando alimentos para la gente”.

Secuencia de la pelea e
Secuencia de la pelea e insultos entre Raitelli y Bronicardi

El concejal agregó: “Acto seguido se puso violento, me empujó de atrás y agredió a una compañera. Esta persecución la vengo padeciendo hace meses”.

Por su parte, Raitelli difundió un video para exponer su versión de los hechos. El intendente explicó que todo comenzó al detectar un camión mal estacionado en el centro de la ciudad, que descargaba mercadería vinculada a Bronicardi.

Según su relato, se acercó de manera “amable” al chofer, momento en el que apareció el concejal acompañado de militantes, quienes, según Raitelli, intentaron agredirlo. El jefe comunal afirmó: “Uno de sus militantes me pegó un golpe de puño, hicimos la denuncia penal correspondiente”.

El descargo del intendente de Coronel Brandsen

Además, negó haber respondido con violencia y subrayó que su función es “hacer cumplir las ordenanzas”. Rechazó las versiones sobre una pelea a golpes y aseguró: “No hubo heridos ni golpes de puño porque un militante de su mismo espacio evitó que me pegaran”.

Finalmente, concluyó: “De ninguna manera voy a aceptar que me agredan ni que se difunda información falsa. Simplemente, quería aclarar la situación”.

El trasfondo del enfrentamiento remite a la disputa por el control y la distribución de recursos en el municipio, en un contexto de creciente rivalidad entre los sectores internos del peronismo bonaerense.

