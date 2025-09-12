Asignaron los montos para las campañas nacionales: cuánto recibirá cada fuerza

Las próximas elecciones serán el 26 de octubre

Faltando poco más de un mes para las elecciones legislativas en todo el territorio nacional, oficializaron la asignación de los aportes que serán destinados a las campañas electorales de cada una de las agrupaciones políticas que presentaron sus candidaturas.

Así lo dispuso la Dirección Nacional Electoral mediante la Disposición 6/2025, que abarca a quienes compiten por acceder a una banca en el Senado de la Nación, y la Disposición 7/2025, destinada a los candidatos a Diputados. De acuerdo con los argumentos establecidos por el Gobierno, los criterios para la distribución de los fondos para campaña se hicieron en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos N° 26.215 y sus modificatorias.

Los distintos artículos que integran ambas normativas establecieron que una parte de los montos asignados está destinada a cubrir deudas preexistentes o multas y sanciones informadas por la Justicia Nacional Electoral. Dichas penalizaciones se aplican a partidos que registraron irregularidades en rendiciones de cuentas, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto N° 936/10 y sus modificatorios. En este caso, se fija como fecha de corte el 22 de agosto de 2025, de modo que los aportes y penalizaciones reflejarán la situación vigente hasta ese día.

La resolución faculta a la Dirección de Gestión y Financiamiento Partidario Electoral a emitir y ejecutar los pagos de los saldos resultantes, una vez aplicados los descuentos correspondientes, tal como consta en el artículo 3 de ambas disposiciones. Los montos descontados a los partidos políticos serán transferidos a una cuenta especial del Ministerio del Interior. Según certificó la Dirección de Programación y Control Presupuestario de Interior, existen recursos suficientes para afrontar la asignación de fondos prevista en la normativa.

Cuánto es lo que percibirá cada partido

A continuación se detalla el monto que recibirán algunas de las fuerzas que competirán el próximo 26 de octubre, tanto para senadores como para diputados:

Diputados

Distrito Buenos Aires

Alianza Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad: $205.895.577,34

Alianza Fuerza Patria: $1.015.126.318,06

Alianza La Libertad Avanza: $ 389.369.900,00

Alianza Nuevos Aires: $378.138.000,47

Alianza Potencia: $122.283.542,91

Alianza Provincias Unidas: $116.833.006,88

Coalición Cívica - ARI: $163.235.723,78

Distrito Capital Federal

Alianza Ciudadanos Unidos: $80.054.812,29

Alianza Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad: $40.458.120,75

Alianza Fuerza Patria: $112.424.241,93

Alianza Hagamos Futuro: $46.402.706,26

Alianza La Libertad Avanza: $81.618.527,87

Alianza Potencia: $40.130.937,83

Distrito Córdoba

Alianza Provincias Unidas: $339.922.144,64

Alianza Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad: $109.334.082,52

Alianza La Libertad Avanza: $63.044.728,56

Alianza Encuentro Por La República: $63.044.728,56

Distrito Mendoza

Alianza Frente Libertario Demócrata: $120.143.047,25

Alianza Frente De Izquierda y De Trabajadores - Unidad: $35.623.320,00

Alianza Fuerza Justicialista Mendoza: $72.054.083,64

Alianza La Libertad Avanza: $56.239.947,53

Distrito Santa Fe

Alianza Fuerza Patria: $191.115.002,97

Alianza Provincias Unidas: $162.235.373,65

Alianza Defendamos Santa Fe: $27.974.739,46

Alianza Frente Amplio Por La Soberanía: $28.014.099,56

Coalición Cívica - Ari: $33.141.146,17

La Libertad Avanza: $21.913.816,89

Movimiento al Socialismo: $27.392.271,11

Republicanos Unidos: $27.392.271,11

Senadores

Distrito Capital Federal

Alianza Ciudadanos Unidos: $146.894.939,75

Alianza Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad: $86.626.811,64

Alianza Fuerza Patria: $292.142.240,07

Alianza Hagamos Futuro: $132.044.111,13

Alianza La Libertad Avanza: $274.187.306,03

Alianza Potencia: $55.668.927,87

La Izquierda En La Ciudad: $55.668.927,87

Socialista Auténtico: $58.076.531,15

Distrito Chaco

Alianza Frente Fuerza Patria: $172.671.483,09

Alianza La Libertad Avanza: $119.858.362,73

Alianza Vamos Chaco: $47.123.094,37

Nuevo Espacio De Participación: $35.193.272,40

Distrito Entre Ríos

Alianza Ahora 503: $63.842.741,32

Alianza Fuerza Entre Ríos: $342.261.152,44

Alianza La Libertad Avanza: $77.441.173,16

Movimiento Al Socialismo: $61.952.938,53

Nueva Izquierda: $61.952.938,53

Distrito Santiago del Estero

Alianza Frente Cívico Por Santiago: $223.407.866,14

Alianza Frente Fuerza Patria Peronista: $77.696.703,36

La Libertad Avanza: $62.157.362,69

Nueva Izquierda: $62.157.362,69

Distrito Salta

Alianza Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad: $68.437.824,12

Alianza Fuerza Patria: $250.359.274,34

Alianza Primero Los Salteños: $56.682.284,21

La Libertad Avanza: $40.014.467,27

Política Obrera: $73.248.793,87