Política

Patricia Bullrich habló sobre la alianza LLA-PRO tras la derrota electoral: “Sería bueno hablar con Mauricio Macri”

La candidata a senadora nacional por CABA propuso recomponer lazos con el líder del PRO y avanzar en una estrategia conjunta de cara a las elecciones de octubre

Guardar
Tras la caída en las legislativas bonaerenses, la funcionaria propone recomponer lazos con el líder del PRO y avanzar en una estrategia conjunta de cara a las elecciones de octubre (Video: TN)

El revés electoral que recibió La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires generó ruido interno. A pesar de la alianza con el PRO, la diferencia con Fuerza Patria fue de más de 14 puntos. Pensando en la campaña de cara a los comicios nacionales de octubre, Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), consideró que “sería bueno hablar con Mauricio Macri”.

Bullrich destacó la necesidad de fortalecer los lazos entre ambas fuerzas al subrayar que “si se hizo una alianza, estaría bueno que eso se muestre”.

Al ser consultada por el ex presidente —con quien mantiene un vínculo distante desde que se sumó a la gestión libertaria—, la funcionaria comentó que no tuvo contacto con él, pero afirmó que “sería bueno en este momento hablar con él”. De hecho, el titular del PRO no se ha manifestado aún sobre los resultados de las elecciones.

En una entrevista en TN, la ministra también se refirió a cómo se estructuraría el armado LLA-PRO en la Legislatura provincial, respecto de si conformarían un interbloque o se agruparían todos dentro de una misma bancada. “Es algo que todavía no se ha conversado, pero la posibilidad de trabajar todos juntos y tirar para el mismo lado es lo más importante“, agregó.

“Lo más importante son las ideas, las formas, si es un solo bloque o un interbloque, se va a discutir”, enfatizó Bullrich y retiró: “Lo importante es votar y defender una idea”.

Mauricio Macri no se expresó
Mauricio Macri no se expresó tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Sobre el impacto que tuvieron los resultados en el Gobierno, la titular de la cartera de Seguridad reconoció: “Estamos saliendo de un momento difícil, venimos de una derrota que implica un repensar”. Y sostuvo que el espacio debe “corregir las cosas que no llegaron, para poder llegar a los hogares de todos los argentinos”.

“Tenemos que achicar la distancia entre lo que es un plan de estabilización y lo que llega a la casa de los argentinos”, explicó y señaló: “El tratamiento que estamos haciendo no se puede cortar a mitad de camino, porque volvemos a la enfermedad”.

También advirtió sobre los riesgos de abandonar el proceso de ajuste: “Si no pasamos el momento de dificultad económica, vamos a volver al país de la inflación”. Respaldó su postura al señalar que “muchos países tuvieron estos planes de estabilización y salieron de esto”.

Patricia Bullrich habló sobre la
Patricia Bullrich habló sobre la alianza LLA-PRO tras la derrota electoral (AFP)

De cara a la próxima campaña, la ministra señaló que el foco libertario estará en convocar a todas esas personas que no acudieron a las urnas. “Vamos a ir a buscar uno por uno a todos los que no nos fueron a votar”, destacó.

Finalmente, subrayó la importancia de un triunfo electoral para consolidar el rumbo del Gobierno: “Es importante que ganemos para que los próximos dos años la gente pueda vivir los frutos del cambio”.

Para el Ejecutivo, los próximos comicios nacionales son clave, puesto que definirán la nueva composición de la Cámara de Diputados y del Senado, lo que facilitaría avanzar en las reformas que propone el presidente Javier Milei, si es que los resultados son los esperados para el Gobierno. Por el contrario, deberán trabajar para alcanzar acuerdos, tal como lo hicieron hasta ahora.

Bullrich anticipó una estrategia de
Bullrich anticipó una estrategia de búsqueda activa del electorado ausente (REUTERS)

De hecho, tras la derrota, una de las principales medidas que tomó el Gobierno nacional fue conformar una mesa política nacional, con el objetivo de repensar la gestión, de la que forma parte la ministra Patricia Bullrich, junto a otros funcionarios de primera línea como Manuel Adorni, Guillermo Francos y Luis Caputo. Este espacio está encabezado por el propio Presidente y su hermana Karina Milei y cuenta con la participación de Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Por otro lado, el mandatario dispuso la creación de una mesa bonaerense, ampliada al PRO, para poder redefinir la estrategia política en la provincia de Buenos Aires de cara a octubre.

Temas Relacionados

Patricia BullrichLa Libertad AvanzaMauricio MacriPROElecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Designaron al nuevo secretario de Desregulación luego de aceptar la renuncia de un funcionario clave

Tras la salida de uno de los secretarios clave de Federico Sturzenegger, se conoció que el puesto será ocupado por otro de los funcionarios del Ministerio

Designaron al nuevo secretario de

Gustavo Sáenz pidió al Gobierno suspender los planes a extranjeros para destinar los fondos a jubilados y discapacitados

El gobernador de Salta planteó una alternativa para garantizar la cobertura médica e insumos destinados a los salteños. Anteriormente, la provincia decidió cobrar aranceles a los ciudadanos de países limítrofes que vengan a antenderse al país

Gustavo Sáenz pidió al Gobierno

Implementarán la utilización de controles biométricos en los pasos fronterizos

Las Terminales de Autenticación Biométrica (TAB) permitirán validar la identidad de los viajeros mediante reconocimiento facial y huellas dactilares, en tiempo real y bajo la supervisión de agentes migratorios

Implementarán la utilización de controles

Fentanilo mortal: avanza la investigación sobre los funcionarios que debían controlar los laboratorios de García Furfaro

La justicia federal investiga a las autoridades de la ANMAT y el INAME tras detectar más de cien fallas regulatorias y omisiones en controles en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Un dictamen de la PIA destacó “la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo”. Los peritos ya abrieron los celulares secuestrados a las autoridades en los allanamientos ordenados por el juez Ernesto Kreplak

Fentanilo mortal: avanza la investigación

El PRO le sugirió a LLA que baje a sus candidatos en Río Negro para evitar otra derrota electoral

Tras el fracaso en territorio bonaerense, el presidente del partido amarillo en la provincia le pidió a la Casa Rosada que baje la lista para los comicios nacionales. “Es un rejunte de impresentables”, aseguró

El PRO le sugirió a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó un hombre que participó

Cayó un hombre que participó de tres robos en un mismo día, pero se escapó cuando balearon a su cómplice

Descartó su tobillera electrónica para poder vender droga en Constitución y terminó condenada junto a otras dos mujeres

Designaron al nuevo secretario de Desregulación luego de aceptar la renuncia de un funcionario clave

Gustavo Sáenz pidió al Gobierno suspender los planes a extranjeros para destinar los fondos a jubilados y discapacitados

Humanidad e inteligencia artificial: futuros posibles

INFOBAE AMÉRICA
Cómo las bacterias del intestino

Cómo las bacterias del intestino pueden afectar la calidad del sueño

Ucrania atacó un buque multipropósito de la flota rusa del Mar Negro: “El sistema de inteligencia quedó destruido”

Nueva amenaza de Diosdado Cabello a Estados Unidos: “Estamos preparados para cualquier guerra prolongada”

Saltaron en parapente desde el Cristo Redentor de Río de Janeiro y ahora son investigados por ataque al patrimonio cultural

Un avance esperanzador para los trastornos del sueño en personas con autismo y síndrome de Down

TELESHOW
Virginia Gallardo: “Me asusta mucho

Virginia Gallardo: “Me asusta mucho la política”

#VivaLaFamilia con Virginia Demo y Delfi Casal: “Nunca me tuviste que pedir nada”

Lali definió los tres participantes que seguirán en su team en La Voz Argentina: las nuevas reglas de la fase 2

Adrián Suar con Mario Pergolini recordaron el día que casi terminan a las piñas: “Pocas veces me putearon tanto en mi propia casa”

Tras su enfrentamiento, Eliana Guercio amenazó con llevar a Ximena Capristo a la justicia: “Mucho tiempo de hostigamiento”