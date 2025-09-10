Política

La Convención Reformadora de Santa Fe votará hoy la nueva Constitución

El plenario aprobará el texto de la flamante Carta Magna que incluye innovaciones como la ficha limpia y límites al poder. El gobernador Maximiliano Pullaro afirmó que esta decisión “abre las puertas al futuro”

Las palabras del gobernador Pullaro en la Convención Reformadora de Santa Fe

El proceso de reforma constitucional en Santa Fe alcanzó un punto decisivo con la inminente aprobación de la nueva Carta Magna provincial, que, según el gobernador y convencional constituyente Maximiliano Pullaro, representa “un cambio de época” y marca el fin de los privilegios históricos en el ejercicio del poder.

La undécima sesión plenaria de la Convención Reformadora se reanudará este miércoles, momento en el que, tras las intervenciones de los convencionales, se someterá a votación el texto definitivo.

El gobernador Pullaro enfatizó que
El gobernador Pullaro enfatizó que el 93 % del articulado fue aprobado con el aval del 67 % de los convencionales

Durante la última sesión del pleno, Pullaro realizó un balance de los casi dos meses de deliberaciones, destacando el carácter histórico del proceso y el consenso alcanzado. El mandatario subrayó que el 93 % del articulado fue aprobado con el aval del 67 % de los convencionales, un nivel de acuerdo que calificó como inédito en la provincia. “La norma otorga rango constitucional a la seguridad, incorpora la ficha limpia y establece límites inéditos al poder”, afirmó Pullaro en su intervención.

El gobernador enfatizó que la nueva Constitución “abre las puertas al futuro” y simboliza la derrota de las viejas estructuras de poder. Además, dirigiéndose a quienes dudaban del éxito de la reforma, expresó: “La Constitución no estaba escrita”, y añadió que “hoy ese poder vuelve al pueblo de Santa Fe”.

Luego del cuarto intermedio solicitado
Luego del cuarto intermedio solicitado ayer, hoy se realizará la votación definitiva en el plenario santafesino

En su repaso, Pullaro reivindicó el honor de integrar la llamada “Generación del 25” tanto como gobernador como convencional constituyente, y sostuvo: “Esta Constitución moderna y de avanzada es mucho mejor que la que habíamos imaginado. La escribimos entre todos, convencionales y sociedad civil, en un ejercicio democrático que pocos creían posible”.

El clima de diálogo y la búsqueda de consensos fueron otros de los aspectos destacados por el mandatario provincial. “Se suele decir que el que tiene mayoría impone. Nosotros demostramos que había otro camino: nos escuchamos y construimos consensos”, señaló el gobernador, quien remarcó que el proceso fue impulsado por el frente político Unidos, ganador en la provincia, pero que optó por el diálogo y el respeto en los debates. “Supimos que el futuro exigía superar privilegios y grietas”, agregó.

Innovaciones de la nueva Carta Magna

Entre los principales cambios de la flamante Constitución santafesina, Pullaro mencionó la eliminación de privilegios, la imposición de límites al poder y la creación de mecanismos inéditos de control. “Incorporamos con rango constitucional la ficha limpia, que todavía se discute en el Congreso nacional, y asumimos como deber irrenunciable la seguridad pública”, puntualizó el gobernador.

“Incorporamos con rango constitucional la
"Incorporamos con rango constitucional la ficha limpia, que todavía se discute en el Congreso nacional", afirmó el gobernador de Santa Fe

Además, resaltó la renovación de la justicia, la democratización de las decisiones, la ampliación de la participación ciudadana y la creación de herramientas institucionales orientadas a “atraer inversiones y generar desarrollo en la provincia”.

Al referirse al impacto inmediato de la reforma, Pullaro afirmó: “Dentro de dos días, el poder tendrá menos poder. Esa es la paradoja y la fortaleza de este proceso”. Y reivindicó el papel histórico de Santa Fe en la institucionalidad argentina, al declarar: “Somos la cuna del federalismo y una vez más nos animamos a ser la locomotora de un cambio que Argentina necesita. Esta Constitución es el resultado del esfuerzo colectivo de todos los santafesinos”.

