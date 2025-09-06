Política

Santa Fe eliminó la religión oficial y adoptó la Ficha Limpia en la reforma constitucional

La nueva Carta Magna se votará el 9 de septiembre y entrará en vigor el día de la jura, el 12 de septiembre

El acto de jura del
El acto de jura del nuevo texto constitucional se realizará el viernes 12 de septiembre en la Legislatura

La Convención Reformadora de Santa Fe avanzó este viernes con el debate y la votación de artículos centrales del nuevo texto constitucional, en una sesión que abordó reformas sustanciales como la separación de la Iglesia y el Estado y la inclusión del sistema de Ficha Limpia para la selección de candidatos. Según lo informado en la décima sesión, la discusión estuvo enfocada en los dictámenes de la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, especialmente sobre el artículo 3, que trata la relación entre la religión y el Estado, y los artículos 29 y 30, que definen los derechos políticos de elegir y ser elegido.

La Comisión Redactora emitió un dictamen parcial de mayoría en el que se acordó incorporar tres cláusulas transitorias, entre ellas la que establece que la nueva Constitución de Santa Fe entrará en vigor el mismo día de su publicación oficial, es decir, el próximo viernes 12 de septiembre. El tratamiento de los temas se organizó en cinco bloques temáticos, con la decisión de dividir el debate en dos etapas para abordar cinco de los diez tópicos prioritarios y posponer el análisis del resto para el sábado.

Uno de los momentos más destacados de la sesión fue la aprobación de la reforma que impulsa la laicidad estatal. El artículo, que recibió 50 votos afirmativos, diez negativos y siete abstenciones, introduce que la provincia de Santa Fe asegura la distinción entre el Estado y las organizaciones religiosas y no reconoce ninguna religión oficial. El texto establece que “la relación entre el Estado, la Iglesia Católica, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad”.

El diputado provincial, pastor evangélico y convencional constituyente Walter Ghione fue el encargado de defender el dictamen de mayoría, resaltando que el artículo vigente es “anacrónico” y contraviene los valores democráticos de igualdad y libertad de conciencia. Al cierre de su intervención, el gobernador Maximiliano Pullaro se acercó para saludar y felicitar a Ghione, gesto que se interpretó como un respaldo explícito a la reforma.

El ministro de Obras Públicas y convencional oficialista Lisandro Enrico también defendió el nuevo artículo, al señalar que refleja la cooperación cotidiana que existe entre el Estado y las organizaciones religiosas, sin establecer privilegios ni una separación absoluta. “Se hace mención a algo que ocurre todos los días, que es la cooperación entre el mundo de la fe y el accionar del Estado”, indicó Enrico, quien subrayó la importancia de regular los vínculos sin fijar una religión oficial ni otorgar ventajas a ninguna confesión.

El texto definitivo de la
El texto definitivo de la Constitución santafesina se votará el martes 9 de septiembre en sesión plenaria

El debate incluyó también la aprobación del artículo 29, que introduce el sistema conocido como Ficha Limpia. El dictamen de mayoría, apoyado por 51 votos afirmativos, estipula que ninguna persona podrá ser candidata a cargos electivos si fue condenada por delitos dolosos en las condiciones que determine la ley. La figura de Ficha Limpia busca impedir el acceso a cargos públicos a quienes cuenten con condenas penales por determinados delitos, aunque la especificidad de los casos y la naturaleza de las condenas quedará sujeta a regulación legislativa provincial.

Desde 2022, Santa Fe cuenta con una ley de Ficha Limpia, que se implementó en las elecciones de 2023, convirtiéndose así en la sexta provincia argentina en adoptar formalmente este mecanismo, tras Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy y San Juan. La discusión parlamentaria se centró en la necesidad de precisar el alcance de la norma tomando en cuenta el tipo de delitos y el estado de las condenas para evitar futuras controversias sobre la exclusión de precandidatos.

Además, el avance de la Convención incluyó la aprobación de los cambios en los artículos 2, 29, 30 y 5, con la previsión de tratar los artículos 9, 11, 13 y 17 en las próximas sesiones. El incremento en la participación de representantes de todos los bloques políticos garantizó un debate amplio y plural, donde las voces opositoras y oficialistas se alternaron para defender distintas posturas sobre el futuro institucional de la provincia.

La comisión redactora, integrada por convencionales de diferentes fuerzas, acordó que la nueva constitución será aprobada el martes 9 de septiembre, con una lectura completa del texto reformado y su votación formal. El acto de jura se prevé para el viernes 12 de septiembre a las 17 horas, en la explanada de la Legislatura provincial, con la presencia de representantes de los tres poderes del Estado y autoridades municipales de toda la provincia.

Uno por uno, los casos

Tras su viaje a EEUU,

Elección bonaerense: excitación política, temor

Elecciones Buenos Aires 2025: horarios

