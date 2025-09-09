El peronismo recuperó el quorum en el Senado bonaerense y Kicillof tendrá más alfiles en la Legislatura

Kicillof junto a Verónica Magario y Gabriel Katopodis

Además del impacto político, la victoria de Fuerza Patria en las elecciones provinciales del último domingo también tuvo su correlación en la Legislatura bonaerense con lo que será el recambio de bancas en diciembre de este año. El peronismo ganó en la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Séptima y Octava sección electoral. Con estos guarismos, indefectiblemente tendrá mayor representación tanto en Diputados como el Senado bonaerense, donde a partir de fin de año tendrá quorum propio con 24 bancas. En Diputados, para el período 2025-2027, habrá a priori una bancada de 39 integrantes; es decir, dos más a la que ostenta actualmente.

Entre las ocho secciones electorales, Fuerza Patria consiguió 21 escaños en la Cámara de Diputados bonaerense. De ese total, hay siete que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro; ocho que son de La Cámpora y afines, cinco del Frente Renovador de Sergio Massa y una que forma parte del espacio Patria Grande de Juan Grabois. Kicillof retiene lo propio.

Como sucede actualmente, dentro del bloque peronista, por el MDF habrá 11 diputados hasta 2027: Diego Nanni, Mariano Cascallares, José Galván, Romina Barreiro, Esteban Acerbo, Lucía Iáñez, Silvina Nardini —que consiguieron su banca por los resultados del último domingo— Laura Aloisi, Ana Luz Balor, Vivina Guzzo y Gustavo Pulti.

El cristinismo —que incluye a La Cámpora y los intendentes que forman parte de la estructura del Partido Justicialista bonaerense que preside Máximo Kirchner- logró renovar ocho bancas: Evelyn Flores, Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza, Eva Limone, Luis Vivona, Maite Alvado, Alejandro Dichiara y Ariel Archanco. Los mismos se plegarán a quiénes tienen mandato hasta 2027. Así, la cuenta final dispone que este sector tendrá dentro del bloque peronista 17 lugares; dos más a los que actualmente tiene.

Máximo Kirchner sostendrá poder político en a Cámara de Diputados bonaerense a través de sus legisladores (Photo by AFP)

El Frente Renovador, de Sergio Massa, logró cinco bancas en Diputados. Son Carlos Puglelli, Ayelén Rasquetti, Roberto Vázquez, Sofía Vanelli y Juan Martín Malpelli. Mientras que por este espacio también mantienen su representación hasta 2027: Rubén Eslaiman, Paula Padulo, Germán Di Césare, Alexis Guerrera y Ricardo Lissalde. Sostiene su actual representación.

Finalmente, Patria Grande —el sector de Juan Grabois— también continuará con representación en el bloque peronista de la Cámara de Diputados. Si bien vence mandato la diputada Lucía Klug, ingresará también por la Segunda sección electoral Cintia Romero.

En el último tiempo, la bancada que preside Facundo Tignanelli convivió con las diferencias políticas que se dieron dentro del peronismo y que tuvieron que ver con la decisión del desdoblamiento electoral, la estrategia adoptada para las elecciones y algunos proyectos de ley, en particular. Sin embargo, pese a los matices, siempre se mantuvo unido e incluso se aprobaron algunas iniciativas que requirió el Poder Ejecutivo.

Ahora, esta bancada tendrá nombres de peso. Además de Tignanelli también hay algunas referencias claras como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza o su par de Almirante Brown, Mariano Cascallares; quienes se tomarán licencia en sus municipios para asumir su banca. Quien no asumirá la banca —algo que se sabía con antelación a la elección de este domingo— es la vicegobernadora Verónica Magario, que encabezó la lista por la Tercera sección electoral.

Mayra Mendoza y Mariano Cascalalres, dos intendentes de peso que llegan a la Cámara de Diputados bonaerense

Antes de diciembre se darán distintas negociaciones políticas como qué sector presidirá la Cámara baja o bajo quién quedará la conducción de bloque. Actualmente, el Frente Renovador ostenta la presidencia del cuerpo con la figura de Alexis Guerrera; mientras que La Cámpora retiene el bloque con la conducción Tignanelli.

La victoria del último domingo también le dio al peronismo la posibilidad de recuperar el quorum propio en el Senado, condición que tuvo entre 2019 y 2021. “Ahora tenemos que ver cómo nos ponemos de acuerdo adentro del bloque”, deslizaba una fuente del peronismo en la Cámara alta.

Lo concreto es que numéricamente Fuerza Patria tendrá 24 bancas propias en el Senado presidido por Magario; tres más a las que tiene actualmente. En el desagregado, el sector de Kicillof tendrá más representación. Actualmente, el MDF cuenta con dos escaños. A partir de diciembre tendrá seis si es que el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis —que encabezó la lista por la Primera sección electoral— asume su banca. Además del integrante del gobierno provincial, llegarán la Cámara alta por el kicillofismo: Fernando Coronel, Germán Lago y Jorge Paredi; que se suman a los actuales, Pedro Borghini y Ayelén Durán.

El Frente Renovador también aumentó presencia en la Cámara alta. A partir de diciembre estarán Malena Galmarini, Valeria Arata y el actual intendente de Bolívar, Marcos Pisano. Hoy tiene solo una representante dentro de la bancada que preside Teresa García.

En tanto que el espectro kirchnerista consiguió el ingreso de Diego Videla, Fernanda Raverta y Mónica Macha. El primero responde al intendente de Pehuajó, Juan Pablo Zurro; Raverta es de La Cámpora y Macha forma parte de Nuevo Encuentro. Estos tres apellidos se sumarán a Sabrina Bastida, Laura Clark, Amira Curi, Sergio Berni, Emmanuel González Santalla, María Rosa Martínez y Adrián Santarelli. Serán 10 referenciados en CFK. Cuatro menos que los que son actualmente.

El peronismo recuperó el quorum propio en el Senado bonaerense

También regresa al Senado, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii. Se espera que el dirigente esté dentro del bloque oficialista. Si bien el dirigente del peronismo fue uno de los que apostó fuertemente por Kicillof en 2019 y tiene diálogo directo con el mandatario provincial, también es cierto que hace dos meses convocó a una cumbre de intendentes del conurbano cercanos a CFK para enviar un mensaje en contra del desdoblamiento electoral que había dispuesto el gobernador. En su municipio ganó con el 52.8% de los votos. Su rol en el Senado será clave.

Si bien se trata más de acuerdos políticos estructurales, por el Senado se deberá, por ejemplo, prestar acuerdo para designar integrantes en la Suprema Corte de Justicia si es que Kicillof encara esa negociación. En una reciente entrevista con Infobae dijo que había que cubrir las vacantes en el máximo tribunal de justicia bonaerense. Sin embargo, hizo más hincapié en la necesidad de contar con un presupuesto y ley fiscal para el 2026. Por lo pronto ya pidió prórroga para las presentaciones de las leyes en la Legislatura. Según dicta la Constitución, se debe presentar antes del 31 de agosto.