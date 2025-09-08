Mayra Mendoza: “El desdoblamiento salió bien, pero el resultado es multicausal”

Tras la jornada electoral que dejó una nueva fotografía del mapa político bonaerense, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, analizó los resultados con una lectura centrada en el rechazo a las políticas del Gobierno nacional, el impacto del contexto económico y los escándalos recientes que sacudieron al oficialismo.

En una entrevista con Infobae en vivo, la dirigente sostuvo que la elección fue una expresión directa del descontento social: “Lo que sucedió ayer fue una manifestación contundente de la población, le dijeron que no a Milei, al ajuste, a la represión a los jubilados, al temor permanente”.

Mayra Mendoza hizo foco en el clima de incertidumbre que atraviesa buena parte del electorado. En su diagnóstico, la constante amenaza de pérdida de empleo, la imposibilidad de desarrollo personal y los temores cotidianos se traducen en un voto que, según planteó, no solo fue opositor sino también defensivo: “La gente tiene miedo de perder su trabajo todo el tiempo, y no puede desarrollarse”, afirmó.

Uno de los elementos que introdujo en su lectura fue el caso del ANDIS, cuyas denuncias por presuntas coimas y manejos irregulares alcanzaron a la hermana del presidente y causaron un fuerte revuelo. “Se ha dicho que no a la corrupción con el tema de su hermana, con el tema de las coimas, del ANDIS”, señaló. Según su visión, ese escándalo “toca la sensibilidad de todos porque es algo inhumano”, y se combinó con una situación económica que golpea a diversos sectores. Ese combo, dijo, contribuyó al resultado observado en las urnas.

Mayra Mendoza se mostró sorprendida por el resultado de ayer: “No esperaba tanta diferencia”

La intendenta también se refirió a la baja en la participación electoral. Indicó que hubo una caída de casi 10 puntos respecto a la elección anterior, y que los votos en blanco se triplicaron desde 2017. A pesar del resultado favorable, reconoció que “hay que seguir llamando a la participación” y convocó a que “la gente se involucre y elija a sus representantes” de cara a los próximos comicios.

Al evaluar el desempeño de su espacio político, fue clara: “Si analizamos el detalle de lo que alcanzamos como fuerza política, no sumamos tantos votos comparando las últimas elecciones”.

Y agregó un matiz: “Lo que sí pasó es que muchos electores que iban con el PRO o La Libertad Avanza, cuando iban separados, no fueron a votar”. De este modo, Mendoza apuntó a que la caída en la concurrencia de votantes de otros espacios también influyó en la diferencia lograda.

Sobre la estrategia electoral, respaldó la decisión de desdoblar las elecciones provinciales, pero aclaró que los resultados no responden a una sola causa. “El desdoblamiento salió bien, pero el resultado es multicausal”, explicó. Aun así, opinó que hubiera sido preferible competir en octubre, cuando, según dijo, “las consecuencias de este modelo también iban a estar más en evidencia”.

Tignanelli aseguró que el Gobierno nacionalizó la campaña y eso provocó una respuesta del electorado

Durante la entrevista, también participó el diputado bonaerense Facundo Tignanelli, quien coincidió en que la elección tuvo un fuerte componente de rechazo a la narrativa oficialista. “Desde hace mucho tiempo se viene pronosticando el fin del kirchnerismo, pero el Gobierno nacionalizó tanto la campaña con el ‘kirchnerismo nunca más’, que la gente le respondió en las urnas”, sostuvo. Para él, “individualizar, con ‘ganó fulano’ y ‘ganó mengano’, es un fetiche de la derecha”.

Sobre el proceso electoral, Tignanelli afirmó que “no había margen para que no haya unidad”, debido a la situación social. “Cualquier intendente quería ganar, no veo una situación en la que haya margen en cómo la está pasando el pueblo. Todos los militantes peronistas van a trabajar para que se dé el mismo resultado”, agregó.

Tignanelli reveló que hubo un acuerdo interno para acompañarla: “Se había charlado el poselecciones y se había planteado que Máximo iba a acompañar a Cristina porque era la primera vez que iba a recibir los resultados, estando privada ilegítimamente de su libertad”.

La nacionalización de la campaña fue otro eje compartido. Mendoza consideró que el voto estuvo más relacionado con rechazar al gobierno actual que con apoyar candidatos individuales. Tignanelli apuntó en la misma línea: “Si nos retrotraemos a lo que se discutía, tenía que ver con la nacionalización de la campaña. CFK decía esto, por eso convenía que se haga en una sola elección”. A su criterio, “la elección la nacionalizó el Gobierno con su lema. Ahora tenemos que buscar el mismo o un mejor resultado”.

Ambos dirigentes defendieron la unidad del peronismo y reclamaron la libertad de Cristina Fernández de Kirchner

El diputado provincial también remarcó el crecimiento del voto en blanco: “La elección en PBA tuvo como tercera opción más votada al voto en blanco”. En su mirada, ese fenómeno expresa una desilusión recurrente: “Los electores van a votar esperanzados y después terminan desilusionados, le pasó en 2015, 2019 y 2023”.

Consultado por el armado de listas, destacó a las figuras que integran el espacio: “Tanto Taiana como Grabois u otros nombres, todos tienen claridad de lo que representan. Las listas son atractivas para el peronismo de PBA porque se sabe lo que pueden dar y que también hay un gobierno nacional que está confrontando modelos desde lo político. Ayer se comió una paliza”.

Consultada por las internas del Partido Justicialista, Mendoza buscó desdramatizar las tensiones y diferencias internas. “Dentro del PJ existen distintos sectores. Cristina Fernández de Kirchner llevó adelante una estrategia de unidad, donde estamos integrados distintos sectores”, señaló. Y añadió que “cada uno puede tomar a quien considere” como referente, aunque ratificó que “nuestra conducción es Cristina Fernández de Kirchner, por lo que significa en la vida de la gente y para el país”.

Al ser consultada por el vínculo entre CFK y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, Mendoza reconoció que no sabía si habían hablado luego de la elección. “No sé si CFK llamó a Axel, pero hubo un audio que se pasó antes de que él hable. Axel la podría llamar o ella a él, pero no sé si sucedió”, dijo.

Luego de conocerse el resultado, la intendenta de Quilmes fue hasta San José 1111 para visitar a Cristina Kirchner

En otro tramo, valoró el rol de la expresidenta en la articulación política previa a la elección: “Si obtuvimos el resultado que obtuvimos ayer es por la inteligencia, la paciencia, la estrategia y el trabajo de CFK, estando presa y hablando con cada una de las partes, para darle una opción a la gente que sepa que los va a defender”.

Respecto a su situación judicial, Mendoza fue tajante: “Cristina debe ser candidata, se debe rever la condena que tiene, está secuestrada por el poder de la Argentina”. En su opinión, la rapidez con la que fue condenada tiene como objetivo impedir su participación política. “Si la elección en estos términos fue buena, con Cristina hubiera sido mucho mejor y eso lo saben. Por eso la tienen presa”, lanzó.

También expresó sus sensaciones durante la jornada electoral. “Tenía preocupación, sobre todo a la tarde. Luego me sorprendí, porque hasta en los centros de las ciudades hicimos una buena elección. Entonces pude comprobar que el voto rechazo a Milei fue contundente”, concluyó.

En medio de un escenario económico complejo y con tensiones en el oficialismo, Mayra Mendoza reforzó la idea de que el desafío hacia octubre será mantener y ampliar lo logrado, con una estrategia que combine presencia territorial, unidad interna y una narrativa que interpele al electorado desde el rechazo al rumbo actual del Gobierno nacional.