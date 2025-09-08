Política

Axel Kicillof le ganó la pulseada a Cristina Kirchner, afirma su liderazgo y consolida su candidatura presidencial

El Gobernador fue el gran ganador de las elecciones. Asumió el riesgo de desdoblar, discutió poder en las listas y se puso al frente de la campaña. Empieza un nuevo tiempo en la interna del PJ

Joaquín Múgica Díaz

Por Joaquín Múgica Díaz

Guardar
Axel Kicillof
Axel Kicillof

Ganó el peronismo. Ganó la unidad pragmática que escondió las grietas internas. Ganó la sencillez de un mensaje unificado sin coordinación previa. Ganó la capacidad de esquivar la conflictividad interna para que la negatividad de las turbulencias diarias queden pegadas al cuerpo de La Libertad Avanza (LLA). Ganó Axel Kicillof, que puso en juego su liderazgo, que desdobló la elección pese las presiones de Cristina y Máximo Kirchner, y que se puso al frente de la campaña electoral como cara visible de una jugada estratégica que terminó dando resultado.

Kicillof jugó gran parte de su capital político en esta elección bonaerense. Se enfrentó a CFK, a su liderazgo y a su lapicera. Y le ganó. Se enfrentó a Máximo Kirchner, La Cámpora y el cristinismo de paladar negro. Y le ganó. Se enfrentó a sus propios temores y necesidades. A las presiones implícitas y explícitas de los propios, de los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que cerraron filas detrás de él y que le pedían patear el tablero. Y ganó.

El gobernador bonaerense se enfrentó a un cierre de listas traumático, feroz, revoltoso y enredado. Se enfrentó a una discusión sobre las cabezas seccionales y el armado de listas, que estuvo peleada en los detalles hasta el límite de la ruptura. El agradecimiento que Kicillof le hizo a Sergio Massa en Tigre y que le llenó los ojos de lágrimas al ex ministro tuvo que ver con ese momento determinante. A esas horas de enojos, listas paralelas, llamados frenéticos y corazones alterados que podrían haber terminado en la explosión de la coalición.

En el kicillofismo le reprochan a Máximo Kirchner y sus representantes haberse levantado de la mesa de negociación, ofuscados por la disputa de los lugares y la resistencia a aceptar condicionamientos. Y, en paralelo, le reconocen a Massa que se haya quedado sentado en esa mesa en un momento determinante y que haya intentado cerrar el acuerdo de unidad cuando la fractura parecía inevitable. Por eso Kicillof le reconoció un lugar clave en esas contrapuntos extensos y cargados de rencor.

Luego del triunfo peronista, Cristina
Luego del triunfo peronista, Cristina Kirchner se asomó al balcón del departamento en el que cumpla la prisión domiciliaria (RS Fotos)

Lejos está de ser una casualidad la foto de Kicillof y Massa en el búnker de La Plata. El abrazo fotografiado cierra ese círculo. Las sonrisas de las múltiples victorias en sus caras y una ausencia bien marcada: la de Máximo Kirchner. El líder camporista esperó los resultados con su madre en San José 1111, donde cumple con la prisión domiciliaria. Lo que resta saber a partir de ahora es cómo se moverán los principales líderes del espacio en el nuevo tablero político. Cómo serán las modificaciones inevitables en el circuito de poder de Fuerza Patria.

El resultado electoral va a influir directamente en la interna del peronismo y en el reacomodamiento del espacio político. CFK salió a festejar en su balcón en el mismo momento que el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, anunció los resultados. Un contraste que nadie puede aceptar que sea parte del azar. Una imagen quebrada de un peronismo que tendrá que convivir, de ahora en más, con fricciones permanentes por el inicio marcado de un cambio de era.

Ni la ex presidenta ni Máximo Kirchner felicitaron a Kicillof en sus publicaciones en redes sociales. Como si hubiese sido un actor más de reparto en la historia de estas elecciones. Lo ignoraron. Y esa decisión impulsiva denota debilidad. Es una extraña forma de mostrarse ante la adversidad de una discusión interna que tuvo un claro ganador. Más tarde, antes de que el Gobernador hablará en público, se escuchó un audio de la ex mandataria en el que lo saludó. Lo nombró al pasar. Uno más.

Antes y después de ese audio de CFK hubo una canción de la militancia presente que marca un nuevo capítulo de la interna y de la discusión renovadora. “Es para Axel la conducción”, se entonó en varias oportunidades, mientras que el Gobernador esbozaba una sonrisa y sus lugartenientes más cercanos la cantaban con ánimo. Si la conducción es de Kicillof, ya no es de Cristina. De eso se trata.

Es una expresión de deseo. La realidad, aunque se imponga, es más dura. No habrá pase de mando. Los movimientos de los nombres propios y el poder de decisión con mayor concentración en La Plata comenzarán a jugar en esa reconfiguración que advirtieron las urnas.

Axel Kicillof junto a la
Axel Kicillof junto a la vicegobernadora, Verónica Magario. Los grandes ganadores de la noche (Jaime Olivos)

Es cantito en la fresca noche platenses es una respuesta diseñada y programada a una canción que terminó de romper la relación entre Máximo Kirchner y Kicillof. Aquella que todos los dirigentes del cristinismo entonaron en el club Atenas, en La Plata, y que para el kicillofismo fue pasar un límite en el vínculo político. “Cristina es la conducción, vamos a ver si se entiende. Y si queres otra canción, vení te presto la mía”, rezaba esa letra dedicada a Kicillof y a su idea de que había que tocar nuevas canciones.

El cantito victorioso fue el vuelto de aquella oportunidad. El audio de CFK pasó rápido, sin grandes aplausos y sin estridencias. Sin gestos elocuentes en las caras de los presentes en primer plano. Como si en ese instante pequeño algo se hubiese roto. Más formal, más político y más concreto, Kicillof confirmó que se inicia un nuevo camino a partir de este triunfo. Una construcción nueva en el peronismo y con dirigentes por fuera del espacio. Habló de los gobernadores que no son del PJ. Un guiño evidente para caminar más cerca rumbo al 2027. Empezó a tocar una nueva canción.

En el medio de la euforia triunfal hubo una clara intención de sostener la unidad desde las expresiones públicas. Desde Gabriel Katopodis, del espacio de Kicillof, hasta Cecilia Moreau, del esquema de Massa, evitaron cualquier declaración polémica y resaltaron la unidad como eje del triunfo. Esa misma unidad que tienen el desafío de sostener hasta la elección nacional de octubre, la próxima parada electoral.

Tras el triunfo, el cristinismo salió a marcar la cancha discursiva dando vuelta el discurso de Milei. Del “kirchnerismo nunca más” libertario al “kirchnerismo más que nunca” que pusieron en la cancha digital los principales dirigentes de La Cámpora. El Gobernador ganó con contundencia en la discusión interna y eso tendrá consecuencias inevitables en la conviviencia. Si no se dan en el corto plazo, se darán después de octubre. Pero ya nada será como hasta este domingo.

Sergio Massa y Axel Kicllof
Sergio Massa y Axel Kicllof se estrecharon en un abrazo cuando se conocieron los resultados en la provincia

Kicillof le ganó la pulsea a Cristina Kirchner. La desafió, le discutió poder, fue a fondo con su posición de desdoblar y cerró la unidad con sus rivales internos, con los mismos que lo habían acusado de haber tomado una “decisión unilateral”, de “partir el peronismo” y de inclinarse por “romper con Cristina” en vez de “enfrentar a Milei”. Fue pragmático como tantas veces lo ha sido la propia ex presidenta.

“Axel en vez de ampliar, dividió. Un suicida. Es responsable del desmembramiento de un proyecto nacional”, fue una de las definiciones filosas que salieron de la primera línea del cristinismo después de que Kicillof anunciara el desdoblamiento en forma pública. No pasó tanto tiempo de aquel instante. Fue en abril.

La convivencia en la Legislatura será determinante para el bienestar del peronismo. Se achicaron los márgenes para que el Gobernador y La Cámpora, dentro del mismo espacio, transiten por senderos diferentes. Si no hay unidad, habrá ruptura. Tarde o temprano. Porque es imposible que la disfuncionalidad de la relación entre el Ejecutivo y los bloques propios de la Legislatura se estiren en el tiempo como si nada hubiese pasado.

El triunfo contundente que logró el peronismo de la mano de Kicillof se convirtió en nuevo puñal al liderazgo de la ex presidenta que, a partir de ahora, tendrá que convivir con un liderazgo creciente y una dirigencia con sangre peronista que siempre empieza a moverse cerca de donde se concentra el poder en ascenso. Todo parece indicar que empieza un nuevo tiempo en la reorganización del partido más importante de la oposición. Como siempre pasa en la política, los votos mandan. Axel Kicillof empezó a caminar rumbo el 2027.

Temas Relacionados

Axel KicillofPeronismoElecciones 2025Cristina KirchnerÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno quedó en shock por el durísimo revés en Buenos Aires y Milei busca responsables en el ala política

Hay preocupación por la reacción de los mercados tras la inesperada desventaja de 13 puntos por debajo del kirchnerismo. Sopesan cómo recalibrar y se rehúsan a modificar el rumbo. Santiago Caputo salió fortalecido y se subió por primera vez al escenario. Dudas sobre la continuidad de los Menem

El Gobierno quedó en shock

Elecciones en PBA: los resultados por Sección y la comparación con los comicios de la última década

Los votos obtenidos por Fuerza Patria y La Libertad Avanza, y su variación respecto de los resultados para legisladores bonaerenses que cosechó el peronismo y Juntos desde 2015

Elecciones en PBA: los resultados

Somos Buenos Aires no logró romper la polarización y quedó como tercera fuerza cerca de la Izquierda

Julio Zamora no pudo imponerse en Tigre y los radicales sufrieron duros reveses en la Tercera y Octava secciones. La incógnita para octubre y el festejo de Maximiliano Abad en Mar del Plata

Somos Buenos Aires no logró

Áspero clima al interior del Gobierno tras la derrota: los Menem quedaron en la mira y hay pedidos de cambios

En diferentes despachos atribuyen la derrota al sector de “Lule” y su primo Martín, el presidente de Diputados. “Corremos riesgo de no recuperarnos”, dicen otras tribus de La Libertad Avanza. Reconocen que la decisión solo la puede tomar Javier Milei

Áspero clima al interior del

Javier Milei convocó a reunión de Gabinete tras el duro traspié electoral bonaerense

El Presidente reconoció la derrota en el búnker de LLA y se comprometió con “corregir todo aquello en lo que se haya equivocado”

Javier Milei convocó a reunión
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno quedó en shock

El Gobierno quedó en shock por el durísimo revés en Buenos Aires y Milei busca responsables en el ala política

La agenda oficial después de la derrota electoral: impacto en los mercados, cómo contener al dólar y nueva pulseada con los bancos

El Gobierno deberá actuar con rapidez para contener al dólar, que se dirige a testear el techo de la banda cambiaria

Dólar: qué poder de fuego tiene el Gobierno para afrontar una nueva semana de tensiones cambiarias

Elecciones en PBA: los resultados por Sección y la comparación con los comicios de la última década

INFOBAE AMÉRICA
Se agrava la crisis eléctrica

Se agrava la crisis eléctrica en Cuba: un apagón masivo dejó sin luz a cinco provincias en el este de la isla

La verdad detrás de Muriel Spark: migraciones, espionaje y encuentros literarios

“Rashomon” cumple 75 años: la obra maestra de Kurosawa que cambió para siempre la visión sobre la realidad

Memorias de espionaje y vida estudiantil en la URSS de la guerra fría

La belleza de la semana: “Amor de madre”, de Antonio Muñoz Degrain

TELESHOW
De la sensualidad en la

De la sensualidad en la playa a la elegancia nocturna: Nicole Neumann lució sus looks en Miami

El relato de Lissa Vera sobre el duro momento que vivió en pleno auge de Bandana: “Me intentaron secuestrar”

Wanda Nara recordó su cita con un súper famoso y por qué lo rechazó: “El hombre más lindo de Argentina”

Cómo Wanda Nara descubrió la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez revisándole su teléfono: “El que busca, encuentra”

Lamine Yamal presentó la prueba de que su romance con Nicki Nicole sigue firme: “Enamorado”