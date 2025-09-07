Política

Radiografía de la Primera, la sección clave que puede definir el resultado de las elecciones bonaerenses

Con más de 4,7 millones de electores y una alta densidad urbana, concentra un botín clave para las principales fuerzas políticas. Cómo se compone y cómo juega cada intendencia

Patricio Tesei

Por Patricio Tesei

Diego Valenzuela, Gabriel Katopodis, Julio
Diego Valenzuela, Gabriel Katopodis, Julio Zamora y Romina del Plá, los principales candidatos para la Primera

Hay una máxima que repite un veterano dirigente que conoce de armados, campañas y discusiones políticas en la provincia de Buenos Aires. “La Tercera es del peronismo, el interior es antiperonista, y el que gana la Primera gana la elección”. No fue casual, entonces, la decisión de LLA de cerrar la campaña en Moreno, epicentro peronista de este conglomerado de distritos, de cara al 7S, las elecciones bonaerenses de este domingo. Tampoco fue improvisado el discurso de Javier Milei. En medio del barro, los escombros y la violencia -que dejó el plano de lo discursivo para trasladarse al territorio-, pidió que la gente vaya a votar.

Según datos oficiales del padrón provisorio, la Primera Sección cuenta con 4.732.831 electores habilitados, lo que la convierte en la sección más poblada de la provincia, por encima de la Tercera (4.637.863). Por primera vez, el conurbano norte y oeste supera al sur en cantidad de votantes, una realidad que puede alterar el equilibrio de fuerzas dentro del mapa bonaerense.

Pero no solamente el frente LLA, que incluye al PRO, apostaron su suerte a los 24 distritos de esa región, un tercio del electorado bonaerense, para incidir en el resultado electoral. También lo hicieron el peronismo unido en Fuerza Patria, que incluyó a Tigre y Merlo como sede de las últimas recorridas proselitistas que encabezó Axel Kicillof, y Somos Buenos Aires.

Mapa de las secciones electorales
Mapa de las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires

Además de Moreno, Merlo y Tigre, la Primera está integrada por Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tres de Febrero y Vicente López.

Este grupo de municipios representa un voto heterogéneo. Por ejemplo, Vicente López es gobernado por Soledad Martínez, referente del PRO bonaerense y vicepresidenta del partido a nivel nacional, que reemplazó a Jorge Macri cuando el actual jefe de Gobierno porteño decidió hacer política en CABA. Fue una de las dirigentes que resistió el acuerdo con los libertarios y pudo negociar la lista de concejales en mejores condiciones.

San Isidro es gobernado por Ramón Lanús, un exfuncionario macrista con muy buena relación con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Lo mismo que Diego Valenzuela en Tres de Febrero. Son tres regiones importantes donde, en teoría, la preferencia del voto iría con el oficialismo nacional.

Javier Milei, durante el cierre
Javier Milei, durante el cierre de campaña del frente LLA en Moreno (Reuters)

Otros distritos tienen impronta peronista, con intendentes que responden a diferentes corrientes internas del PJ, como Merlo (Gustavo Menéndez), Moreno (Mariel Fernández), Malvinas Argentinas (Leonardo Nardini), José C. Paz (Mario Ishii), Ituzaingó (Pablo Descalzo), Hurlingham (Damián Selci), San Martín (Fernando Moreira), Escobar (Ariel Sujarchuk), General Rodríguez (Mauro García), Marcos Paz (Ricardo Curutchet, aliado del peronismo), San Fernando (Juan Andreotti), Luján (Leonardo Boto), Navarro (Facundo Diz), Las Heras (Javier Osuna), Suipacha (Alejandro Federico) y Tigre (Julio Zamora).

Un dato clave a tener en cuenta es el resultado que obtuvo LLA en 2023. Pese a no ganar intendencias, logró entre el 17 % y el 25 % en varios municipios (Morón, Merlo, Malvinas Argentinas), algo que convirtió al oficialismo nacional en un actor relevante, además, dentro de los concejos deliberantes.

Así, los municipios que conforman el núcleo más poblado de esta región, y tienen un peso decisivo en el reparto de bancas legislativas, son Merlo (434.550 electores), San Martín (378.476 electores), Moreno (372.309 electores), Tigre (293.452 electores), San Isidro (291.305 electores). De los cinco, tres responderían al peronismo, uno al frente PRO-LLA y otro a Somos Buenos Aires.

El gobernador bonarense Axel Kicillof,
El gobernador bonarense Axel Kicillof, con Gabriela Katopodis y Verónica Magario, que encabeza la lista en la Tercera (@Kicillofok)

Antecedentes

En cuanto al desempeño electoral, en 2023, Unión por la Patria se impuso por 18 puntos porcentuales a Juntos: 44,36% (1.504.238 votos) a 26,46% (897.328 votos). En tercer lugar, quedó LLA con casi el 24,78% (840.345 sufragios). Este año, y por primera vez, Buenos Aires desdobla la elección local de la nacional. Informes de diversas consultoras dan cuenta de un escenario parejo, aunque el peronismo apuesta a que el Gobierno pierda algunos puntos tras las denuncias de presunta corrupción que explotaron en el tramo final de la campaña. Milei habló el miércoles de “empate técnico”.

En otras elecciones, cuando se impuso el no peronismo, lo hizo gracias a un buen desempeño en la Primera. En 2021, la formula Diego Santilli y Facundo Manes, del frente Juntos, se impuso en siete de las ocho secciones electorales, y en la Primera lo hizo por 37,79%, contra 33,18 % del Frente de Todos. Una diferencia 121.000 votos.

Otros antecedentes. En 2017, en sintonía con el triunfo nacional de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal en la Provincia, Cambiemos arrasó en casi todas las secciones. En la Primera, ganó con el 41,44% de los votos.

A nivel general, la lista de los 10 primeros municipios con más electores la encabeza La Matanza (1.057.458), seguido por La Plata (576.691), Mar del Plata (575.613), Lomas de Zamora (519.157), Quilmes (480.256), Almirante Brown (460.982), Merlo (434.550), San Martín (378.476), Lanús (375.477) y Moreno(372.309). A excepción de Mar del Plata, el resto son distritos gobernados por el peronismo.

Juan Schiaretti, Julio Zamora y
Juan Schiaretti, Julio Zamora y Florencio Randazzo

Listas y nombres

En este turno electoral, a Primera Sección de la provincia de Buenos Aires renovará sus 8 bancas de senadores provinciales. Por la rotación que hay en cada elección, en esta oportunidad no pondrá en juego bancas de diputados provinciales. Del lado del flamante Frente La Libertad Avanza, al frente de la boleta está Diego Valenzuela, uno de los jefes comunales con perfil alto, que dejó el PRO para afiliarse a LLA, y amigo personal de Milei.

En cuanto al peronismo, encabeza el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y en Somos Buenos Aires lo hace Julio Zamora. El resto de las fuerzas llevan a los siguientes candidatos: Romina Del Plá (FIT), Félix Lonigro (Potencia), Ignacio De Jáuregui (Unión y Libertad), Ernesto Arienzo (Fte. Patriota Federal), Martín Ayerbe (Es con vos), Pablo Busch (Política Obrera), Lucas Correa (Nuevo Mas), Javier Anchava (Construir Porvenir), Sergio Palahy (Partido Libertario), Pablo Cabrera (Valores republicanos) y Guillermo Vidal (Tiempo de todos).

