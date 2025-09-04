Política

Con la presencia de Schiaretti y Randazzo, Somos Buenos Aires cerró la campaña con críticas a Kicillof y a Milei

El espacio de centro busca hacer pie en la elección polarizada, por lo que los dirigentes apostaron a la ponderación de la gestión y territorialidad. El anfitrión fue Julio Zamora, que estuvo acompañado por dirigentes radicales

Diamela Rodriguez

Por Diamela Rodriguez

Guardar
Los principales dirigentes del espacio
Los principales dirigentes del espacio de centro que competirán en septiembre y octubre

Los máximos referentes del espacio de centro encabezaron este miércoles por la noche el cierre de campaña de Somos Buenos Aires, que el próximo 7 de septiembre buscará dar la pelea en medio de la polarización que se vaticina entre La Libertad Avanza y el Kirchnerismo. El anfitrión fue Julio Zamora, la apuesta del frente en la Primera Sección Electoral, pero contó con figuras nacionales como Juan Schiaretti y Florencio Randazzo. Con la presencia de peronistas y radicales, los dirigentes dieron discursos enfocados en la defensa de la gestión, con críticas a Javier Milei y Axel Kicillof.

La actividad se realizó en el Club Deportivo Tigre. Contó con la participación de vecinos, militantes y dirigentes de Somos Buenos Aires de la Primera Sección Electoral. Josefina Mendoza, la radical que acompaña a Zamora en la lista para el Senado, fue la primera en dar un discurso enfocado en la defensa de la gestión en Tigre, con la idea de replicarlo en el resto de la provincia. “El 7 de septiembre es una oportunidad para discutir los temas de nuestro barrio y de la provincia, no solo elegir entre lo mismo de siempre. Traigo empatía, valores y gestión seria; que nos juzguen por resultados y no por promesas vacías”, expresó.

Julio Zamora y Josefina Mendoza
Julio Zamora y Josefina Mendoza competirán por la Primera Sección

“Creemos en el Estado. No creemos que el Estado es mala palabra, pero no en el Estado del relato, que se mide por la cantidad de regulaciones, de personal. Porque ese Estado del kirchnerismo nos dejó con el 52% de pobreza. Tampoco en el Estado ausente que propone Milei, que agudiza las desigualdades, que abandona a los jubilados y discapacitados. Eso es crueldad”, siguió Randazzo.

El actual diputado de Encuentro Federal y aliado de Schiaretti tendrá su batalla electoral en octubre, pero en las últimas semanas se sumó a la campaña de Somos con recorridas y denuncias por falta de obras, basado en su experiencia como exministro de Transporte. Además, se mostró con Maximiliano Pullaro, como parte de Provincias Unidas.

Julio Zamora, fue el anfitrión
Julio Zamora, fue el anfitrión en Tigre

“Qué linda está Tigre”, arrancó Schiaretti entre aplausos y arengas durante el acto. En la misma línea que Randazzo, el exgobernador de Córdoba ponderó la gestión de Zamora en su distrito y pidió el apoyo de los bonaerenses a la lista que busca romper con la polarización. “Es necesario un gobierno con equilibrio fiscal pero con la gente adentro del equilibrio fiscal. Haciendo obras y cuidando a la gente como hace Julio en Tigre”, expresó el candidato a diputado por Provincias Unidas.

Al cierre del acto, Zamora aprovechó para lanzar una ironía respecto de la campaña de Axel Kicillof: “Hoy tuvimos una novedad en Tigre. De la noche a la mañana apareció el gobernador en nuestra ciudad. Vino al barrio El Progreso, en Benavídez. Yo pensé que había ido a ver el arroyo Lola, que desde hace años requiere el saneamiento que debe hacer el gobierno de la provincia. Pensé que iba a venir al Hospital Provincial de Pacheco, que se incendió hace cinco años y sobre el que no hicieron ninguna obra para solucionarlo. Allí, un hombre de cuarenta y ocho años con pie diabético lleva diez días esperando una operación de amputación, sin conseguir turno en ningún hospital de la región”.

La actividad se realizó en
La actividad se realizó en el Club Deportivo Tigre

“Creo que a nivel nacional este es un proceso que viene provocando resultados muy adversos para el Gobierno nacional. Este 7 de septiembre también habrá un resultado adverso porque lo vemos en la calle, cuando charlamos con vecinos, comerciantes, jubilados. Hay una realidad económica que los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires sienten cada día, cuando abren la heladera. Sencillamente es así: la cuestión económica está provocando mucho dolor en las familias, y eso va a repercutir en esta elección”, agregó.

Para finalizar, Zamora resaltó el bajo índice de casos de inseguridad: “Queremos llevar nuestra política a toda la provincia, para que en Moreno, en Campana, en Escobar, en Merlo, tengamos la seguridad que esos vecinos merecen. Por eso nuestros concejales van a llevar esa propuesta a cada una de las comunidades”.

Del acto participaron también referentes de la UCR bonaerense, entre ellos, Pablo Domenichini, Pablo Nicoletti, Danya Tavela y Pablo Juliano.

Temas Relacionados

Somos Buenos AiresJulio ZamoraUCRJuan SchiarettiFlorencio RandazzoUltimas noticiasElecciones 2025Elecciones Argentina 2025Elecciones Buenos Aires 2025

Últimas Noticias

Jubilados volvieron a marchar alrededor del Congreso pidiendo la mejora de sus ingresos

Como cada miércoles, trabajadores jubilados hicieron la ronda tradicional en el parlamento nacional, solicitando que la recomposición de sus haberes. Volvieron a reprochar el veto del presidente Javier Milei a la ley que les otorgaba aumentos

Jubilados volvieron a marchar alrededor

Quién es Cristian Mercatante, el ex participante de El Bar herido en el acto de Milei en Moreno

Actualmente trabaja como productor en Kuarzo y estaba como cronista en el cierre de campaña libertario para un medio digital cuando recibió un botellazo

Quién es Cristian Mercatante, el

Incidentes en el acto de LLA en Moreno: peleas entre militantes, un botellazo a un periodista y piedras al auto presidencial

Simpatizantes libertarios y opositores generaron un clima tenso antes y después de la participación de Javier Milei en el cierre de la campaña bonaerense de su fuerza política

Incidentes en el acto de

Wado de Pedro recorrió fábricas y le respondió al “nunca más” libertario: “Kirchnerismo más que nunca”

En el marco del Día de la Industria, el senador nacional pasó por Lomas de Zamora y Merlo y criticó la política económica del gobierno de Javier Milei

Wado de Pedro recorrió fábricas

Cuánto durarán los mandatos de las autoridades ejecutivas en Santa Fe tras los cambios en la constitución provincial

En la octava sesión de la Convención Constituyente se definió que los intendentes de la provincia tendrán períodos de cuatro años con posibilidad de una sola reelección consecutiva y que los electos en 2029 ejercerán por seis años

Cuánto durarán los mandatos de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo Billie Eilish revoluciona la

Cómo Billie Eilish revoluciona la moda: de los looks oversize a la transformación glam

La víctima del ex fiscal Julio Castro exige ser informada sobre sus salidas transitorias y pide protección

Otro golpe a la TV ilegal: vendían accesos a packs premium de la televisión por cable

Fijaron una audiencia clave para que la Justicia se pronuncie sobre la imprescriptibilidad de la corrupción

Alertan que el almacenamiento subterráneo de carbono tiene un límite menor al estimado: las consecuencias

INFOBAE AMÉRICA
El partido del presidente Irfaan

El partido del presidente Irfaan Ali se encamina a una victoria holgada en las elecciones de Guyana

Estados Unidos incautó 13.000 barriles de químicos para metanfetamina que iban de China a México

El OIEA advirtió que Irán aceleró su ritmo de producción de uranio enriquecido al 60%

La viceprimera ministra británica Angela Rayner admitió irregularidades en la compra de una vivienda

Bolivia confirmó la deportación desde Estados Unidos de un ex ministro del Gobierno de Jeanine Áñez

TELESHOW
Gimena Accardi habló de su

Gimena Accardi habló de su separación: “Con Nico Vázquez nos amamos; él y su familia me acompañan”

La publicación de Mauro Icardi que encendió las alarmas por un detalle que lo vincula con Wanda Nara

El desmayo al aire de una mujer que acusa a la madre de Ayelén Paleo de estafarla: “Me quitaba el 70% de lo que ganaba”

Marta Fort mostró los avances de su flamante departamento de soltera: “Lo primero que instalé”

Camilota fulminó a Charlotte Caniggia y la dejó expuesta en vivo: “Pensé que era copada”