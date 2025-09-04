Kicillof suma más recorridas por el conurbano en el día final de campaña

Kicillof hará más recorridas en el día final de la campaña

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encarará el último día de la campaña hacia las elecciones del próximo domingo como empezó: con recorridas por la Primera y Tercera sección electoral. Este jueves estará en Merlo, Lomas de Zamora y luego participará del cierre del peronismo en la Octava sección electoral, junto al intendente de La Plata, Julio Alak y los candidatos a diputados de la región capital.

El recorrido comenzará en Merlo, en la Primera sección electoral. Allí, en el municipio gobernador por el peronista Gustavo Menéndez, ambos dirigentes asistirán a la expo de industria y producción que se lleva a cabo desde hace siete años en el distrito. No habrá un gran acto proselitista. Será una reunión con industriales, empresarios, PyMEs, emprendedores, productores y estudiantes de escuelas técnicas. Algo similar a lo que sucedió este martes en San Martín, con motivo de la celebración del Día de la Industria. Una jornada que también compartió junto al ministro de Infraestructura y primer candidato a senador por la Primera, Gabriel Katopodis. El funcionario también estará en Merlo.

Otro actor que volvió a marcar presencia en las distintas actividades en la Primera sección electoral fue el líder del Frente Renovador y ex candidato presidencial del peronismo, Sergio Massa. También participó de lo que fue el cierre de la lista de Fuerza Patria en Tigre este miércoles. Allí, Kicillof, lo llenó de elogios: “Quiero rendir un homenaje y un reconocimiento a la generosidad política, a la comprensión de la etapa. Nos decían: ‘No se peleen, vayan juntos’. Uno de los más importantes artífices de la unidad que hoy se expresa en la boleta de Fuerza Patria es Sergio Massa”, planteó el gobernador durante el acto en Club El Progreso, en Benavídez.

Kicillof participó de un acto junto a su gabinete, dirigentes como Sergio Massa, sindicalistas y empresarios industriales en el marco del Día de la Industria

Lugo, Kicillof irá a la Tercera sección electoral. Optó por Lomas de Zamora. Con el intendente, Federico Otermín, recorrerán las obras de una escuela que está financiando la Provincia. Allí se espera que haya una confrontación discursiva contra el presidente Javier Milei, que este miércoles cerró la campaña de La Libertad Avanza desde el club Villa Angela, en Trujui, municipio de Moreno. En el acto de este miércoles hizo referencia a los episodios de la semana pasada cuando subido a la caja de una camioneta intentó hacer una caravana proselitista por las calles de Lomas y a las dos cuadras tuvo que desistir producto de los objetos que le arrojaron, entre ellos una piedra que casi impacta en la comitiva. En las últimas horas, en una entrevista con un periodista francés, llegó a decir que el kirchnerismo lo quiere muerto.

Un concepto que ratificó en el acto que encabezó en lo que fue el cierre de campaña de los libertarios. Allí, hubo una profunda crítica a la administración de Kicillof y al modelo del kirchnerismo en general. Volvió a insultar al gobernador, a quien trató de “inútil esférico”, es decir, “inútil por donde lo mires”; enfatizó. También dijo que la filtración de los audios y los episodios de violencia en el marco de la campaña son “una opereta” para “enturbiar” el proceso electoral.

Milei cerró la campaña de LLA con un acto en Moreno (REUTERS/Agustin Marcarian)

Entre la Primera y Tercera sección electoral se juntan más de 10 millones de electores de un padrón total de 14.376.592 personas en condición de votar en la provincia de Buenos Aires. El resultado en la Primera y Tercera —es decir, todo el conurbano bonaerense— será determinante.

Después de Merlo y Lomas de Zamora, Kicillof planea plegarse a las actividades de campaña definidas para La Plata con los candidatos a diputados por la Octava sección electoral. Según informaron desde el municipio, el intendente Julio Alak y los candidatos de Fuerza Patria harán una extensa recorrida de más de 105 kilómetros por localidades clave del partido, antes de la cita electoral del 7 de septiembre.

La gira, a desarrollarse este jueves, abarca zonas como El Peligro, Villa Elisa, Arturo Seguí, City Bell, Gorina, Hernández, San Carlos, Melchor Romero, Lisandro Olmos, Villa Elvira, San Lorenzo y Los Hornos. Así, la jornada que corona este despliegue territorial culmina en la plaza Islas Malvina —ya en el casco urbano de la capital bonaerense—, donde Alak, el gobernador Axel Kicillof y los postulantes locales encabezarán un acto con actividades musicales y una mateada colectiva.

Lo que resta de campaña para Kicillof, hasta las 8 de la mañana del día viernes, cuando empiece la veda electoral, se limitará a terminar de dar algunas entrevistas.