Elecciones Buenos Aires 2025: a qué hora se conocerán los primeros resultados oficiales

Finalizada la votación a las 18, la provincia de Buenos Aires difundirá los primeros datos provisorios cuando se haya cargado un porcentaje representativo que supere al menos el 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral

Por Faustino Cuomo

Los comicios incluyen la renovación
Los comicios incluyen la renovación de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares (foto: Tribunal Electoral)

Este domingo, se llevan a cabo las elecciones en la provincia de Buenos Aires. A lo largo de dicha jornada electoral, los bonaerenses acudirán a las urnas para elegir representantes legislativos y autoridades municipales. En esta oportunidad, se renovarán 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en los distintos municipios.

El operativo dispuesto abarca una serie de medidas logísticas y de control que involucran tanto recursos humanos como materiales con el objetivo declarado de que la jornada electoral transcurra con normalidad, transparencia y sin incidentes, según declaró el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

A qué hora se esperan los primeros resultados oficiales

Según indicó el organismo a través de la resolución 162 comunicada esta tarde, la difusión deberá comenzar a las 21 del domingo o cuando se haya cargado un porcentaje representativo que supere al menos el 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral.

El escrutinio provisorio permitirá conocer
El escrutinio provisorio permitirá conocer tendencias iniciales la misma noche electoral (Foto: Agencia del Gobierno)

Cómo será el proceso del escrutinio

Una vez finalizada la votación a las 18 horas, entra en marcha el proceso de escrutinio. Este recuento inicial permite conocer las tendencias de resultados de manera preliminar y resulta fundamental para que tanto la ciudadanía como los actores políticos obtengan las primeras estimaciones sobre la composición legislativa.

El escrutinio definitivo implica un control exhaustivo de todas las actas, urnas y documentos provenientes de los locales de votación, bajo la supervisión directa de la Junta Electoral. Durante este periodo, se contemplan instancias para la presentación de eventuales reclamos o impugnaciones, asegurando que el proceso se desarrolle según los estándares normativos y con el debido resguardo de la voluntad popular expresada en las urnas.

Qué sistema de votación se usa en las elecciones Buenos Aires 2025

En estas elecciones, los habitantes de la provincia de Buenos Aires votarán con el sistema de boleta partidaria o sábana. Es decir que cada agrupación política presentará su propia boleta en formato papel con el listado completo de candidatos. Los electores recibirán estas al ingresar al cuarto oscuro para así ejercer su derecho al voto.

Una vez adentro, los ciudadanos cuentan con la opción de depositar la boleta íntegra de un partido o, si lo desean, pueden recortar y combinar secciones provenientes de diferentes agrupaciones, siempre que su elección refleje con precisión sus preferencias para cada categoría en disputa.

Si el sobre se deposita vacío o falta una categoría, se computa como voto en blanco; si en el sobre aparecen dos boletas para el mismo cargo, el voto se declara nulo.

El escrutinio provisorio es clave
El escrutinio provisorio es clave para que partidos y ciudadanía conozcan las primeras tendencias del voto (foto: EFE/Matias Martin Campaya)

Cuándo se realizará el escrutinio definitivo

La mecánica y los tiempos del escrutinio definitivo varían respecto al esquema nacional. En el caso de Buenos Aires, la Junta Electoral provincial es el organismo responsable de organizar y ejecutar esta instancia.

A diferencia del procedimiento nacional, donde este proceso inicia dos días después de la jornada electoral, en el ámbito bonaerense comenzará cinco días posteriores al cierre de los comicios, siguiendo lo dispuesto por el cronograma provincial.

Elecciones 2025Elecciones Buenos Aires 2025Elecciones 2025 ArgentinaÚltimas noticiasNewsroom BUE

Elecciones Buenos Aires 2025, en

Perlitas de las elecciones Buenos

Elecciones en PBA: la web

Axel Kicillof votó en La

Qué se vota hoy, 7
Fueron a votar y terminaron

El diseñador Giorgio Armani será

Elecciones Buenos Aires 2025: así

