Elisa Carrió anunció que está en pareja con un hombre de 95 años: “Él está un poco perdido”

Elisa Carrió anunció que está de novia

La revelación de Elisa “Lilita” Carrió sobre su nueva relación sentimental sorprendió al público, al compartir que mantiene un vínculo con un hombre de 95 años. Al referirse a su pareja, la líder de la Coalición Cívica detalló que el hombre, cuya identidad prefirió no revelar, se encuentra en buen estado de salud, atribuyéndolo a que “se infiltró vitamina C”.

“Él está un poco perdido”, reconoció Carrió entrerisas al considerar que la dinámica entre ambos resulta adecuada para su situación actual: “En mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien. Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25. Es una buena diferencia”.

Durante una entrevista en el programa 540, conducido por María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en Cenital, la líder de Coalición Cívica describió la naturaleza de este lazo, subrayando que “la relación se reduce a la ternura”.

La exdiputada enfatizó que se siente a gusto con este nuevo vínculo y precisó la frecuencia de sus encuentros: “Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa, y él se va a la suya”.

La dirigente política remarcó que la relación se basa exclusivamente en el afecto, sin mayores pretensiones: “La relación se reduce a la ternura, nada más”. Añadió que su pareja es “muy famoso” y que han decidido evitar el uso de aplicaciones como Tinder o WhatsApp para comunicarse, ya que, según sus palabras, “genera ansiedad”. Además, explicó que no suelen reunirse en lugares públicos como cafeterías, dado que ambos son figuras reconocidas y podrían ser vistos.

Elisa Carrió junto a los integrantes de la Coalición Cívica

Las declaraciones de Carrió generaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios recordaron manifestaciones previas de la exdiputada sobre sus expectativas sentimentales. En años anteriores, había expresado su deseo de casarse de blanco a los 80 años y, en tono humorístico, señaló: “Un marido lejos puede ser, pero con dos baños, porque el problema de las parejas son los baños. Hay que casarse y hay que tener dos baños, porque el divorcio empieza con cómo se aprieta el dentífrico”.

En otra ocasión, la líder de Coalición Cívica abordó el impacto de un meme viral relacionado con su vida amorosa. Relató que, durante una visita al programa de Mirtha Legrand, mencionó estar de novia, lo que derivó en la creación de una imagen que circuló ampliamente en redes sociales. Años después, explicó: “Un día vine a este programa (La noche de Mirtha Legrand) y yo quería hablar de otra cosa. Entonces me preguntó qué noticias tenía y le dije que estaba de novia. Ahora está en los memes de todos los chicos. En ese momento era verdad pero nadie lo creía. Era el más buen mozo de la Argentina, era embajador”.

En la misma entrevista, Carrió abordó su presente político y personal, señalando que ya no puede asumir cargos públicos por razones ajenas a la política y criticó al actual Gobierno. Explicó: “El mes de agosto fue difícil porque quería encabezar la boleta en la provincia de Buenos Aires pero ni la salud ni mi familia me lo permitieron. Fue duro para mí. Ya no me da el físico, mi familia sufrió demasiado durante años”.

Además, manifestó su preocupación por el clima político: “Este gobierno tiene una violencia verbal de características que yo ya no puedo sostener. Y ya no me puedo enfermar más porque estoy al borde. Tuve un ACV y una epilepsia focal, pero los pasé y ahora estoy bien”.