Política

Elisa Carrió anunció que está en pareja con un hombre de 95 años: “Él está un poco perdido”

La líder de Coalición Cívica sorprendió al confesar un vínculo afectivo. “Es una buena diferencia”, confesó

Guardar
Elisa Carrió anunció que está de novia

La revelación de Elisa “Lilita” Carrió sobre su nueva relación sentimental sorprendió al público, al compartir que mantiene un vínculo con un hombre de 95 años. Al referirse a su pareja, la líder de la Coalición Cívica detalló que el hombre, cuya identidad prefirió no revelar, se encuentra en buen estado de salud, atribuyéndolo a que “se infiltró vitamina C”.

“Él está un poco perdido”, reconoció Carrió entrerisas al considerar que la dinámica entre ambos resulta adecuada para su situación actual: “En mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien. Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25. Es una buena diferencia”.

Durante una entrevista en el programa 540, conducido por María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en Cenital, la líder de Coalición Cívica describió la naturaleza de este lazo, subrayando que “la relación se reduce a la ternura”.

La exdiputada enfatizó que se siente a gusto con este nuevo vínculo y precisó la frecuencia de sus encuentros: “Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa, y él se va a la suya”.

La dirigente política remarcó que la relación se basa exclusivamente en el afecto, sin mayores pretensiones: “La relación se reduce a la ternura, nada más”. Añadió que su pareja es “muy famoso” y que han decidido evitar el uso de aplicaciones como Tinder o WhatsApp para comunicarse, ya que, según sus palabras, “genera ansiedad”. Además, explicó que no suelen reunirse en lugares públicos como cafeterías, dado que ambos son figuras reconocidas y podrían ser vistos.

Elisa Carrió junto a los
Elisa Carrió junto a los integrantes de la Coalición Cívica

Las declaraciones de Carrió generaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios recordaron manifestaciones previas de la exdiputada sobre sus expectativas sentimentales. En años anteriores, había expresado su deseo de casarse de blanco a los 80 años y, en tono humorístico, señaló: “Un marido lejos puede ser, pero con dos baños, porque el problema de las parejas son los baños. Hay que casarse y hay que tener dos baños, porque el divorcio empieza con cómo se aprieta el dentífrico”.

En otra ocasión, la líder de Coalición Cívica abordó el impacto de un meme viral relacionado con su vida amorosa. Relató que, durante una visita al programa de Mirtha Legrand, mencionó estar de novia, lo que derivó en la creación de una imagen que circuló ampliamente en redes sociales. Años después, explicó: “Un día vine a este programa (La noche de Mirtha Legrand) y yo quería hablar de otra cosa. Entonces me preguntó qué noticias tenía y le dije que estaba de novia. Ahora está en los memes de todos los chicos. En ese momento era verdad pero nadie lo creía. Era el más buen mozo de la Argentina, era embajador”.

En la misma entrevista, Carrió abordó su presente político y personal, señalando que ya no puede asumir cargos públicos por razones ajenas a la política y criticó al actual Gobierno. Explicó: “El mes de agosto fue difícil porque quería encabezar la boleta en la provincia de Buenos Aires pero ni la salud ni mi familia me lo permitieron. Fue duro para mí. Ya no me da el físico, mi familia sufrió demasiado durante años”.

Además, manifestó su preocupación por el clima político: “Este gobierno tiene una violencia verbal de características que yo ya no puedo sostener. Y ya no me puedo enfermar más porque estoy al borde. Tuve un ACV y una epilepsia focal, pero los pasé y ahora estoy bien”.

Temas Relacionados

Elisa CarrióNovio95 añosCoalcion CivicaUltimas noticias

Últimas Noticias

El club Villa Ángela contestó las críticas del gobierno bonaerense y garantizó el acto de Javier Milei en Moreno

La presidenta de la institución criticó al gobierno provincial y destacó el estado del club donde el mandatario hablará ante miles de militantes

El club Villa Ángela contestó

Por primera vez después de los audios, Milei reunirá a todo su Gabinete en Casa Rosada y busca alinear la gestión antes de irse a los EEUU

Estará presente prácticamente toda la plana mayor de la administración libertaria. A la tarde estará en Moreno para el cierre de campaña en la Provincia y luego partirá para Estados Unidos

Por primera vez después de

Milei: “La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”

El presidente se lo dijo a Louis Sarkozy, hijo del ex mandatario francés. Habló de las próximas elecciones y advirtió: “Los K y sus aliados aplican la estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves”

Milei: “La estrategia del kirchnerismo

Aseguran en Estados Unidos que el Departamento de Estado pausó el acuerdo para que los argentinos puedan viajar sin visa

El Secretario de Estado, Marco Rubio, estaría preocupado por el escándalo de corrupción que golpea al gobierno argentino y habría postergado el entendimiento firmado en julio, según informó el sitio de noticias políticas Axios

Aseguran en Estados Unidos que

Mauricio D’Alessandro: “A la gente no le importa Milei ni Cristina Kirchner, sino problemas como la puerta giratoria de los delincuentes”

El candidato a diputado provincial explicó sus propuestas sobre seguridad y advirtió sobre la necesidad de una reforma en la Justicia de Familia. “La gente necesita asfalto y tener soluciones”, afirmó

Mauricio D’Alessandro: “A la gente
ÚLTIMAS NOTICIAS
El club Villa Ángela contestó

El club Villa Ángela contestó las críticas del gobierno bonaerense y garantizó el acto de Javier Milei en Moreno

El presidente del Banco de Valores se refirió a las ventas del Tesoro para contener al dólar: “Son dos mangos”

Milei: “La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”

Jujuy: le abrió el vientre a su perra preñada con una hoja de afeitar, la mató y quedó detenida

El tabaquismo pasivo en la infancia duplica el riesgo de daño en los pulmones de la siguiente generación

INFOBAE AMÉRICA
Científicos descubrieron tres nuevas especies

Científicos descubrieron tres nuevas especies de anguilas eléctricas con descargas récord

El papa León XIV llama a abrirse a los demás y rechazar la autosuficiencia

La extraña limpieza de los asistentes de Kim Jong-un tras la reunión con Vladimir Putin en China

Putin alabó a los soldados norcoreanos que apoyaron a Rusia en la invasión a Ucrania

Demolerán en Túnez el hotel brutalista que habría inspirado a Star Wars

TELESHOW
El lado íntimo de Wanda

El lado íntimo de Wanda Nara tras su regreso de México: el nuevo integrante de la familia

La visita de Lionel Messi a Nico Vázquez en fotos: el encuentro en camarines y la historia de una amistad

La contundente respuesta de Emilia Attias a los rumores de embarazo

María Becerra se suma a La Voz España: cómo será su participación y el artista con el que trabajará

Se estrena Verano Trippin: Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna en un viaje iniciático y la pérdida de la inocencia