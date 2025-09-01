Resultados elecciones Corrientes 2025: ¿quién ganó en los comicios del 31 de agosto?

Los resultados de las elecciones en Corrientes ubicaron a Juan Pablo Valdés como ganador, con el 50,99% de los votos. En segundo lugar, quedó Martín “Tincho” Ascúa con el 19,96% de los votos y en tercer lugar Ricardo Colombi con el 16,83% de los votos. La Libertad Avanza quedó en cuarto lugar con 10,07% de los votos. La participación en los comicios fue del 72,40%.

Qué se votó en las elecciones en Corrientes 2025

Este domingo 31 de agosto, los ciudadanos de Corrientes acudieron a las urnas para definir una renovación clave en la provincia. Durante esta jornada electoral, los correntinos participaron en los comicios que determinaron los nuevos titulares de los principales cargos del distrito, además de representantes legislativos y autoridades municipales en numerosas localidades.

En primer lugar, se eligieron el gobernador y vicegobernador de la provincia, cargos centrales para el Poder Ejecutivo provincial. Además, se renovaron las bancas de la Legislatura local, que incluyó la elección de cinco senadores provinciales titulares, tres suplentes, quince diputados provinciales titulares y ocho suplentes. Este recambio legislativo tenía por objetivo asegurar la representación proporcional de los distintos espacios políticos en el Senado y la Cámara de Diputados locales.

Al mismo tiempo, en 73 municipios —incluida la capital provincial—, los ciudadanos eligieron a sus nuevas autoridades municipales. Esto implicó la selección de intendentes, concejales y, en algunos casos, consejeros escolares responsables de la gestión de políticas públicas en el ámbito local.

El proceso electoral se llevó a cabo utilizando la tradicional boleta partidaria o “lista sábana”. Cada partido o alianza política presentó una boleta que incluía todos los cargos en juego, ordenados horizontalmente por categoría. Los votantes tuvieron la opción de seleccionar una boleta completa o combinar segmentos de diferentes partidos para distintos cargos, según sus preferencias.

Las elecciones en Corrientes 2025 definieron gobernador, legisladores y autoridades municipales en una jornada clave

De acuerdo a la normativa electoral provincial, las fórmulas para gobernador y vice debían superar el 45% de los votos afirmativos válidos, o el 40% con una diferencia mayor al 10% respecto del segundo, para ser proclamadas ganadoras en primera vuelta. Ante la ausencia de una mayoría clara, se preveía la realización de un balotaje programado para el 21 de septiembre. Sin embargo, con ese número superado, el oficialismo se quedó con el triunfo en la primera vuelta.

De esta manera, Corrientes definió no solo su conducción política provincial, sino también la estructura de representación legislativa y la orientación de la gestión municipal para los próximos años, consolidando así su mapa político antes de las elecciones nacionales previstas para octubre.

Quiénes se habían presentado en las elecciones Corrientes 2025

En las elecciones provinciales que se celebraron en Corrientes, siete fórmulas compitieron por el cargo de gobernador y vicegobernador. La oferta electoral reflejó una amplia diversidad de espacios políticos y alianzas, desde partidos tradicionales y frentes oficialistas hasta fuerzas emergentes. Cada uno de estos binomios encabezó listas que, además, incluyeron candidatos a bancas legislativas provinciales y a la conducción de los municipios.

La fórmula del oficialismo provincial, Vamos Corrientes, estuvo representada por Juan Pablo Valdés —por entonces intendente de Ituzaingó y hermano del gobernador saliente Gustavo Valdés—, acompañado por Néstor Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador que buscaba la reelección.

Por La Libertad Avanza se presentaron Claudio Lisandro Almirón, diputado nacional por esa fuerza, y Evelyn Karsten, secretaria Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la provincia.

El Partido De la Esperanza postuló a Adriana Leila Vega, abogada formada en la Universidad Nacional del Nordeste, junto a Andrés Fabián Barboza, también abogado.

Encuentro por Corrientes (ECO), frente opositor de peso, llevó como candidato a gobernador al exgobernador Horacio Ricardo Colombi, acompañado en la fórmula por el actual senador provincial Martín Miguel Barrionuevo.

El Partido Ahora, otra de las alternativas presentes, compitió con Carlos Ezequiel “Teke” Romero, abogado identificado con posturas libertarias, en fórmula con Ana Constanza “Coty” Casaro Quiñones.

Cambiá Corrientes postuló a Sonia Beatriz López, diputada provincial y presidenta del Partido Comunista local, junto al médico cirujano Raúl Ricardo Dal Lago como aspirante a la vicegobernación.

Finalmente, Limpiar Corrientes presentó una fórmula encabezada por Martín Ignacio “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres y abogado, acompañado por el diputado provincial César Daniel Lezcano.

En total, estas siete alianzas y partidos disputaron la conducción del Ejecutivo provincial en una de las elecciones más competitivas de los últimos años en Corrientes, al mismo tiempo que presentaron candidatos en las otras categorías provinciales y municipales a definir en las urnas.

Qué pasa si no fui a votar

El voto fue obligatorio en Corrientes 2025, con sanciones para quienes no justificaron su ausencia en los comicios

El voto en las elecciones de Corrientes 2025 fue obligatorio para todos los ciudadanos habilitados según el padrón electoral provincial. Aquellas personas que no asistieron a votar y no justificaron su ausencia dentro de los plazos legales enfrentaron una serie de sanciones establecidas por el Código Electoral de la provincia.

Quienes no concurrieron a las urnas deberán afrontar una multa económica. Además, la ausencia no justificada también acarreó la inhabilitación para desempeñar cargos o empleos públicos durante los tres años posteriores a la elección.

Para aquellos que no abonaron la multa correspondiente, se sumó como restricción la imposibilidad de realizar gestiones o trámites oficiales en organismos provinciales o municipales durante un año.

La ley contempló exenciones para determinados casos: mayores de 70 años, jueces y funcionarios que debían cumplir tareas durante los comicios, personas internadas o imposibilitadas por motivos de salud (acreditado con certificado oficial), quienes se encontraban a más de 500 kilómetros de su lugar de votación o trabajadores de servicios públicos afectados a su labor el día de la elección. Todos estos casos deberán justificarse con la documentación correspondiente ante la Justicia Electoral dentro del plazo previsto tras los comicios.

Cuándo vuelve la provincia de Corrientes a las urnas

Corrientes volverá a votar el 26 de octubre de 2025 en las elecciones legislativas nacionales

Tras las elecciones provinciales celebradas este fin de semana, la provincia de Corrientes tiene una nueva cita electoral el domingo 26 de octubre. En esa fecha, los correntinos volverán a las urnas para participar en los comicios legislativos nacionales, en los que se renuevan parcialmente ambas cámaras del Congreso de la Nación.

En el marco de las elecciones nacionales de este año, los ciudadanos de Corrientes votarán para elegir diputados y, según el cronograma federal, también se renovarán senadores en las provincias que corresponda por ley. A diferencia de las elecciones provinciales, en esta oportunidad se empleará la Boleta Única de Papel, mecanismo que debuta a nivel nacional para cargos legislativos, reemplazando al sistema tradicional de boletas partidarias.