Sergio Massa compartió un spot de campaña con Axel Kicillof y Cristina Kirchner a una semana de las elecciones bonaerenses

Sergio Massa compartió un spot de campaña a una semana de las elecciones bonaerenses

Sergio Massa inauguró la recta final de la campaña electoral bonaerense de Fuerza Patria con un spot en el que aparece junto a Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. El líder del Frente Renovador compartió el video en sus redes sociales con el mensaje: “Empieza una semana para sumar más fuerzas. La de las PyMEs, la de los jóvenes, la de los jubilados, la de las familias y los trabajadores. Sumar fuerzas para mostrar que hay otro camino”.

Esos son los ejes de la propuesta peronista, que consiguió la unidad del espacio para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires que se celebrarán el 7 de septiembre.

“Quedan siete días para sumar más fuerza. La fuerza de los trabajadores que necesitan que su salario alcance hasta fin de mes, que el descanso vuelva a ser un derecho. La fuerza de las mujeres que quieren vivir sin miedo en una sociedad justa, donde ser mujer no signifique ni un riesgo ni un obstáculo”, comienza el video.

Y sigue: “La fuerza de los jóvenes que sueñan con poder estudiar y tener un trabajo digno. La fuerza de las PYMES que quieren invertir y generar empleos sin tener que correr detrás de los bancos. La fuerza de las personas con discapacidad y sus familias que todos los días enfrentan una burocracia que eligió abandonarlas. La fuerza de los jubilados que necesitan haberes que alcancen y no tener que elegir qué remedio comprar”.

Además, el spot hace hincapié en la confrontación con el modelo libertario: “La fuerza de la unidad, que le demuestra a la Argentina que hay otro camino frente a la crueldad”.

Sergio Massa y Axel Kicillof

“Queda una semana. Sumemos más fuerza que nunca, demos el primer paso hacia una patria más justa. El próximo domingo 7, en la provincia, mostremos que nuestra patria tiene fuerza. La fuerza del peronismo”, concluye la promoción de campaña de Fuerza Patria.

Durante los últimos días Massa se dedicó a hacer recorridas de campaña en territorio bonaerense junto a los candidatos de distintas secciones electorales.

Se mostró con vecinos, militantes y referentes locales. El viernes pasó por Junín, donde se lo vio con la candidata a senadora provincial Valeria Arata; luego recorrió Baradero, en la segunda sección, donde mantuvo un encuentro con jóvenes “preocupados por la falta de empleo y el futuro incierto”.

El equipo de campaña también organizó recorridas en los partidos de San Martín y San Vicente con adultos mayores para escuchar las dificultades que enfrentan a raíz del “fuerte ajuste en jubilaciones, medicamentos y atención médica”.

Qué se vota en PBA

El próximo 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires llevará a cabo las elecciones legislativas de manera desdoblada de los comicios nacionales, previstos para el 26 de octubre.

Se renovarán parcialmente ambas cámaras de la Legislatura bonaerense y se definirán cargos municipales como concejales y consejeros escolares.

En total, se elegirán 46 diputados y 23 senadores provinciales, así como representantes a nivel local, en una jornada que abarcará a las 8 secciones electorales en las que se divide el territorio bonaerense.

La provincia de Buenos Aires tiene 14.376.592 electores habilitados para votar, entre los que hay 1.015.233 residentes extranjeros.

Para verificar el lugar y mesa de votación, los electores podrán consultar el padrón electoral en el sitio web oficial de la Cámara Nacional Electoral (www.padron.gov.ar). Para eso, deberán ingresar el número de DNI, género, distrito y un código de verificación.

Esa herramienta digital permite conocer con anticipación el establecimiento de votación asignado, así como confirmar si los datos personales figuran correctamente en el registro.

La legislación vigente establece que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años, tanto en elecciones nacionales como provinciales.