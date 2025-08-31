Política

Elecciones en Corrientes: Valdés apuesta a ganar en primera vuelta y LLA enfrenta su primer test tras el escándalo de los audios filtrados

El oficialismo estará representado por Juan Pablo Valvés, el hermano del gobernador. Los libertarios podrían terminar cuartos y profundizar así la crisis política del gobierno nacional

Juan A. Bracco

Por Juan A. Bracco

Guardar
Juan Pablo Valdés, Ricardo Colombi.
Juan Pablo Valdés, Ricardo Colombi. Lisandro Almirón y Martín Ascúa

Desde las 8 unos 950 mil correntinos estarán habilitados para votar y elegir sus autoridades. Además de gobernador y vice, habrá renovación parcial de la Legislatura bicameral y más de 70 intendencias.

La capital siguió durante las horas previas al comicio con su ritmo habitual de fin de semana. La gente pobló la costanera para correr, caminar, encontrarse con amigos o tirar la línea buscando el pique de algún dorado o surubí.

Las calles de lo que fuera el poblado fundado en 1588 por Juan Torres de Vera y Aragón estaban cargadas de material de campaña. El podio se lo lleva el oficialismo. Vamos Corrientes, el espacio del gobernador Gustavo Valdés, mantiene una presencia dominante en la propaganda de vía pública. El mandatario no tiene reelección. De allí que su hermano, Juan Pablo, sea el delfín del frente.

La sociedad correntina sigue el molde del río Paraná. El curso de agua correr calmo desde el norte al sur. Pero por debajo de la superficie hay contracorrientes y pozos en el lecho lo agitan y lo tornan imprevisible. Lo mismo pasa en tierra firme. Imposible dejarse llevar por las apariencias. Rosendo, por caso, nos condujo desde la terminal hasta el hotel. Es taxista, pero también trabaja con aplicaciones. Este domingo fue contratado por una fuerza para llevar votantes a las escuelas. Pero él votará a otro partido.

Proyecciones

En el valdecismo estiman que ganarán la gobernación en primera vuelta. Para eso necesitarán sacar el 45% de los votos o 40% y diez puntos de diferencia sobre el segundo. Si consiguen este resultado, el binomio Juan Pablo Valdés - Pedro Braillard Poccard quedaría consagrado a última hora del domingo.

Juan Pablo Valdés junto a
Juan Pablo Valdés junto a su hermano, el gobernador Gustavo Valdés

Por el contrario, las huestes de Ricardo Colombi, de Encuentro por Corrientes (ECo); los libertarios, con Lisandro Almirón como candidato y el PJ, que lleva a Martín “Tincho” Ascúa, consideran que está dado un escenario de segunda vuelta. Lo curioso es que cada espacio se ve compitiendo contra el valdecismo en un eventual balotaje que se haría el 21 de septiembre. Para solventar sus aspiraciones, todos mostraron números de encuestadoras. Habrá que esperar la hora 21 para develar la verdad.

Cada candidato opositor enfrentará al valdecismo con un recorrido diferente.

Colombi ya fue tres veces gobernador. En 2017 impulsó como sucesor a uno de sus ministros. El objetivo era que, transcurridos dos períodos, el favor se retribuyera. Pero no ocurrió así. Cuando Gustavo Valdés pasó de funcionario a mandatario, tomó la manija del poder y comenzó una construcción propia.

Martín Menem, Karina Milei y
Martín Menem, Karina Milei y Lisandro Almirón en una caminata en Corrientes

Almirón es la apuesta de La Libertada Avanza para obtener un gobernador violeta. En la actualidad, ocupa una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Fue electo en 2023 por lo que su mandato caducará en 2027. Fue centro de atención cuando, luego de una discusión álgida, le pidió disculpas a Oscar Zago “¿Querés que te dé un beso?”, lo desafió.

Ascúa, en tanto, es el emergente de la normalización del PJ correntino tras varios años de intervención y caída en el caudal de votos. Su candidatura es una de las condiciones de unidad del peronismo lograda de manera parcial. Hubo varios espacios y dirigentes que no estuvieron de acuerdo y que hoy están en otros frentes. “Tincho” es el actual intendente de la ciudad de Paso de los Libres.

Martín “Tincho” Ascúa junto a
Martín “Tincho” Ascúa junto a Cristina Kirchner

Los candidatos principales son de distintos lugares de la provincia. De allí que Juan Pablo Valdés vote en Ituzaingó; Ascúa en Paso de los Libres y sólo Almirón y Colombi lo hagan en la capital provincial.

Temas Relacionados

CorrientesJuan Pablo ValdésLisandro AlmirónElecciones Corrientes 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

Círculo rojo: Kovalivker para todos, licitaciones porteñas y full campaña

Los vínculos de la droguería Suizo Argentina con el sistema político y el negocio en la capital. Cruce de consultores. Una cena atravesada por la crisis política del Gobierno por los audios de Spagnuolo

Círculo rojo: Kovalivker para todos,

Un gobierno sin control, una crisis de alcances desconocidos y una incógnita sobre el futuro del Triángulo de Hierro

La difusión de los audios de Spagnuolo y Karina Milei alteró a la Casa Rosada, que no logra contener la situación. La hermana del Presidente no está dispuesta a entregar a su círculo íntimo, y crece la disputa puertas adentro. Pedidos de renuncias. Intrigas por la caravana en Lomas de Zamora

Un gobierno sin control, una

Tras el escándalo de los audios, denunciaron en Córdoba a Diego Spagnuolo por irregularidades en las pensiones por discapacidad

Lo acusan de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Según la denuncia, el ex director “orquestó un aparato” dirigido a rechazar las prestaciones de la Andis que estuvieron bajo revisión en su gestión

Tras el escándalo de los

Mauricio Macri echó a Damián Arabia de la vicepresidencia del PRO por su cercanía con los libertarios

La resolución, que lleva la firma del fundador del partido amarillo, detalla que la expulsión se debe a reiteradas inasistencias a las reuniones del Consejo

Mauricio Macri echó a Damián

Elecciones 2025, en vivo: Juan Schiaretti lanzó la lista de Provincias Unidas en Córdoba

En medio de la tensión política por el escándalo de los audios sobre las coimas, los candidatos que se presentan a las urnas el 7 de septiembre y el 26 de octubre continuaron hoy con su agenda de campaña. En la provincia de Buenos Aires, es el último fin de semana para conseguir el voto

Elecciones 2025, en vivo: Juan
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno se aferra al

El Gobierno se aferra al Plan Aguante: todo vale para que el dólar no salte al techo de la banda

Clima de Negocios: La historia de la empresa que comenzó haciendo arandelas y hoy invierte USD 300 millones en el primer RIGI industrial

Mariana Enriquez en Australia: “Trabajo por las mañanas, no necesito de la noche para escribir cosas oscuras”

Cómo lee el mercado la suba de las tasas de interés: ¿dudas sobre la continuidad del esquema cambiario o problema puntual?

El narco de las 5 identidades que cocinaba tusi y éxtasis en pleno centro de San Justo: sus nexos con la noche matancera

INFOBAE AMÉRICA
Un recorrido por arteba, a

Un recorrido por arteba, a través de 14 obras de grandes artistas

La industria manufacturera de China acumuló su quinto mes de caída y evidencia el desgaste del modelo impuesto por Xi Jinping

Mariana Enriquez en Australia: “Trabajo por las mañanas, no necesito de la noche para escribir cosas oscuras”

Adelanto de “10 historias de vida, sufrimiento y amor”, el nuevo libro de Juan David Nasio

Vladimir Putin llegó a China para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái

TELESHOW
La reacción de Vanina Escudero

La reacción de Vanina Escudero cuando Mirtha Legrand le preguntó si estaba peleada con su hermana

Mirtha Legrand apostó al glamour con un vestido de gasa translúcida, cristales plateados y detalles fucsia

Las postales de las vacaciones de Darío Barassi en Portugal: tradiciones, amigos y sabores lusos

Alberto Cormillot habló sobre su intimidad y desmitificó prejuicios de la vejez: “Existe la sexualidad después de los 80”

El festejo de la China Suárez luego de que Mauro Icardi convirtiera un gol en el triunfo del Galatasaray