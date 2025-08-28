El cruce entre Marcos Galperín y Santi Siri por el ataque en Lomas de Zamora y la denuncia de corrupción

Marcos Galperín criticó la agresión sufrida por la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora y abrió un debate sobre la democracia en la red social X

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, cuestionó la agresión a la caravana de campaña electoral que encabezó ayer el presidente Javier Milei en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. El comentario, realizado en la red social X, provocó una discusión sobre las últimas denuncias de corrupción con el influencer de tecnología y programador, Santiago Siri.

El cruce comenzó con un posteo irónico del empresario, que simpatiza con la gestión libertaria. “No te olvides, la Democracia no peligra si le tiran piedras a los candidatos opositores en el Conurbano o si las listas las encabezan candidatos ‘testimoniales’. La Democracia peligra solo si el Presidente llama mandriles a periodistas que mienten u ocultan la verdad”, señaló Galperín sobre los incidentes que se produjeron ayer en el municipio de la Tercera Sección Electoral.

A raíz de esa chicana dirigida hacia la oposición peronista y los críticos del gobierno de Javier Milei, Siri le respondió y vinculó el hecho con las denuncias de coimas que involucran a la cúpula del Gobierno y a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). “La bronca no la inventa la oposición, la fabrican las coimas de Karina (Milei) y el déjà vu menemista”, le contestó el comunicador.

La discusión digital entre Galperín y Siri expuso la polarización política en las redes sociales entre los seguidores y críticos del Gobierno

Frente a ese posteo, Galperín le retrucó a Siri y minimizó la magnitud de las presuntas coimas, que según los audios filtrados del ex interventor de Andis, Diego Spagnuolo, representan un 3% de los medicamentos con descuentos de la Droguería Suizo Argentina, la empresa involucrada en el escándalo.

“Sin dudas cualquier sospecha de un 3% de cometa genera mucha bronca si estás acostumbrado al 15%...”, respondió el ejecutivo de Mercado Libre. A lo que Siri le contestó con un comentario irónico: “Marcos, la corrupción no se descuenta, se termina. no es black friday, es la república”.

La discusión entre ambos se produjo luego del revuelo que generaron los hechos de violencia contra la caravana que trasladaba al presidente Javier Milei en Lomas de Zamora. El convoy era compartido por su hermana y secretaria general de la Presidencia Karina Milei, y los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, como el diputado José Luis Espert y el legislador Sebastián Pareja, entre otros.

Tras los incidentes, las fuerzas de seguridad asistieron en la evacuación del Presidente, mientras que Espert escapó de la zona en una motocicleta.

El presidente Javier Milei intenta resguardarse de las agresiones al estar en frente de la caravana en Lomas de Zamora (AFP/Juan Mabromata)

Según el mandatario, la violencia se originó por militantes peronistas a los que calificó de “kukas tira piedras”, y los responsabilizó por el ataque. Durante este jueves, Milei volvió a referirse al tema y vinculó la agresión con “un contexto de burdas operaciones difamadoras”, en relación a las denuncias. “Cuando nos metimos a la política, sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y van a hacer lo que sea por defender sus privilegios. Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al Círculo Rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarnos”, aseguró Milei.

El episodio en Lomas de Zamora ocurrió después de una semana de alta tensión al interior del Gobierno, tras el escándalo por las denuncias de presuntas coimas en la Andis. El caso involucra al Poder Ejecutivo debido a la mención de funcionarios del entorno presidencial, y a que Spagnuolo es una figura que formó parte del círculo estrecho del mandatario: es la segunda persona con más ingresos a la Quinta de Olivos desde el inicio de la gestión de Milei.

Tras un primer intento de negación del escándalo, el Gobierno intenta “contragolpear” y dejar las acusaciones atrás. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo desplazó a Spagnuolo de la estructura de la Andis e instruyó una auditoría interna, mientras avanza la investigación judicial, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. “Esta administración espera con ansias que la justicia actúe con la independencia que debe tener este poder y esclarezca la situación para todos los argentinos”, sostuvo hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni.