Escenario de paridad y dudas con la lista de LLA en Córdoba: Schiaretti sigue fuerte y la UCR se ilusiona

El candidato de Provincias Unidas reunió a 130 intendentes y despertó ruido entre los radicales. La irrupción de Natalia de la Sota amenaza al oficialismo

Diamela Rodriguez

Por Diamela Rodriguez

El ex gobernador Juan Schiaretti
El ex gobernador Juan Schiaretti lidera las encuestas pero teme por la candidatura de Natalia de la Sota y hay intriga con la lista pura de La Libertad Avanza

Las últimas encuestas que circulan en Córdoba no terminan de convencer a los principales candidatos. Juan Schiaretti, por ejemplo, observa resultados ambiguos cuando compara su nombre y la marca Provincias Unidas frente a la propuesta de La Libertad Avanza. Más ruido genera la postulación de Natalia de la Sota, quien podría robarle unos diez puntos al oficialismo local. El nuevo escenario con cierta paridad abre una posibilidad para la UCR, que podría colar a un diputado entre los nueve que la provincia renueva este año. Esa banca podría ser para Ramón Mestre, quien se presenta con la histórica Lista 3, tras ganarle la pulseada interna a Rodrigo de Loredo.

Gonzalo Roca, el empresario que encabeza la lista de La Libertad Avanza, es poco conocido entre los votantes de la provincia. Gabriel Bornoroni, presidente del partido violeta local, apostó por una lista pura y algunas sorpresas, como Laura Soldano, campeona de Bikini Fitness con perfil espiritual y de autoayuda, que ocupa el segundo lugar. Esa decisión habría enfurecido al sector evangélico que integra el espacio libertario, en particular a Evelin Barroso, pastora de la iglesia “Cita con la Vida”, una de las más grandes de la provincia.

Laura Soldano ocupa el segundo lugar en la lista de La Libertad Avanza. Su perfil en redes sociales con mensajes espirituales y de autoayuda cayó mal en la comunidad evangélica que integra el espacio libertario

En el Panal, como se le dice a la casa de Gobierno de la provincia, observan que cuando miden a Schiaretti contra Roca, el exgobernador queda a cinco puntos arriba de los libertarios. Sin embargo, cuando se mide el sello La Libertad Avanza contra Provincias Unidas, la marca que tendrá su debut electoral en alianza con otros cuatro gobernadores, el panorama es adverso. Para colmo, en el sorteo que realizó la Junta Electoral Nacional para definir el orden en la boleta única el oficialismo quedó en el puesto 18, el último de la fila. En el PJ no se desalientan, dicen que es una ventaja importante. “Les vamos a decir a los votantes que nos busquen al final de todo. Vamos a tener un eslogan: ‘Los últimos serán los primeros’”, adelantaron en diálogo con Infobae.

“La que nos raspa es la Nati”, confiesan en el Panal. Se refieren a De la Sota, la hija del exgobernador que busca renovar su banca en la Cámara de Diputados, quien rompió su sociedad con Schiaretti y lanzó su espacio Defendamos Córdoba. En su entorno evitan hablar de encuestas. Dicen que la legisladora “perfora la pantalla”. Es una forma de describir su vínculo con los vecinos. De hecho, en la carrera hacia octubre recorrerá zonas en las que su padre, José Manuel de la Sota, realizó obras y viviendas familiares.

En el oficialismo cordobés temen
En el oficialismo cordobés temen por los votos que se puedan llegar a fugar con la candidatura de Natalia De la Sota

Los tres principales candidatos muestran un escenario de paridad y no de polarización, como se analizaba hace algunas semanas. Un dato que ilusiona a la UCR, que tras varias disputas internas que llegaron a judicializarse competirá en soledad con la Lista 3. En el entorno de Mestre observan a Schiaretti con 30 puntos en las encuestas, seguido por Roca con 24 y De la Sota con 11. “Nosotros estamos midiendo 9 puntos. Se abre una puerta, una posibilidad”, se ilusionan en el radicalismo.

El panorama en el radicalismo cordobés es desolador. En números, hay tres diputados que finalizan su mandato en la Cámara de Diputados: De Loredo, Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer De Koning. Ninguno podrá renovar su banca. El presidente del bloque perdió la interna por un descuido en la firma de los plazos electorales y tampoco pudo cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza. En el peronismo local festejan su caída. Recuerdan que la elección legislativa de 2021 lo catapultó a la pelea ejecutiva del 2023, donde Juntos por el Cambio estuvo a 1,5 de quedarse con la Gobernación. “Ahora sin Rodrigo ni Luis Juez en la contienda tienen menos chances de armarse para el 2027″, analizan.

Las imágenes que difundió Juan
Las imágenes que difundió Juan Schiaretti con intendentes de lo que supo ser Juntos por el Cambio

Para generar más confusión y tensión, Schiaretti encabezó esta semana un acto con 130 intendentes de la UCR y el PRO. “Van a trabajar para nosotros dentro de Provincias Unidas”, aseguran en el peronismo y hasta se animan a mencionar a Maximiliano Pullaro y a Ignacio “Nacho” Torres en ese armado local. Un tema que ya generó un fuerte malestar entre los gobernadores de Provincias Unidas, que se niegan a expandir el armado al territorio bonaerense y porteño. Apuestan a que cada provincia (Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Santa Cruz y Chubut) se fortalezca localmente para llegar a diciembre con un bloque compacto en el Congreso. Pero los cordobeses insisten con su estrategia.

Dicen algunos que los gobernadores radicales se encargaron de aclarar la situación con Mestre y sus correligionarios locales. De hecho, este sábado Carlos Sadir viajará a Córdoba para participar de una actividad por la Pachamama junto a la comunidad jujeña local. En el Panal lo promocionan como una muestra de apoyo al armado de Provincias Unidas, pero trascendió que tanto el sucesor de Gerardo Morales como el intendente de la capital jujeña, Raúl “Chuli” Jorge, visitarán la Casa Radical ubicada en el centro cordobés.

Ramón Mestre le ganó la
Ramón Mestre le ganó la pulseada interna a Rodrigo de Loredo y se ilusiona con entrar al Congreso con la Lista 3

“Los peronistas son los campeones del marketing”, protestan cerca de Mestre. Aseguran que comprenden la estrategia de Provincias Unidas y descartan cualquier tipo de malestar con Pullaro o Sadir. “El espacio es fantástico para que los gobernadores se pongan más fuertes ante el gobierno nacional. Pero cada distrito es un mundo”, dicen.

Lo que molestó en el entorno de Mestre fue la promoción del supuesto apoyo de unos 80 intendentes radicales. Aseguran que sólo son 30 jefes comunales de pueblos chicos con necesidades estructurales y financieras. “La mitad de esos llamaron a Ramón para asegurarle que van a trabajar con nosotros para octubre”, aclaran en la UCR. En los últimos días el candidato boina blanca sumó el apoyo de Marcos Ferrer y Dante Rossi, sus adversarios dentro del partido centenario, y aseguran que sólo De Loredo quedó aislado y sin participación.

