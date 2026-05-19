En el medio de la interna, el kirchnerismo prepara actos para darle centralidad a CFK a un año de su condena

Cristina Kirchner en el PJ el día que se dejó firme su condena (Jaime Olivos)

El martes 10 de junio de 2025, unos quince minutos después de las 17, la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad y dejó firme la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Fue la última vez que la ex presidenta de la Nación estuvo en absoluta libertad en la vía pública. Espero la decisión judicial en Matheu 130, la sede del PJ Nacional, por donde desfilaron una enorme cantidad de dirigentes del peronismo para apoyarla.

A tres semanas de que se cumpla el primer aniversario de la condena y detención de CFK, y en el medio de una interna agobiante con Axel Kicillof, el kirchnerismo activó un operativo de organización para realizar distintas manifestaciones públicas cuando llegue la fecha. Todas destinadas a sostener en alto la figura de la líder peronista, reclamar por su libertad, resaltar la idea de que es una perseguida política y reafirmar el compromiso de mantener su centralidad en la conversación que atraviesa a todo el peronismo en la antesala de un nuevo año electoral.

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Ayer, a las 15, en la sede histórica del PJ Nacional, hubo un encuentro de dirigentes en el que se empezó a ordenar una serie de actividades que unirán esta semana con el 20 de junio, cuando se haga un banderazo en Parque Lezama, para apoyar a la ex presidenta. Será dos días después de que se cumpla el aniversario del momento en que la ex Jefa de Estado fue notificada de que debería cumplir su condena en prisión domiciliaria.

El 18 de junio del año pasado la militancia y la dirigencia kirchnerista llenó la Plaza de Mayo y escuchó un audio de la ex presidenta, quien no se vio obligada ir a los tribunales federales de Comodoro Py para conocer el detalle de las condiciones de su detención. En poco más de un mes quedará a la vista qué parte de la dirigencia sigue manteniendo el reclamo activo como aquella tarde fresca frente a la Casa Rosada.

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Rodolfo Tailhade durante una de las actividades con la consigna "Cristina Libre"

En la mesa de coordinación del PJ estuvo el formoseño José Mayans, mano derecha de CFK en el partido; la diputada Teresa García, la senadora Juliana Di Tullio; el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín; el ex secretario de la presidencia Oscar Parrilli y la ex legisladora Fernanda Raverta.

Según explicaron a Infobae, las actividades buscan “evitar el aislamiento político y afectivo” de la ex presidenta y sostener una presencia permanente frente a San José 1111. En esa línea continuarán realizándose nuevas jornadas impulsadas por distintos sectores sociales, entre ellos jubilados, estudiantes, artistas, organismos de derechos humanos, profesionales y organizaciones territoriales.

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En las últimas semanas hubo distintas manifestaciones públicas de distintos dirigentes de peronismo, destinadas a poner en foco la situación judicial de Cristina Kirchner. En esa tribu del peronismo existe la necesidad, y la creencia, de que el espacio político mantenga el reclamo vivo y tenga presente su nombre, sus gestiones y su importancia en la historia de la fuerza política, en una etapa donde predominan las divisiones internas y sobran la exposición de resquemores.

Desde hace dos semanas se intensificaron los reclamos del círculo político más estrecho deMCFK para que haya una consideración respecto al momento que vive. Desde Máximo Kirchner reclamándole a la CGT por no nombrarla en el acto del Día del Trabajador, hasta Eduardo Valdés, amigo de la ex presidenta, quien consideró algunos días atrás que “Cristina es una presa política” y que se deben “comprometer entre todos a resolverlo”. Un mensaje hacia adentro del peronismo. También dijo que “sería bueno que Axel visite a Cristina”, en un mensaje que refuerza el pedido que vienen haciendo los más cercanos a la ex mandataria.

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La idea de mantener la consigna de “Cristina libre” en foco supera, en algunos casos, los límites del cristinismo puro. La diputada nacional Cecilia Moreau, del Frente Renovador y de estrecha relación con Máximo Kirchner, aseguró en sus redes sociales: “Cristina es inocente. Lo que querían hacer desde un principio era proscribirla. No vamos a naturalizar que esté presa, por eso cuando hablamos del peronismo ese tiene que ser el punto de partida”.

El último viernes, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y la ministra de Medio ambiente bonaerense, Daniela Vilar, organizaron una movilización al departamento donde cumple la condena Cristina Kirchner bajo el lema “Lo que hiciste en Lomas no se olvida en la vida”. La ex presidenta se asomó a su balcón y envió un audio grabado para que escuchen los militantes que fueron parte de la convocatoria: “Con esa consigna me rompieron el corazón. Un abrazo para todos los que se movilizaron hasta acá”.

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En las últimas semanas el kirchnerismo viene realizando distintas actividades frente a la puerta de ingreso de San José 1111. La semana pasada los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley dieron una charla abierta bajo el título “Mafia judicial o democracia”. Hubo también dos actividades más. Una fue la jornada que denominaron “Cristina, sabemos por qué te persiguen” y otra que se llamó “Las villas con Cristina”, en la que estuvieron el legislador porteño “Pitu” Salvatierra y la diputada nacional Paula Penacca.

Ayer hubo otra actividad que tuvo como punto de referencia el Día de la Escarapela. Realizaron una convocatoria, con música en vivo y comida regional, denominada “Con la patria en el corazón”. La idea fue la misma: mantener viva la llama del reclamo judicial y político, y darle continuidad a una serie de actividades que tienen como objetivo sostener, de la forma en que se pueda, la centralidad de la ex mandataria. Así será en las próximas semanas. Así lo definieron ayer en el PJ.

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Los carteles que aparecieron pegados en La Plata y que marcan la idea que tiene el kicillofismo

En paralelo a todos los reclamos, se libra una batalla dialéctica en los actos públicos y en las redes sociales entre el cristinismo y el kicillofismo respecto al rol de CFK. El sector afín a la ex mandataria le pide al gobernador bonaerense que milite la causa, que tenga presente en sus actos el reclamo por su libertad y que la vaya a ver a San José 1111, como un gesto de grandeza frente a la debilidad de quien definió con su dedo su carrera política.

En el entorno de Kicillof descartan la posibilidad de un encuentro porque consideran que no están dadas las condiciones para que eso suceda. El último encuentro terminó mal y no ven en la ex presidenta la voluntad real de discutir un armado político de futuro, sino la intención de impartir órdenes y emanar reproches. “A medida que las cosas nos salen mejor, ellos más se enojan”, sostienen en el círculo más chico del Gobernador. La referencia es al sector más duro del cristinismo, que los acusa de desleales y carroñeros.

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El; aparecieron en La Plata varios afiches con la frase “Axel o Milei”, que llevan la firma de La Patria es el Otro, la agrupación política que conduce Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los ministros del gabinete bonaerense más cercanos a Kicillof. En el círculo político del Gobernador resaltan que la consigna es para “no perder el foco de lo importante”, entre tantas chicanas y acusaciones cruzadas. Anticipan así lo que creen que será el duelo del 2027. Para la tarde de ayer varios de esos afiches tenían una inscripción arriba hecha con aerosol: “Cristina libre”. La batalla continúa.