Tras las negociaciones frustradas con LLA y la interna en la UCR, Rodrigo de Loredo no será candidato por Córdoba

Rodrigo de Loredo no será candidato en las elecciones de octubre

Rodrigo de Loredo anunció que no será candidato en Córdoba para las próximas elecciones del 26 de octubre, luego de una interna feroz en la UCR que lo dejó afuera de competencia y de largas tensiones con La Libertad Avanza para integrar la lista. “Estaba dispuesto a acompañarlos pero no a cualquier precio”, expresó. Según pudo reconstruir Infobae, en un principio la Casa Rosada le habría ofrecido el tercer puesto en la nómina pero esa posibilidad comenzó a correr riesgo por su última votación en la Cámara de Diputados en contra del mandato del presidente Javier Milei.

“A un cordobés le podés pedir muchas cosas, pero no sumisión”, expresó el jefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, quien este año debía renovar su mandato. “El Gobierno quiere en sus listas diputados que revistan tres condiciones: por un lado comportamiento automático, por otro lado, anulación de las identidades propias y, por último, la imposibilidad de marcar diferencias. No puedo cumplir esos requisitos”, explicó y agregó: “Estaba dispuesto a acompañarlos en la lista pero no a cualquier precio”.

De Loredo llegó a la jefatura del bloque del partido centenario con el apoyo de los gobernadores que integraban el Grupo Malbec. Se trata del sector que se enfrenta al liderazgo de Martín Lousteau y que, desde la llegada de Milei al Gobierno, apoyó la mayoría de las medidas en el Parlamento. La salida del cordobés será una pérdida importante para las futuras negociaciones de los mandatarios provinciales de la UCR. De hecho, algunos de ellos habría querido convencerlo de integrar la lista de La Libertad Avanza.

Rodrigo de Loredo quedará afuera del Congreso (Foto: Jaime Olivos)

La interna radical

En Córdoba sucederá algo inédito para la UCR: será en la única provincia donde se presentará sin alianza, con la Lista 3. El partido centenario llegó a esa instancia luego de una fuerte interna que llegó a la Justicia y obligó al espacio a organizar una interna para definir candidaturas, imposible de realizar por los tiempos del calendario electoral. Como consecuencia, De Loredo se bajó de sus aspiraciones a encabezar la lista de Diputados en una posible coalición con La Libertad Avanza. Hoy el único en carrera es Ramón Mestre.

Según pudo reconstruir Infobae, Mestre pretende sostener la nómina que se presentó para competir en la interna: su nombre encabezando, seguido de Patricia Rodríguez, una referente del exgobernador Eduardo Angeloz, y Martín Lucas en el tercer puesto, un dirigente alfonsinista que fue funcionario del mestrismo durante la gestión en la ciudad de Córdoba. “Estamos levantando la bandera de la UCR con mucho orgullo y cuidaremos al partido en la próxima elección”, aseguran en este sector, quienes aspiran a meter un legislador en el Congreso.

“No es una lista que vaya a trabajar. No me representa”, advirtió Marcos Ferrer, presidente de la UCR local, en diálogo con La Voz del Interior. En esa misma entrevista deslizó la posibilidad de tomarse licencia de su rol, aunque en las últimas horas esa opción resulta poco probable. Fue una especie de exabrupto que refleja el enojo que mastican De Loredo y Ferrer.

Para que la Lista 3 gane al menos un diputado en el Congreso necesita unos 200 mil votos, un total de 10 puntos en la próxima elección del 26 de octubre. En una elección polarizada entre Milei y Juan Schiaretti, hay unos 20 puntos que quedan en disputa. Los puede capitalizar De La Sota o la UCR. Los más pesimistas aseguran que la Lista 3 no llega a los 8 puntos.

Aunque Mestre ganó la batalla judicial y se quedó con la lista, la UCR lleva dividida en tres hace un tiempo largo. Además del sector de De Loredo, también están los aliados del legislador Dante Rossi que ya muestran su disconformidad con los candidatos que Mestre pretende imponer.