Quiénes son y de qué lado están los protagonistas de la interna libertaria que no encuentra fin

La reunión de Mesa Política con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Manuel Adorni (Presidencia)

Los cruces en las redes sociales expusieron con claridad una fractura que desde hace tiempo se viene agravando dentro del Gobierno, como consecuencia de dos facciones que se disputan el control de distintas áreas de gestión, pero que, hasta ahora, se cuestionaban mutuamente solo en privado y no en público, lo que para uno de los sectores involucrados podría cambiar la dinámica diaria, mientras que de la vereda de enfrente minimizan el conflicto y otros tratan de apaciguar la situación, a pesar de también ser atacados.

En más de una oportunidad, el presidente Javier Milei aseguró que la pelea entre su hermana y secretaria general, Karina, y su principal asesor, Santiago Caputo, no constituyen una “interna”, sino diferencias de criterios sobre algunas cuestiones.

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Sin embargo, en las últimas horas todo escaló después de que el consultor político expusiera en su cuenta de X que un perfil anónimo de esa misma red social, llamado @PeriodistaRufus, le pertenecía, supuestamente, al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El legislador, junto con su primo, Eduardo “Lule”, subsecretario de Gestión Institucional y uno de los armadores de La Libertad Avanza, son dos de los dirigentes más cercanos a la funcionaria nacional, e integran uno de los bandos enfrentados.

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Martín y "Lule" Menem

El usuario en cuestión publicó un link de Instagram con el video de una noticia que no es demasiado relevante, pero el detalle es que al ingresar te invita a seguir al riojano, por lo que se asoció inmediatamente a él.

Ese mismo perfil, que en medio de la polémica fue eliminado, tenía otros mensajes en los que se cuestionaba no solamente a Caputo, sino también a otros integrantes del Gabinete, como al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

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“Pero se metió con personas de adentro, de afuera. Gente de la política con la que interactúa todos los días en la Cámara, con periodistas, no es normal”, apuntó a Infobae uno de los miembros del círculo íntimo del asesor presidencial.

En esta misma línea se manifestaron varios influencers que integran “Las Fuerzas del Cielo”, agrupación que encabeza el consultor, como Daniel “El Gordo Dan” Parisini; el abogado Alejandro Sarubbi Benítez -conocido en el streaming oficialista Carajo como “Gordo Leyes”; Macarena Alifraco, mano derecha del estratega libertario; el diputado bonaerense Agustín Romo y Lucas “Sagaz” Luna, entre otros.

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“Creo que se destapó algo que estaba ahí latente. Yo creo que desnuda muy crudamente lo que Martín piensa de Santiago y de otros integrantes del Gobierno. Eso tiene algún valor intrínseco, supongo, porque la información es poder”, consideró uno de los integrantes de este sector.

Santiago Caputo, Agustín Romo, "El Gordo Dan", "Sagaz" Luna, Sebastián Amerio y Macarena Alifraco (X @maquialifraco)

Respecto de la interna, opinó que no cree “que cambie nada ni pase nada trascendental” a partir de esta batalla pública, aunque sostuvo que todo esto podría cambiar la visión del propio Milei, que por el momento se mantiene al margen.

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“Yo no sabía que odiaba a todo el mundo, me entere el sábado. Yo imaginé que eran solamente diferencias políticas. Supongo que el Presidente tampoco lo sabía“, advirtió.

En el campamento de Menem, en tanto, minimizan lo sucedido y argumentan que solo “es ruido de Twitter, es más de lo mismo”, y confían en que no va a modificar la dinámica de la interna.

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“Es lo mismo, vos te insultás con tus compañeros puertas adentro y afuera se llevan como el orto también. Acá no cambió nada, solo le da de comer al periodismo”, responden en el ala del titular de la Cámara Baja.

Además, niegan que la cuenta mencionada, en la que se insultaba a prácticamente todos los miembros del Gobierno, incluido el mandatario nacional, sea del riojano: “¿Vos crees genuinamente que Martín podría escribir contra Milei?“, cuestionan.

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En este sentido, cuando se generó la polémica, el diputado les envió un mensaje privado, que luego trascendió, a sus compañeros de banca para explicarles lo ocurrido y aclarar las cosas.

“La persona que maneja mi instagram copió un link de una noticia y lo reenvíó a un par de grupos de WhatsApp. Se ve que el link de esa noticia random (creo que era de aeronavegación, irrelevante) llegó a varias personas. Alguna de ellas, muy malintencionada y que nos odia como Gobierno. Lo único importante del link es que tiene mi nombre, pero la noticia del link es, repito, irrelevante tal cual les comento”, escribió.

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Los Menem son cercanos a Karina Milei (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Y cerró con un párrafo que parecía estar dirigido a sus adversarios políticos: “Una canallada de algún mala leche. Canallada sofisticada, por cierto. Mucho cálculo. Todo más allá de un error involuntario del CM de reenviar un link”.

En el medio, por otra parte, hay dirigentes, con Lilia Lemoine a la cabeza, que se muestran equidistantes de las dos facciones y que desde hace meses vienen intentando frenar la escalada de tensión y lograr la paz en el Gabinete, por el momento sin éxito.

De hecho, varios de los influencers que se referencian con Caputo comenzaron a criticarla también a ella por no tomar una posición firme en la pelea o, incluso, por defender la inocencia de Menem.

En su entorno, el parlamentario del Mercosur, Iván Dubois, apoya esta postura conciliatoria y en privado le recomienda no responder a las agresiones, aunque la diputada llamó el lunes al asesor presidencial para recriminarle haber comenzado la disputa en las redes sociales.

“Están perjudicando a Milei. Yo no puedo creer que esa cuenta sea de Menem... por eso me sorprende. Pero si lo fuera, que Caputo lo discuta en privado y no en público. Y como es él quien levanta el tema en público, creemos que es el primero en falta”, consideran en el lado de Lemoine, en el que están varias de sus compañeras de banca.

En este sentido, remarcan que “Martín ya dio sus explicaciones y dijo que no maneja sus redes”, por lo que insisten con que “no tiene nada de productivo armar ese bardo” y “no se entiende a qué viene todo esto”.