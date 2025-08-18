Política

Con tensiones entre los gobernadores, Provincias Unidas mostró fracturas en las listas de CABA y PBA que condicionan el armado nacional

Hay malestar con Juan Schiaretti por su rol en la ampliación del frente a otros distritos. Manes y Lousteau se terminaron de divorciar y la UCR expuso su división entre los intendentes y Evolución

Diamela Rodriguez

Por Diamela Rodriguez

Guardar
Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio
Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy) son los cinco gobernadores que lanzaron Provincias Unidas

Sin grandes sorpresas, los cinco gobernadores que integran Provincias Unidas confirmaron sus principales candidaturas: Juan Schiaretti encabezará en Córdoba, Gisela Scaglia en Santa Fe, Ana Clara Romero en Chubut, Daniel Alvarez en Santa Cruz y María Inés Zagaran en Jujuy. El foco de las disputas, sin embargo, se trasladó a los armados bonaerense y porteño, donde ya existían diferencias entre los mandatarios. Mientras la mayoría rechaza la expansión de la alianza, el peronismo cordobés consiguió inscribir el sello en otros distritos. Según pudo reconstruir Infobae, la dupla Facundo ManesMartín Lousteau en la Ciudad implosionó en las últimas 48 horas y esa fractura terminó de condicionar las negociaciones para completar la lista de Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires.

Las tensiones dentro de Ciudadanos Unidos se arrastraban desde la inscripción del frente. Nunca hubo buena sintonía entre Lousteau y Manes y, en la búsqueda por ampliar la alianza, las diferencias se profundizaron. El conflicto explotó cuando comenzaron las negociaciones con Hacemos Futuro, el espacio que lanzaron Graciela Ocaña, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió. El ex jefe de Gobierno porteño rechazaba al neurólogo y el GEN cuestionaba la candidatura del presidente de la UCR.

El viernes por la noche, la UCR acercó una propuesta que solo aceptó Ocaña. “La oferta de los radicales era generosa. Estaban dispuestos a resignar los primeros lugares para ampliar la alianza. No podemos ser sectarios”, deslizaron en referencia a la negativa de la Coalición Cívica.

Ciudadanos Unidos llevará a Martín
Ciudadanos Unidos llevará a Martín Lousteau y Piera Fernández como candidatos a diputados. Graciela Ocaña y Martín Ocampo serán las propuestas para Senado

Finalmente, Ciudadanos Unidos confirmó a Ocaña como candidata a senadora, acompañada por Martín Ocampo, presidente de la UCR porteña. Para la lista de diputados, Lousteau encabezará junto a Piera Fernández, ex presidenta de la FUA, quien ya había sonado como postulante tras fijar domicilio en la Ciudad. En tercer lugar quedó Gustavo Marangoni, impulsado por Juan Schiaretti, y en cuarto la socialista Yesica Barreto.

“Los que se fueron son ellos”, respondieron desde la Coalición Cívica, molestos con el accionar de Ocaña. El espacio de Carrió, que arrastra diferencias con los radicales porteños, resolvió mantener a Hacemos Futuro en alianza con el Partido Demócrata Cristiano y el Partido de las Ciudades en Acción. Llevarán a Hernán Reyes como candidato a diputado y a Marcela Campagnoli como postulante al Senado. Manes, por su parte, competirá por una senaduría con el GEN, que impulsará a Sergio Abrevaya para la Cámara baja.

Para las elecciones de octubre,
Para las elecciones de octubre, los intendentes radicales irán por un lado con Miguel Fernández, y Evolución por el otro, con la candidatura de Danya Tavela

Según relataron a este medio, el conflicto porteño se trasladó al armado bonaerense en un clima ya caldeado por la interna radical. Por primera vez desde el regreso de la democracia, la UCR no tendrá su sello en la elección. Provincias Unidas llevará como cabeza de lista a Florencio Randazzo, acompañado por Margarita Stolbizer, quien se impuso sobre la propuesta de Evolución para ubicar a Danya Tavela. La diputada radical quedó relegada al cuarto puesto, mientras que en el tercero se ubicó Emilio Monzó.

Para añadir más tensión, un grupo de intendentes del partido centenario conformó otra nómina en alianza con la Coalición Cívica. Esa lista será encabezada por Juan Manuel López, seguido por Elsa Llenderozas y el jefe comunal de Magdalena, Lisandro Hourcade. Maricel Etchecoin ocupará el cuarto lugar.

Córdoba, la segunda provincia en peso electoral, confirmó a Juan Schiaretti como primer candidato para la renovación de bancas nacionales. “Junto a un equipo de gobernadores que integran el bloque legislativo federal Provincias Unidas, trabajaremos para asegurar el equilibrio macroeconómico y fiscal y promover un desarrollo sostenido en beneficio de todos los argentinos”, afirmó en un video difundido en redes sociales. Lo acompañarán Carolina Basualdo, intendenta de Despeñaderos; Miguel Siciliano en tercer lugar; y Laura Jure en el cuarto.

El ex gobernador competirá contra La Libertad Avanza, que presentará una lista encabezada por Gonzalo Roca, Laura Soldano y Marcos Patiño Brizuela. En el cuarto puesto recién aparece Laura Rodríguez Machado, en representación del PRO. La incógnita estará en el caudal peronista que pueda captar Natalia de la Sota, aunque los sondeos muestran a Schiaretti con ventaja amplia, lo que le permitiría a Martín Llaryora cortar con la racha negativa que Córdoba arrastra en elecciones legislativas.

Sin embargo, Schiaretti quedó en el centro de la polémica por su rol en los armados bonaerense y porteño. Estuvo detrás de la candidatura de Randazzo y también impulsó a un aliado en la lista de Lousteau. La mayoría de los gobernadores de Provincias Unidas dejó trascender su rechazo a la expansión del frente en otros distritos. Ya lo habían expresado públicamente en las primeras semanas de Grito Federal y, en los últimos días, lo reiteraron en privado ante distintos medios. “Es una movida personal del Gringo por sus relaciones y compromisos”, insisten.

Gisela Scaglia será la candidata
Gisela Scaglia será la candidata a diputada de Maximiliano Pullaro

En Santa Fe, Maximiliano Pullaro ratificó a su vicegobernadora, Gisela Scaglia, para encabezar la propuesta. Estará acompañada por Pablo Farías, en representación del Partido Socialista; Melina Giorgi, de la UCR; Rogelio Biazzi, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rosario; y Natalia Corona, directora de Información Patrimonial del Ministerio de Justicia y Seguridad.

En Chubut, Ignacio “Nacho” Torres también mantuvo los nombres adelantados en los últimos días. Allí el sello será Frente Despierta Chubut, el mismo con el que se impuso en 2021 y 2023, aunque ahora actuará como la representación local de Provincias Unidas. La lista estará encabezada por Ana Clara Romero, que buscará renovar su banca, secundada por el vicegobernador Gustavo Menna.

En el sur, el gobernador Claudio Vidal competirá con el sello Por Santa Cruz, en alianza con la UCR, Encuentro Ciudadano y SER. La lista llevará como primer candidato al actual jefe de Gabinete provincial, Daniel Álvarez. En Jujuy, en tanto, el gobernador Carlos Sadir confirmó a María Inés Zigarán como candidata en primer término a diputada. En segundo lugar estará Mario Pizarro, actual secretario de Energía de la provincia, y en tercero la legisladora provincial Malena Amerise, cuyo mandato concluye en diciembre. En el norte, el sucesor de Gerardo Morales logró mantener la unidad en el frente oficialista y enfrentará a un espacio libertario dividido en tres sectores.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones Argentina 2025Provincias UnidasMaximiliano PullaroMartin LlaryoraCarlos SadirClaudio VidalIgnacio TorresUltimas noticias

Últimas Noticias

El cierre de listas del PRO: las razones de Macri para subordinarse a LLA y la necesidad de refundarse para 2027

"Los libertarios conducen, el resto acompaña". La definición de los nombres y la estrategia electoral para las elecciones de octubre desnudó la realidad del macrismo, que atraviesa un proceso de repliegue político inédito en su historia

El cierre de listas del

El PJ cerró la unidad en la mayoría del país pero las grietas internas amenazan el armado del nuevo Congreso

El cierre de listas dejó heridos en San Juan, Salta, Buenos Aires y Santa Fe. Sin embargo, el acuerdo de la mayoría de las provincias le dará sustento a la propuesta electoral

El PJ cerró la unidad

El tercio para bloquear y sin quorum propio hasta 2027: se conocieron los candidatos para el próximo Senado

La Libertad Avanza apuesta a triplicar su tropa. El kirchnerismo retrocedería -reaparecen dos ex gobernadores-, aunque con poder de fuego trascendental. Gobernadores del por ahora “medio” sueñan con convertirse en árbitros del quorum, pese a rencillas interminables. Victoria Villarruel atenta a la presidencia provisional

El tercio para bloquear y

Milei se involucró el armado de listas de PBA para priorizar a sus leales y ya piensa en el nuevo Congreso

El Presidente intervino como nunca en el armado de la nómina, empezando por Espert, y privilegió a personas de su entorno o dirigentes territoriales cercanos a su hermana; cuidó el pacto con Pro. La tropa de Santiago Caputo obtuvo dos espacios marginales

Milei se involucró el armado

Ganadores y perdedores del cierre de listas: la jefatura indiscutida de Karina Milei, la sorpresa en el peronismo y el declive de Macri

Cómo quedó el escenario político después de la presentación de los candidatos que competirán el 26 de octubre, según la opinión de los analistas Facundo Nekamkis, Juan Mayol y Carlos Fara

Ganadores y perdedores del cierre
ÚLTIMAS NOTICIAS
El cierre de listas del

El cierre de listas del PRO: las razones de Macri para subordinarse a LLA y la necesidad de refundarse para 2027

“Puro pragmatismo”: el Gobierno reajusta el esquema monetario para absorber pesos y evitar tensiones con la inflación y el dólar

La suba las tasas de interés incrementó el costo del crédito: qué impacto se espera en la actividad económica

El PJ cerró la unidad en la mayoría del país pero las grietas internas amenazan el armado del nuevo Congreso

El tercio para bloquear y sin quorum propio hasta 2027: se conocieron los candidatos para el próximo Senado

INFOBAE AMÉRICA
¿El éxito de la IA

¿El éxito de la IA generativa de “El Eternauta” pone en riesgo a espectadores y creadores?

Las memorias del hombre que encontró la redención salvando palomas

Rodrigo Paz afirmó que “Bolivia no solo pide un cambio de gobierno, sino un cambio del sistema político”

La belleza de la semana: las raras formas del anonimato

A pocas horas de la reunión con Zelensky, Trump dijo que Ucrania “no recuperará Crimea” y “no podrá unirse a la OTAN”

TELESHOW
Luck Ra enfrentó los cuestionamientos

Luck Ra enfrentó los cuestionamientos de las redes en La Voz Argentina: “¿Puedo decir algo?”

Carolina Amoroso, embarazada de 8 meses, celebró sus 40 años: las fotos en la previa a convertirse en mamá

Charlotte Caniggia se posicionó en su pelea con su hermano Alex: “Yo soy ‘team Nannis’ porque ella siempre dice verdades”

El mensaje de Evangelina Anderson a sus hijos tras separarse de Martín Demichelis: “El dinero no es todo”

Rafael Ferro antes de su serie con Tini Stoessel manejaba un auto en una app: “Estaba sin laburo”