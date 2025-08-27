Con ausencias sorpresivas, la CGT reunió a 140 dirigentes en un asado para poner en marcha su renovación

La foto del asado de la CGT

Con la ausencia del gremialismo kirchnerista, del barrionuevismo y del Sindicato de Comercio, el sector mayoritario de la CGT concretó este miércoles una limitada escenificación de su poder al reunir a unos 140 dirigentes en un asado realizado en un camping de Ezeiza, como punto de partida de la renovación de autoridades que tendrá lugar el 5 de noviembre próximo.

El encuentro fue presidido por dos de los cotitulares cegetistas, Héctor Daer (Sanidad) y Octavio Argüello (Camioneros), pero sorpresivamente se registraron importantes faltazos que no estaban previstos y que redujeron la potencia inicial que iba a tener la foto del asado realizado en el camping de SETIA, en Ezeiza.

Héctor Daer habla en la reunión de la CGT en Ezeiza

Ya se sabía que no iban a ir los dirigentes del sindicalismo K, como Abel Furlán (UOM), Ricardo Pignanelli (SMATA) y Sergio Palazzo (bancarios), críticos de la actual cúpula de la CGT, que ni siquiera fueron invitados al encuentro. Pero causó sorpresa que tampoco asistieran Armando Cavalieri (Comercio) ni Luis Barrionuevo y representantes de su sector como el cotitular cegetista Carlos Acuña (estaciones de servicio), Daniel Vila (Carga y Descarga), Oscar Rojas (maestranza) y Roberto Solari (guardavidas), entre otros.

En el caso de los dirigentes kirchneristas, apostaron a un encuentro a las 18 en la sede del PJ para debatir sobre “política bonaerense” y exigir que la CGT “discuta un proyecto antes que un recambio de nombres”.

Héctor Daer y la dirigencia de la CGT reunida en Ezeiza

Pero las ausencias sorpresivas en Ezeiza marcan una fisura importante en el el sector mayoritario de la CGT, hasta ahora integrado por “los Gordos” (Sanidad y Comercio, hoy divididos), los independientes (UPCN, UOCRA y Obras Sanitarias) y el moyanismo (Camioneros), más el barrionuevismo (Gastronómicos, estaciones de servicio, Carga y Descarga y Maestranza, entre otros) y un grupo de aliados (como UDA, Judiciales y Alimentación). De este bloque ya tomaron distancia de sus colegas Comercio y los barrionuevistas.

Cavalieri no se opone a un triunvirato, pero cree que allí debe haber dirigentes de “gremios representativos”, en una crítica a los nombres propuestos por el ala mayoritaria, Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), Jorge Sola (seguro) y Maia Volcovinsky (judiciales). No casualmente, estos 3 dirigentes están sentados en la cabecera del asado que tiene lugar en SETIA.

En el caso de Barrionuevo, se reunió este martes con su tropa y decidieron no ir al asado en Ezeiza: el líder de Gastronómicos insiste en que debe haber un “unicato” al frente de la CGT y que el gran candidato es Gerardo Martínez (construcción), que no quiere ese cargo.

Furlán, más allá del encuentro de esta tarde en el PJ, donde irán 15 secretarios generales cegetistas y regionales, busca apoyos para postularse como único titular de la CGT en el congreso de noviembre y para eso busca quitarle sustento a los acuerdos a los que lleguen sus rivales para la composición futura de la central.

Hugo Moyano, Héctor Daer, José Minaberrigaray y Gerardo Martínez, en la cabecera del asado

De todas formas, más allá del contrapunto de este miércoles, los kirchneristas tienen previsto ir a la reunión del Consejo Directivo de la CGT, este jueves, a las 15, para aprobar el cronograma electoral que finalizará en el congreso del 5 de noviembre en Parque Norte.

Antes, el 18 de septiembre, deliberará el Comité Central Confederal, máximo órgano resolutivo de la CGT, para hacer la convocatoria oficial al congreso en el que se renovarán las autoridades cegetistas hasta 2029.