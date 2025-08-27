Política

Clases de Word y Excel, la capacitación obligatoria que empezará a exigir Villarruel en el Senado

Tendrá que “completarla todo el personal de planta permanente y transitoria del escalafón administrativo-técnico que realice tareas administrativas y/o parlamentarias”. Se crea un registro para quienes enseñen a poco más de $23.700 la hora cátedra

Mariano Casal

Por Mariano Casal

Guardar
La vicepresidenta y titular del
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel (Gustavo Gavotti)

Mientras la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados y algunas mentes sueñan con encontrar nuevas energías en otros planetas, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, impuso en las últimas horas una capacitación “obligatoria” desde el mes próximo que implica clases de Word y Excel, entre otras materias.

“Tiene que completarla todo el personal de planta permanente y transitoria del escalafón administrativo-técnico que realice tareas administrativas y/o parlamentarias”, reza la comunicación recibida por los empleados de la Cámara alta. En el mensaje se destaca que el mecanismo “consiste en una capacitación institucional básica que asegura los conocimientos mínimos para el desempeño en el ámbito legislativo”. Una pena no se incluyera a un puñado de senadores. A esta altura, sería de gran ayuda.

Entre los objetivos a conseguir se mencionan: “Equiparar oportunidades, reducir asimetrías y promover un estándar mínimo de desempeño profesional en todas las áreas”; y “brindar herramientas indispensables que aseguren una base común de saberes y competencias para el desempeño administrativo y técnico en el ámbito legislativo y la profesionalización de cada puesto de trabajo”.

La capacitación tendrá cinco módulos obligatorios sobre “Word, Excel, Comdoc, Redacción administrativa” y “Primeras herramientas para el trabajo legislativo”. A través de una plataforma, “los agentes deberán ingresar con su usuario y contraseña de red para ‘automatricularse’”. En esa línea, se explica que “podrán acceder al material de lectura y responder los cinco cuestionarios autoadministrados que conforman la evaluación”. Una vez aprobados todos los cuestionarios, se “emitirá el correspondiente certificado y se agregará al sistema Sarha y al legajo de cada” empleado.

Fachada principal del Congreso (Prensa
Fachada principal del Congreso (Prensa Senado)

Por otra parte, la cursada “tendrá que completarse antes del 30 de noviembre del 2025”, mientras que “el personal que ingrese con posterioridad al 1º de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2025 contará con tres (3) meses desde la fecha de ingreso para realizar y aprobar la capacitación”. En otro tramo del mensaje, se advierte que “la aprobación habilitará al agente a acceder a los regímenes de calificación del personal, concursos y procesos de recategorización que la Dirección General de Recursos Humanos disponga, siempre que se cumpla con el resto de los requisitos”.

El sistema es impulsado por la directora de Recursos Humanos de la Cámara alta y amiga de Villarruel, Alejandra Laura Figini -una persona de su “renovado” círculo íntimo, donde ocurrieron designaciones más que delicadas-, que se hizo conocida semanas atrás por ser la responsable máxima de un mail que generó consternación, en medio de un régimen de jubilaciones anticipadas aún vigente. “En caso de no adherir al mismo, no podemos garantizarle la permanencia en su puesto actual”, señalaba el enternecedor aviso.

Tras horas de papelón, una comunicación aclaratoria enfatizó: “Debido a una posible mala expresión del correo anteriormente enviado, la Dirección General de Recursos Humanos desea llevar tranquilidad, aclarando que la referencia de la movilidad en los cargos corresponde a la movilidad normal y habitual del Senado, y no a una situación personal de quienes no opten por el Retiro Previo a la Jubilación. Solicitamos descartar el correo anterior y tomar en consideración el presente texto”.

En paralelo a los retiros voluntarios -regalo de oro a los temporarios que registren dos años trabajados en la “casa”-, la web oficial de la Cámara alta recuperó la nómina de agentes, que estuvo “en reparación” unas extensas jornadas. Ya no aparece la categoría correspondiente, sino el número de legajo. Eso sí: en el link de cada legislador, sí se especifica sobre el personal destinado a cada despacho.

Para lo anunciado horas atrás, Figini creó un “registro de prestadores de actividades de capacitación” y estableció un “valor de cada hora cátedra efectivamente prestada” de “diez módulos utilizados para el cálculo de la remuneración mensual de los empleados, conforme al certificado que emita” la dirección de Recursos Humanos. Algo así como $23.760 en la actualidad.

Temas Relacionados

SenadoRecursos HumanosCapacitación obligatoriaVictoria VillarruelAlejandra FiginiÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los cuatro principales candidatos a la gobernación de Corrientes cerrarán sus campañas y habrá presencias nacionales

Karina Milei y Martín Menem irán a respaldar a los candidatos libertarios. Juan Schiaretti avalará la propuesta de Gustavo Valdés. Guillermo Moreno llegará para apuntalar al peronista Martín Ascúa

Los cuatro principales candidatos a

Kicillof evita confrontar con Máximo Kirchner, pero en el PJ Bonaerense hay malestar por las acusaciones

El Gobernador tomó distancia de las críticas que le hizo el líder camporista. Silencio y reacciones controladas. En el peronismo hay sorpresa e indignación por el momento en que se hicieron: a días de las elecciones

Kicillof evita confrontar con Máximo

Francos expone en Diputados bajo presión por las denuncias de corrupción en la ANDIS y la crisis del fentanilo

El jefe de Gabinete dará su tercer informe de gestión en la Cámara baja. La oposición presentó más de 1.300 preguntas, pero sumará nuevos interrogantes sobre los recientes audios de Diego Spagnuolo

Francos expone en Diputados bajo

Coimas en ANDIS: se desarticuló la incipiente estrategia del Gobierno y vuelven a asomar las internas

El manejo de la crisis empezó en la Casa Rosada con una línea, pero mutó con la participación de los Menem. “Hacen lo que quieren”, dicen en Las Fuerzas del Cielo sobre los riojanos, principales apuntados del caso

Coimas en ANDIS: se desarticuló

Gabriela Cerruti analizó la gestión de Alberto Fernández: “Le quedó un poco grande el poder”

La ex funcionaria habló también sobre la denuncia por violencia de género contra Fabiola Yáñez. “Yo le creo a ella. No hablé nunca más con él después de eso”, aseguró

Gabriela Cerruti analizó la gestión
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó un delincuente que amenazó

Cayó un delincuente que amenazó con un arma y le robó el auto a un chofer de una app de viajes: “Frená porque te mato”

Detuvieron a dos sospechosos por una violenta entradera en La Matanza en la que robaron 10 millones de pesos

Comienza hoy el juicio por el crimen de León Aquino, el bebé de 18 meses torturado y asesinado con una aguja oxidada

Liberaron a la madre del joven acusado por el femicidio en Berisso

Se registraron nuevos incendios en las islas del Paraná e investigan si fueron intencionales

INFOBAE AMÉRICA
Entraron en vigor los aranceles

Entraron en vigor los aranceles del 50% que Estados Unidos impuso a India por la compra de petróleo ruso

Un estudio documenta el uso estratégico de árboles por chimpancés y su relación con la evolución humana

Comienza el Festival de Venecia, una gran ventana al mejor cine del mundo

Rodrigo Paz sugirió a Jorge “Tuto” Quiroga renunciar a la segunda vuelta para acelerar la transición en Bolivia

Le Corbusier, un visionario que anticipó los desafíos ambientales de la arquitectura contemporánea

TELESHOW
Luck Ra seleccionó los 5

Luck Ra seleccionó los 5 participantes que seguirán a su lado en La Voz Argentina: quiénes buscan asegurar su lugar

Lali Espósito sorprendió en La Voz Argentina con un look inspirado en Luck Ra: “Te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto”

Daniela Celis se quebró en llanto al hablar en vivo de la infidelidad de Thiago Medina con La Tana de Gran Hermano

Quién fue “La Clotta” Lanzetta, el rey de la noche que volvió a resurgir tras un horror en San Antonio de Areco

El íntimo festejo de cumpleaños de Nicki Nicole en Rosario, tras blanquear su romance con Lamine Yamal