Política

Una convocatoria del sindicalismo K desafía al sector mayoritario de la CGT y hay indicios de ruptura

Este miércoles habrá un asado de 150 líderes cegetistas en Ezeiza, como inicio de la elección de la nueva central obrera, mientras la dirigencia gremial kirchnerista organiza un encuentro paralelo en el PJ

Ricardo Carpena

Por Ricardo Carpena

Guardar
Héctor Daer, Abel Furlán, Gerardo
Héctor Daer, Abel Furlán, Gerardo Martínez y Ricardo Pignanelli

Cuando el diseño de la futura CGT parecía encaminado, este miércoles habrá una postal que grafica un escenario de ruptura: mientras el sector mayoritario de la central tiene previsto reunir al mediodía a unos 150 dirigentes en un asado de “camaradería” para poner en marcha la renovación de autoridades cegetistas, el 5 de noviembre próximo, el sindicalismo kirchnerista convocó a un encuentro a las 18 para diferenciarse y exigir que “se discuta un proyecto antes un recambio de nombres”.

Aunque aún nada esté cerrado, avanza un principio de acuerdo entre varios sectores internos de la CGT para mantener el esquema de triunvirato y suenan algunos nombres para integrarlo, pero hasta ahora no hubo contactos oficiales con los dirigentes kirchneristas como Abel Furlán (UOM), Ricardo Pignanelli (SMATA) y Sergio Palazzo (bancarios), entre otros, que mantienen una postura crítica ante estrategia cegetista actual.

Hasta ahora, va ganando consenso la propuesta del sector mayoritario de la CGT, que integran “los Gordos” (Sanidad y Comercio, hoy divididos), los independientes (UPCN, UOCRA y Obras Sanitarias) y el moyanismo (Camioneros), a quienes hay que sumar al barrionuevismo (Gastronómicos, estaciones de servicio, Carga y Descarga y Maestranza, entre otros) y a un grupo de aliados (como UDA, Judiciales y Alimentación).

Héctor Daer, Gerardo Martínez, Carlos
Héctor Daer, Gerardo Martínez, Carlos Acuña y José Luis Lingeri, del sector mayoritario de la CGT

En este bloque había diferencias acerca de si seguir con un triunvirato o volver al único titular de la CGT, pero en las últimas semanas se consolidó la idea de mantener el esquema de 3 cotitulares y circulan nombres como los de Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), Jorge Sola (seguro) y Maia Volcovinsky (judiciales), entre otros.

Los kirchneristas, en cambio, reclaman que se discuta un proyecto que sustente a la futura CGT antes de definir sus integrantes, con la intención de garantizar que haya una línea claramente opositora al gobierno de Javier Milei.

Incluso, esta fracción cuestiona duramente algunos de los sindicalistas propuestos por la actual cúpula de la CGT para el nuevo triunvirato. A uno de ellos, en los pasillos de la UOM lo descalifican al identificarlo como un “elegido de Paolo Rocca”, el presidente del Grupo Techint.

Cristina Kirchner, con sindicalistas como
Cristina Kirchner, con sindicalistas como Abel Furlán, Sergio Palazzo, Mario Manrique y Norberto Di Próspero

El escenario de virtual ruptura quedó a la vista cuando se resolvieron dos convocatorias distintas para este miércoles. Los líderes de la corriente mayoritaria de la CGT organizaron un asado con unos 150 dirigentes en el camping de SETIA, en Ezeiza, antes de aprobar el cronograma electoral de la central. Y Furlán llamó a un encuentro en la sede del PJ, Matheu 130, al que, aseguran, irán unos 15 jefes sindicales de la CGT y dirigentes de las regionales cegetistas para hablar de lo que sucede en el PJ bonaerense y, además, fijar una posición crítica de sus adversarios sindicales.

Se descuenta que a la comida en Ezeiza asistirán los principales líderes sindicales, como Hugo Moyano (Camioneros), Héctor Daer (Sanidad), Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN) y Luis Barrionuevo (Gastronómicos), mientras que a la reunión del PJ concurrirán Furlán, Pignanelli, Palazzo, Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Norberto Di Próspero (personal legislativo). Pero será inevitable que al final del día se haga un recuento de los presentes en los dos eventos para ver “quién ganó” en cantidad de sindicalistas.

La idea de quienes rodean a Furlán es buscar apoyos para lanzar su candidatura como único titular de la CGT para el congreso del 5 de noviembre y para eso apuestan a quitarle legitimidad a los acuerdos a los que lleguen sus rivales para la composición futura de la central.

La CGT se reunirá el
La CGT se reunirá el jueves para aprobar su cronograma electoral

En el sector contrario, seguro de su predominio, afirman que no preocupa la ofensiva kirchnerista: “Si tienen el número suficiente, que se presente en una lista para ver quiénes lo van a votar”, dijo uno de sus referentes.

De todas formas, más allá del contrapunto de este miércoles, los kirchneristas tienen previsto ir a la reunión del Consejo Directivo de la CGT, este jueves, a las 15, para aprobar el cronograma electoral que finalizará en el congreso del 5 de noviembre en Parque Norte.

Antes, el 18 de septiembre, deliberará el Comité Central Confederal, máximo órgano resolutivo de la CGT, para hacer la convocatoria oficial al congreso en el que se renovarán las autoridades cegetistas hasta 2029.

¿Se verán finalmente las caras este jueves los dirigentes enfrentados en posturas tan extremas? Hay un incipiente aroma a fractura, aunque de uno y otro lado aseguran que en la nueva CGT finalmente estarán todos. Las próximas horas serán decisivas para medir la solidez o no de la unidad sindical, ese viejo objetivo que declama su dirigencia mientras hace gestos en sentido contrario.

Temas Relacionados

CGTCongreso de la CGTSindicalismoHéctor DaerGerardo MartínezAbel FurlánRicardo PignanelliSindicalismo kirchneristaÚltimo momento

Últimas Noticias

Juan Manuel López: “Aunque el Gobierno arrase en las elecciones, los problemas de gestión y corrupción van a seguir existiendo”

El referente de la Coalición Cívica dijo que el modelo de gestión de Javier Milei está agotado, que el Gobierno atraviesa una etapa de fragilidad institucional y que la concentración de poder en su hermana no es viable

Juan Manuel López: “Aunque el

El Gobierno avanzará sobre las operaciones financieras del Cártel de los Soles en la Argentina

El Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, elaboró un informe sobre las actividades criminales en el país de los integrantes de la recientemente declarada organización terrorista, liderada por el dictador venezolano Nicolás Maduro

El Gobierno avanzará sobre las

Familiares de víctimas exigieron en el Congreso la investigación de los casos de fentanilo contaminado

La Cámara baja discute la conformación de un grupo investigador tras la exposición de familiares de víctimas, mientras crecen los pedidos de endurecer penas y revisar el rol de organismos estatales involucrados

Familiares de víctimas exigieron en

A días de las elecciones, Kicillof se aleja del ruido de la interna tras el reclamo de Máximo Kirchner

El gobernador no le contestará al diputado nacional y líder de La Cámpora, quien había deslizado que el municipio de Quilmes tenía que recibir recursos de la misma forma que sucede con La Plata. La defensa de Magario y un intendente

A días de las elecciones,

Tras el escándalo, el Gobierno quiere que la ANDIS pase al Ministerio de Salud para controlar las licitaciones

La Agencia Nacional de Discapacidad es un organismo descentralizado y planean transformarlo administrativamente en un área que la cartera de Lugones pueda monitorear

Tras el escándalo, el Gobierno
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron al secretario general de

Detuvieron al secretario general de la UOCRA de Puerto Deseado por ordenar el ataque que dejó en coma a un contratista

Diez pizzerías históricas de Buenos Aires fueron reconocidas como emblemas de la gastronomía porteña

Juan Manuel López: “Aunque el Gobierno arrase en las elecciones, los problemas de gestión y corrupción van a seguir existiendo”

Tres ex autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán recibieron penas de cárcel por corrupción

Receta de crema de maicena con chocolate, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: el

Crisis política en Francia: el líder del principal partido opositor dijo que Emmanuel Macron debe convocar a elecciones anticipadas o renunciar

De delfines a sepias: cómo la IA impulsa avances en el entendimiento del mundo animal

Trump advirtió sobre una “guerra económica” con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania

Fuertes enfrentamientos entre el gobierno de Guatemala y pandillas desatan caos en las prisiones

La ONG Foro Penal documentó 816 presos políticos en Venezuela entre ellos 89 extranjeros

TELESHOW
Nació Cata, la hija de

Nació Cata, la hija de Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg: “Soñamos tanto con vos”

El cálido encuentro de Cris Morena con dos Erreway, Felipe Colombo y Benjamín Rojas: “Linda tarde. Linda charla”

Sofía “Jujuy” Jiménez reveló su pasión oculta durante Los 8 Escalones: “Es una herramienta de autoconocimiento”

La furia de Dalma y Gianinna Maradona luego del accidente de Claudia Villafañe: “Hay Tata para rato”

Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron el fin de su relación: “No pasó nada grave”