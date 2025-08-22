Política

“La organización no estuvo a la altura de lo que se requería”, cuestionó el gobierno de Chile tras la violencia en Independiente

Álvaro Elizalde, ministro del Interior del gobierno de Gabriel Boric, señaló: “Nada justifica la barbarie y nada justifica el linchamiento”

Declaraciones de Álvaro Elizalde, Ministro del interior de Chile

Nada justifica la barbarie y nada justifica el linchamiento que se produjo con motivo de este partido de fútbol”. Con esta afirmación, Álvaro Elizalde, ministro del Interior de Chile, sintetizó la postura oficial de su gobierno tras los incidentes violentos ocurridos en el estadio de Independiente, el pasado miércoles, durante un partido contra Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana.

Elizalde, en diálogo con varios medios desde el Hospital Fiorito, donde están internados algunos de los heridos durante el encuentro internacional de fútbol, subrayó la gravedad de los hechos y la necesidad de que los responsables enfrenten a la justicia, sin distinción de nacionalidad ni de filiación deportiva.

Consultado sobre la liberación de los ciudadanos chilenos que permanecían detenidos tras los disturbios, Elizalde calificó este desenlace como “una buena noticia para poder regresar a nuestro país”, y destacó la importancia de mantener y fortalecer los lazos entre Chile y Argentina, a los que definió como “países hermanos”.

El funcionario chileno, además, reconoció el trabajo del personal médico argentino, y confirmó que dos personas, Gonzalo Alfaro y Jaime Mora, permanecen internadas, aunque fuera de riesgo vital. A su vez, relató que se reunió con los familiares de los heridos.

Álvaro Elizalde, ministro del Interior
Álvaro Elizalde, ministro del Interior de Chile, en el Hospital Fiorito (Jaime Olivos)

En cuanto a la respuesta institucional, Elizalde reconoció que la organización del evento deportivo “no estuvo a la altura de lo que se requería” y anticipó que se realizarán las evaluaciones necesarias para determinar las medidas a adoptar. En este sentido, el ministro enfatizó que la reacción del Estado chileno no constituye una intervención, sino un diálogo entre dos gobiernos que comparten objetivos comunes y buscan el bienestar a ambos lados de la cordillera.

En esta línea, Elizalde anunció la creación de una mesa técnica de trabajo conjunta entre su país y la Argentina, con el objetivo de “coordinar acciones y compartir información relevante para prevenir futuros episodios de violencia en el fútbol”. Según el ministro, este espacio permitirá “adoptar medidas sobre la base de las legislaciones diferentes en ambos países, y me gusta ser más efectivo para evitar que hechos de esta travesía vuelvan a repetirse en el futuro”.

Consultado sobre la ausencia de detenciones pese a la existencia de imágenes que identifican a los responsables, Elizalde explicó que “solo se había detenido a quienes eran parte de una hinchada y no de ambas hinchadas”, y subrayó la necesidad de actuar con ecuanimidad.

El funcionario chileno cuestionó a
El funcionario chileno cuestionó a los organizadores del encuentro deportivo (Jaime Olivos)

A su vez, rechazó convertir el incidente en una polémica, insistiendo en que el enfoque debe ser el diálogo constructivo y la colaboración interinstitucional. Según informó, la mesa técnica comenzará a funcionar en breve, respaldada por protocolos específicos: “Hay un memorando de entendimiento que suscribieron los ministros Luis Cordero y Patricia Bullrich, y vamos a constituir en los próximos días la mesa técnica que tiene por objeto establecer la forma más adecuada para el intercambio de información que permita adoptar medidas preventivas para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetir”.

“Condenamos todas las formas de violencia en el fútbol. Lo dije ayer, lo reitero hoy, el espectáculo deportivo está dentro de la cancha, no fuera de la cancha. Hay quienes se creen más protagonistas que quienes se están jugando el partido de fútbol”, añadió, con relación a los graves incidentes.

Y finalizó: “Lo que corresponde es adoptar todas las medidas para que el fútbol sea un espacio de entretenimiento familiar, donde las personas puedan asistir de manera segura y, por tanto, erradicar toda forma de violencia. Lo que hemos dicho es que cuando una persona está infringiendo la ley, está cometiendo un acto de violencia, lo que corresponde es que se le detenga y se le ponga a disposición de la justicia, pero no podemos tolerar linchamiento o episodios como los que vimos el otro día”.

