Pidieron la clausura del estadio de Independiente tras los violentos hechos ante la Universidad de Chile

El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó que pedirán la clausura del estadio de Independiente

Tras los violentos sucesos que se desarrollaron en el Estadio Libertadores de América en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana, el ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires anunció que se clausurará la cancha del Rojo, por lo que no podrá jugar como local este domingo ante Platense por el Torneo Clausura.

“Tengo entendido que el fiscal ya pidió la clausura del estadio porque además ahí hay mancha hepáticas arteriales en la tribuna, va a haber que hacer pericias. Independiente no va a jugar el domingo en su estadio”, confirmó en Radio 10 el ministro de Seguridad Bonaerense, Javier Alonso.

El Rojo debe enfrentar este domingo desde las 20.30 al Calamar como local por la 6ª fecha del Torneo Clausura, pero deberá buscar otra sede a raíz de la decisión de pedir la clausura del recinto que tomaron las autoridades este viernes.

El funcionario del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires volvió a apuntar contra la Conmebol por la inacción policial a lo largo de casi dos horas mientras los hinchas chilenos agredían constantemente a los fanáticos del Rojo desde la Tribuna Pavoni Alta. Precisamente esos hechos de violencia derivaron en la suspensión del partido cuando iban 2 minutos de juego. Casi 40 minutos más tarde, y mientras ninguna autoridad de seguridad intervenía, una parte de la barra se cruzó por el Libertadores de América y protagonizó una vil agresión sobre los pocos fanáticos de la U de Chile que en ese momento no se habían marchado.

“Tres veces le dijo la Policía y el Aprevide (al coordinador de Conmebol) que tenía que suspender el partido y no lo quiso suspender. Si nosotros hubiésemos suspendido el partido al finalizar el primer tiempo y la gente bajaba de la tribuna. No hubiera pasado nada de lo que pasó. No lo escucharon. Ellos sugerían que subiera la Infantería, que por la fuerza desalojara la tribuna superior y que el partido continuara sin la presencia de la parcialidad chilena. Hay gente que tiene que rendir cuentas. Había una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo, decisiones que tomó el coordinador de la Conmebol”, aseguró Alonso en el programa radial Mañana Sylvestre.

Las autoridades pedirán la clausura del estadio para continuar con las pericias (Foto: AP Photo/Gustavo Garello)

“La Policía no ingresa, no se ocupa de la seguridad interna, en los partidos de la Conmebol. Hubo seis partidos organizados por la Conmebol en esta semana. Nosotros el día anterior hicimos Racing-Peñarol con la misma Policía, con el mismo jefe de dispositivo, estaba la seguridad privada, estaba el alambrado, no pasó nada”, afirmó. Alonso insistió con que “la Conmebol no quiere a la Policía adentro del estadio” y aclaró: “Ni siquiera nos dejaron poner un grupo de Infantería en el bajo tribuna, que no se vea por las cámaras”.

El funcionario advirtió que esto fue un “evento privado” en el que la Policía se encarga de “restaurar el orden”. “Van a tener que rendir cuentas ante la Justicia los responsables de haber organizado mal esto y de no haber escuchado a la Policía cuando les dijeron que tenían que suspender el partido. Si suspendían el primer tiempo... Tenemos 20 heridos, la tragedia podría haber sido mucho más grave”, sentenció.

“Somos la provincia que más partidos organizó con dos públicos. Cinco partidos hicimos en la cancha de Independiente y no tuvimos nunca ningún problema. Lo que nunca hicimos es poner a los hinchas visitantes arriba de los locales, en una tribuna que además no tiene ninguna barrera física, y que además no tenía a la seguridad privada. Cuando se hicieron las reuniones previas, la gente de Aprevide y de la Policía les dijo que eso estaba mal, que no podían hacer eso, ellos dijeron que las entradas estaban vendidas y que con la seguridad privada se iban a ocupar de que no hubiera disturbios, que no iba a pasar nada. Son ellos los que organizan el partido: cuando empezó el partido nosotros contamos cinco agentes de seguridad (privada) para 2600 personas. La empresa de seguridad privada y los organizadores tendrán que explicar porque la seguridad privada no estaba ahí“, aseguró.

En las últimas horas fueron liberados todos los fanáticos chilenos que habían sido capturados tras las agresiones a los hinchas de Independiente en un estadio que quedó también con grandes destrozos en el sector visitante. “En el caso de los hinchas chilenos que estaban detenidos, las imputaciones tenían que ver con los daños al estadio y lesiones leves fruto de lo que arrojaron a la tribuna de abajo. Quedaron todos identificados, pero como esas penas son excarcelables, lo más probable es que vuelvan a Chile, que siga la causa judicial y que tengan que seguir la causa con ellos en Chile mientras se investiga y se prueba todo lo que pasó”, argumentó.