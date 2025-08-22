Deportes

Pidieron la clausura del estadio de Independiente tras los violentos hechos ante la Universidad de Chile

El ministro de Seguridad Bonaerense, Javier Alonso, adelantó que el fiscal hizo ese pedido porque restan llevarse a cabo pericias en el lugar

Guardar
El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó que pedirán la clausura del estadio de Independiente

Tras los violentos sucesos que se desarrollaron en el Estadio Libertadores de América en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana, el ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires anunció que se clausurará la cancha del Rojo, por lo que no podrá jugar como local este domingo ante Platense por el Torneo Clausura.

“Tengo entendido que el fiscal ya pidió la clausura del estadio porque además ahí hay mancha hepáticas arteriales en la tribuna, va a haber que hacer pericias. Independiente no va a jugar el domingo en su estadio”, confirmó en Radio 10 el ministro de Seguridad Bonaerense, Javier Alonso.

El Rojo debe enfrentar este domingo desde las 20.30 al Calamar como local por la 6ª fecha del Torneo Clausura, pero deberá buscar otra sede a raíz de la decisión de pedir la clausura del recinto que tomaron las autoridades este viernes.

El funcionario del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires volvió a apuntar contra la Conmebol por la inacción policial a lo largo de casi dos horas mientras los hinchas chilenos agredían constantemente a los fanáticos del Rojo desde la Tribuna Pavoni Alta. Precisamente esos hechos de violencia derivaron en la suspensión del partido cuando iban 2 minutos de juego. Casi 40 minutos más tarde, y mientras ninguna autoridad de seguridad intervenía, una parte de la barra se cruzó por el Libertadores de América y protagonizó una vil agresión sobre los pocos fanáticos de la U de Chile que en ese momento no se habían marchado.

Tres veces le dijo la Policía y el Aprevide (al coordinador de Conmebol) que tenía que suspender el partido y no lo quiso suspender. Si nosotros hubiésemos suspendido el partido al finalizar el primer tiempo y la gente bajaba de la tribuna. No hubiera pasado nada de lo que pasó. No lo escucharon. Ellos sugerían que subiera la Infantería, que por la fuerza desalojara la tribuna superior y que el partido continuara sin la presencia de la parcialidad chilena. Hay gente que tiene que rendir cuentas. Había una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo, decisiones que tomó el coordinador de la Conmebol”, aseguró Alonso en el programa radial Mañana Sylvestre.

Las autoridades pedirán la clausura
Las autoridades pedirán la clausura del estadio para continuar con las pericias (Foto: AP Photo/Gustavo Garello)

La Policía no ingresa, no se ocupa de la seguridad interna, en los partidos de la Conmebol. Hubo seis partidos organizados por la Conmebol en esta semana. Nosotros el día anterior hicimos Racing-Peñarol con la misma Policía, con el mismo jefe de dispositivo, estaba la seguridad privada, estaba el alambrado, no pasó nada”, afirmó. Alonso insistió con que “la Conmebol no quiere a la Policía adentro del estadio” y aclaró: “Ni siquiera nos dejaron poner un grupo de Infantería en el bajo tribuna, que no se vea por las cámaras”.

El funcionario advirtió que esto fue un “evento privado” en el que la Policía se encarga de “restaurar el orden”. “Van a tener que rendir cuentas ante la Justicia los responsables de haber organizado mal esto y de no haber escuchado a la Policía cuando les dijeron que tenían que suspender el partido. Si suspendían el primer tiempo... Tenemos 20 heridos, la tragedia podría haber sido mucho más grave”, sentenció.

“Somos la provincia que más partidos organizó con dos públicos. Cinco partidos hicimos en la cancha de Independiente y no tuvimos nunca ningún problema. Lo que nunca hicimos es poner a los hinchas visitantes arriba de los locales, en una tribuna que además no tiene ninguna barrera física, y que además no tenía a la seguridad privada. Cuando se hicieron las reuniones previas, la gente de Aprevide y de la Policía les dijo que eso estaba mal, que no podían hacer eso, ellos dijeron que las entradas estaban vendidas y que con la seguridad privada se iban a ocupar de que no hubiera disturbios, que no iba a pasar nada. Son ellos los que organizan el partido: cuando empezó el partido nosotros contamos cinco agentes de seguridad (privada) para 2600 personas. La empresa de seguridad privada y los organizadores tendrán que explicar porque la seguridad privada no estaba ahí“, aseguró.

En las últimas horas fueron liberados todos los fanáticos chilenos que habían sido capturados tras las agresiones a los hinchas de Independiente en un estadio que quedó también con grandes destrozos en el sector visitante. “En el caso de los hinchas chilenos que estaban detenidos, las imputaciones tenían que ver con los daños al estadio y lesiones leves fruto de lo que arrojaron a la tribuna de abajo. Quedaron todos identificados, pero como esas penas son excarcelables, lo más probable es que vuelvan a Chile, que siga la causa judicial y que tengan que seguir la causa con ellos en Chile mientras se investiga y se prueba todo lo que pasó”, argumentó.

Temas Relacionados

Club Atletico independienteCopa SudamericanaTorneo ClausuraClub Atletico platenseUniversidad de ChileLibertadores de AmericaEstadio Libertadores de America

Últimas Noticias

Un futbolista de Rosario Central chocó cuando se dirigía al entrenamiento: lo asistieron sus compañeros

El juvenil Kevin Gutiérrez protagonizó un accidente durante la mañana de este viernes. El club confirmó que se “encuentra en buen estado”

Un futbolista de Rosario Central

Arabia Saudita analiza trasladar la sede de los Juegos Asiáticos de Invierno 2029 por demoras en las obras del centro de ski

La construcción avanza con dificultades y la posible reubicación genera negociaciones con China y Corea del Sur

Arabia Saudita analiza trasladar la

Se aplicó por primera vez la regla “Julián Álvarez” en el pase de Lanús a cuartos de la Sudamericana ante Central Córdoba

El Granate se impuso por penales ante los santiagueños y se metió entre los ocho mejores de la competencia internacional

Se aplicó por primera vez

Es un 9 goleador, brilla en el Santos de Neymar y lo sigue Brasil: quién es la nueva promesa citada por la selección argentina

Ignacio Pereira Salmón ya se probó con el combinado Sub 15 en un amistoso contra Uruguay. Nació en el Chaco, pero se mudó a Brasil siendo un niño. Su referente es Haaland

Es un 9 goleador, brilla

Tras los pasos de Colapinto: radiografía del argentino fichado por Red Bull que sueña con llegar a la F1

Mattia Colnaghi nació en Italia y su madre es argentina. Sus anécdotas de chico. Cómo es el método del equipo austriaco en la formación de pilotos

Tras los pasos de Colapinto:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Piden tres años y medio

Piden tres años y medio de prisión para Andrea del Boca: la acusan de fraude por la novela Mamá Corazón

Así se vio el huracán Erin desde el espacio cuando avanzaba hacia Estados Unidos

Cuál es el estado de salud de los hinchas internados tras los incidentes en la cancha de Independiente

“Unión por la plata”: el furcio de Anabel Fernández Sagasti en plena sesión del Senado

Cómo reconocer y modular las emociones: cinco recomendaciones respaldadas por la neurociencia

INFOBAE AMÉRICA
Descubren el punto más profundo

Descubren el punto más profundo de la Tierra debajo del glaciar Denman

Al menos 12 muertos y varios desaparecidos por el derrumbe de un puente en obras en China

Taiwán donó a Paraguay cuatro helicópteros para combatir el crimen y el narcotráfico

La crianza se reinventa: cómo la neurociencia está cambiando las reglas sobre castigos y recompensas en la infancia

Xi Jinping recibirá a Vladimir Putin y busca incrementar la influencia china con una cumbre regional a fin de agosto

TELESHOW
La reacción de Emilia Attias

La reacción de Emilia Attias a la campaña de los fans de Casi Ángeles para verla en pareja con Nico Vázquez

Las confesiones de Tini Stoessel: dónde está construyendo su primera casa y sus deseos de ser mamá

Nicole Neumann y un nuevo capítulo en su guerra eterna con Fabián Cubero: “Yo estoy mucho más allá”

La Voz Argentina iniciará los Playoffs con reglas inéditas y figuras invitadas

El hijo de Locomotora Oliveras habló del debut actoral de su madre en “En el Barro”: “Estoy orgulloso de todo”