Política

Un diputado bonaerense presentó un proyecto para que la Provincia se ahorre 100.000 millones de pesos

Pablo Domenichini, quien buscará renovar su banca como candidato del espacio SOMOS Buenos Aires, anunció que impulsará una reforma profunda en la Legislatura bonaerense para reducir de manera drástica el gasto político

Guardar
Pablo Domenichini presentó un proyecto
Pablo Domenichini presentó un proyecto para que la provincia de Buenos Aires se ahorre 100.000 millones de pesos al año

Pablo Domenichini, actual diputado bonaerense y candidato a renovar su banca por el espacio SOMOS Buenos Aires, anunció la presentación de un proyecto orientado a eliminar privilegios en la Legislatura de la Provincia con el propósito de ahorrar más de 100.000 millones de pesos al año. La reforma, enfocada en una profunda reducción del gasto político, apunta a destinar esos recursos al financiamiento de obras y políticas prioritarias, con especial énfasis en el conurbano sur, donde se identifican graves déficits en infraestructura y servicios sociales.

El anuncio se realizó en Valentín Alsina, uno de los municipios más afectados por la emergencia social y urbana en Buenos Aires. En ese marco, el dirigente ponderó la necesidad de un cambio estructural ante la evidencia de que la Legislatura provincial mantiene gastos y estructuras consideradas excesivas, incluso en contextos de crisis social.

Domenichini planteó que el ahorro estimado, superior a 100.000 millones de pesos al año, permitiría financiar “el plan que la Provincia necesita”. Expresó que el proyecto de ley formaliza una respuesta directa frente a las urgencias del sur bonaerense e identifica a la clase política como responsable y principal sujeto de ajuste estatal.

El candidato a mantenerse en su banca, quien además es rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, ofreció un diagnóstico sobre los principales desafíos. Precisó que en municipios del sur del conurbano más del 60% de los hogares carecen de acceso a redes cloacales, situación que afecta a más de tres millones de bonaerenses. Subrayó también la posición de la región como la segunda jurisdicción más violenta del país, por detrás de Rosario, y expuso que la tasa de homicidios duplica la media nacional. Otro de los ejes centrales fue la preocupación por el mercado laboral, señalando un desempleo superior a la media argentina y una crisis educativa reflejada en “más de la mitad de los alumnos de tercer grado que no logran comprender textos básicos”.

Domenichini es candidato a renovar
Domenichini es candidato a renovar su banca en la Legislatura bonaerense

Frente a este panorama, el plan diseñado contempla una serie de intervenciones consideradas urgentes. Entre ellas, la reactivación de más de 130 obras viales paralizadas –incluida la Autopista Presidente Perón–, la construcción de seis hospitales provinciales y la ampliación de las redes de cloacas y agua potable, lo que beneficiaría a 650.000 hogares. El proyecto también prevé la implementación de un sistema de reconocimiento facial en espacios públicos para la identificación de delincuentes, la edificación de cuatro nuevas cárceles de máxima seguridad y la apertura de 120 jardines de infantes.

La reforma legislativa propuesta por Domenichini implica una reestructuración significativa: reducción del número de legisladores de 138 a 90, eliminación de fondos reservados y cajas negras, y una optimización del gasto en asesores. De acuerdo con la estimación del despacho del diputado, estas medidas concentradas generarían un ahorro anual suficiente para cubrir la totalidad del plan de emergencia para el conurbano sur sin recurrir a nuevas fuentes de financiamiento externo ni ajustar partidas sociales.

El dirigente, ya en plena campaña de cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre, remarcó: “Mientras el gobierno provincial mira para otro lado, la política en La Plata sigue siendo un pantano de privilegios y negociados. Estamos acá para decir basta y proponer soluciones concretas”.

Temas Relacionados

Pablo DomenichiniElecciones 2025Elecciones en Buenos AiresElecciones bonaerensesElecciones bonaerenses 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

La vicepresidenta del PJ se refirió a la interna: “En los cierres de listas siempre hay heridos y nunca te vas conforme”

Mariel Fernández, intendenta de Moreno, invitó a la militancia a “salir a construir” de cara a las elecciones de este año, tanto bonaerenses como nacionales. “Hay mucha fragmentación en el peronismo”, lamentó

La vicepresidenta del PJ se

La oposición desactivó en el Senado los decretos del Gobierno que desregulaban organismos públicos

El Ejecutivo se quedó sin las -criticadas- modificaciones del Banco Nacional de Datos Genéticos; la “disolución” de Vialidad Nacional; la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, así como cambios profundos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Marina Mercante

La oposición desactivó en el

Milei llevó el “fantasma del kirchnerismo” ante los empresarios y prometió más reformas

El Presidente disertó en el Council of the Americas y dio un discurso eminentemente político ante la cúpula empresaria. La alta presencia de funcionarios del Gobierno y la declaración de Francos sobre el desplazamiento de Spagnuolo

Milei llevó el “fantasma del

El Gobierno recibió al ministro del Interior de Chile, tras los graves incidentes en Independiente

Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior argentino, mantuvo una reunión con Álvaro Elizalde, funcionario del gobierno trasandino

El Gobierno recibió al ministro

Patricia Bullrich anunció que el Estado Nacional va a pedir ser parte de la causa por los disturbios en Independiente

La ministra de Seguridad recibió a su par del Interior de Chile, Álvaro Elizalde. También dijo que se va a identificar a los hinchas del Rojo que agredieron a los visitantes. Por los incidentes, 97 visitantes del país trasandino fueron detenidos y 19 terminaron hospitalizados, dos de ellos con heridas de gravedad

Patricia Bullrich anunció que el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tragedia en Córdoba: murió un

Tragedia en Córdoba: murió un joven de 19 años tras perder el control de su moto y chocar contra un camión estacionado

Receta de omelette de espinaca y queso, rápida y fácil

Antártida al límite: científicos alertan sobre riesgos irreversibles y el impacto global del deshielo

El ingreso de dólares por el comercio exterior en 2025 será menor a lo esperado por el salto de las importaciones

La línea D del subte tendrá un cronograma especial por el partido de River por Copa Libertadores

INFOBAE AMÉRICA
Receta de omelette de espinaca

Receta de omelette de espinaca y queso, rápida y fácil

Ucrania fortalece su industria de drones para atacar en profundidad a Rusia

De las criptomonedas a la inteligencia artificial: cómo Rusia busca evadir el bloqueo occidental

‘The Beatles Anthology’ regresa recargada con documental restaurado, álbum de inéditos y un libro aumentado

Arqueólogos egipcios hallaron una ciudad sumergida de más de 2.000 años con templos y estatuas intactas

TELESHOW
El look de Pampita que

El look de Pampita que recordó un icónico vestido de Kate Middleton

Flor Vigna habló de su separación de Luciano Castro y recordó el sufrimiento que atravesó: “Está re loco, ayúdenlo”

Nico Vázquez y Gimena Accardi firmaron los papeles de divorcio

Julia Mengolini desmintió su reconciliación con Fito Páez y su ruptura con Federico Vázquez

El problema médico que padece El Polaco y le impedirá estar en el inicio del viaje de egresados de su hija Sol