Política

Se volvió a romper el oficialismo en Diputados: cuatro ex libertarios formarán el bloque “Coherencia”

Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta se alejaron de La Libertad Avanza por su enfrentamiento con Martín Menem

Federico Millenaar

Lourdes Arrieta (Adrián Escandar)
Cuatro diputados que ingresaron a la Cámara baja en 2023 de la mano de Javier Milei anunciaron que conformarán un bloque propio bautizado “Coherencia”.

Se trata de la periodista Marcela Pagano, el puntano Carlos D’Alessandro y el formoseño Gerardo González, que se sumarán a Lourdes Arrieta, quien ya había roto con el oficialismo para tener su monobloque.

“Este espacio comienza a funcionar a partir de hoy, con el compromiso de trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política”, anunciaron desde el flamante espacio.

Los cuatro diputados tienen en común su enfrentamiento con Martín Menem y Karina Milei. En el caso de Lourdes Arrieta, el conflicto comenzó con la visita a represores al penal de Ezeiza.

Diputados de LLA visitaron a
En aquella oportunidad, la diputada aseguró que fue llevada engañada y responsabilizó a Menem. No obstante, el presidente de la Cámara aseguró que no estaban al tanto de la visita a Ezeiza y argumentó que se trató de una decisión “individual” de algunos diputados que no representaban al bloque ni al gobierno de Javier Milei.

Arrieta tuvo fuertes cruces con sus compañeros por no acatar la orden de “bajar el perfil” y dejar pasar el escándalo y terminó presentando una denuncia penal contra los diputados Benedit Beltrán y Guillermo Montenegro, por haber organizado la actividad sin declarar abiertamente su objetivo. También apuntó contra el secretario personal de Menem, Sharif Menem, el titular del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, y el cura Javier Olivera Ravasi.

Arrieta terminó conformando un monobloque llamado Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal y comenzó a tener juego propio. Por ejemplo, votó en contra del veto a la emergencia en discapacidad.

Marcela Pagano denunció a Menem
La pelea entre Marcela Pagano y Martín Menem también fue escandalosa y mediática. La ex periodista, que formó parte de la lista por su amistad personal con Javier Milei, iba a ser nombrada presidenta de la comisión de juicio político pero Menem suspendió la reunión de comisión en la que iban a oficializar la designación porque “no había consenso interno”.

Pagano y Oscar Zago, el ex jefe de la bancada, argumentaron que contaban con la aprobación del propio Milei y señalaron que la cancelación llegó demasiado tarde, cuando ya se había constituido el quórum de la comisión. La comisión luego quedó en un limbo porque Menem nunca reconoció la designación de autoridades y nunca funcionó hasta el día de hoy.

A raíz de ese conflicto, Pagano protagonizó otros episodios bochornosos en el recinto, como cuando utilizó un megáfono para denunciar el autoritarismo de Martín Menem o cuando se peleó con Lilia Lemoine y su compañera Rocío Bonacci le arrojó un vaso de agua a otra diputada libertaria.

Carlos D'alessandro
Por su parte, el libertario Carlos D’Alessandro entró en conflicto con Karina Milei cuando el partido La Libertad Avanza fue intervenido en la provincia de San Luis. D’Alessandro era el presidente del partido a nivel provincial pero fue corrido por orden de la Secretaria General de la Presidencia.

El escándalo escaló cuando D’Alessandro denunció que dos funcionarios del gobierno viajaron a la provincia de San Luis en aviones privados para llevar adelante la intervención. “Un gesto propio de la casta política que tanto criticamos”, los fulminó.

