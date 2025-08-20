Procesaron a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado

Ariel García Furfaro fue procesado por contrabando agravado

El empresario Ariel García Furfaro recibió su primer revés judicial: junto a su madre y su abuela de 90 años, fue procesado por “sobrefacturación de importaciones y operaciones comerciales con China por las que declaró un monto falso ante la Aduana, realizadas a través de varias empresas, entre ellas HLB Pharma Group SA, el laboratorio investigado por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, por haber elaborado fentanilo adulterado al que se lo vincula con decenas de pacientes fallecidos”. La causa tramitó en el Juzgado en lo Penal Económico n.º 2, a cargo de Pablo Yadarola.

Además de García Furfaro, en el expediente fueron procesados dos directivos de HLB Pharma: su madre, Nilda Furfaro, y su abuela de 90 años, Olga Luisa Arena, a quienes comprometió judicialmente al alternarlas en la presidencia de la sociedad “porque pasaba por un divorcio complicado y no tenía personas de confianza para poner”, según el mismo Ariel García explicó ante Infobae.

En la causa se precisa que, a través de HLB Pharma Group SA y Alpharma, importó maquinarias para elaboración de medicamentos desde el gigante asiático. Por la operación declaró un monto de USD 5 millones, cuando el monto real era de USD 500.000.

Según la Aduana, el empresario, que intentó distribuir en el país la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19, presentó documentación falsa. La defensa de la familia García Furfaro apeló el procesamiento. También el embargo de $25.000.000.

HLB Pharma también es investigada por la fabricación de fentanilo contaminado

Quien fue beneficiado en el expediente fue Sebastián Nanini, el abogado que el 28 de marzo de 2025 había adquirido el 100 % del paquete accionario de HLB Pharma y figura en la Inspección General de Justicia (IGJ) como “presidente” de la empresa, pero que, cuando estalló el escándalo del fentanilo mortal, que se elaboró el 18 de diciembre de 2024, ejecutó la cláusula de indemnidad que tenía por seis meses y desistió de la operación. Sin embargo, García Furfaro no formó un nuevo directorio y, por esa razón, Nanini aún aparece como presidente de la sociedad.

El expediente que investiga las maniobras de contrabando agravado involucra a varias personas físicas y jurídicas, además de la familia García Furfaro: Walter Norberto Allocco, Guillermo Enrique Gallo, ALFARMA S.R.L., CIMA Industries Inc. y HLB Pharma Group SA. Las actuaciones ya pasaron a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

“En momentos en que se elaboró la partida 31202, la presidenta de la empresa era la abuela de García Furfaro, una jubilada que nunca tomó ninguna resolución ni se la vio en las instalaciones de la planta elaboradora de medicamentos de su nieto”.

A todos ellos, más otra veintena de personas, Kreplak les inhibió sus bienes y les prohibió la salida del país. En las próximas horas, el juez federal de La Plata podría resolver también la situación procesal del clan García Furfaro.

Según pudo saber Infobae, la decisión será tomada después de que el juez Kreplak analice los resultados de los estudios que realizó el Instituto Malbrán sobre las partidas contaminadas de fentanilo de HLB Pharma y los hemocultivos de los pacientes fallecidos. Ayer el juez recibió el estudio de las primeras 20 historias clínicas de pacientes fallecidos, realizadas por el Cuerpo Médico Forense. De ese total, al menos 12 pacientes empeoraron su cuadro después de recibir el medicamento contaminado con dos bacterias.