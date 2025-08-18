Quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Buenos Aires en las elecciones 2025

El 26 de octubre los bonaerenses votarán para renovar bancas en la Cámara de Diputados

El próximo 26 de octubre, la provincia de Buenos Aires será protagonista de una nueva jornada electoral en el marco de las elecciones legislativas nacionales 2025. Ese día, millones de argentinos renovarán parcialmente el Congreso: se elegirán 127 diputados nacionales y 24 senadores, correspondientes a ocho provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso bonaerense, se votará exclusivamente para definir quiénes ocuparán las bancas que la provincia tiene asignadas en la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata del distrito con mayor cantidad de electores del país, por lo que su peso será determinante en la composición futura del cuerpo legislativo. Un mes antes, la Provincia tendrá sus propios comicios para renovar la Legislatura local.

La elección se dará en un contexto político atravesado por reconfiguraciones internas en los principales espacios partidarios, nuevos armados electorales, candidaturas de alto perfil mediático y alianzas que cruzan líneas ideológicas tradicionales.

Además, será la primera vez que se implemente en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP) para cargos legislativos. Este mecanismo, establecido por la Ley N.º 27.781, reemplaza a las tradicionales boletas partidarias múltiples y unifica en una sola hoja oficial a todos los candidatos de cada categoría. El objetivo, según lo establecido en la normativa, es reducir las dificultades asociadas a la manipulación y ausencia de boletas en los cuartos oscuros, y facilitar la emisión del voto mediante un formato único y estandarizado.

El cierre de listas dejó un panorama definido para la provincia de Buenos Aires, con nombres confirmados en cada espacio político. A continuación, el repaso completo frente por frente.

Los candidatos a diputados de Buenos Aires en las elecciones 2025, frente por frente

La Libertad Avanza

El oficialismo nacional optó por postular al economista José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. El armado libertario bonaerense incluyó también a la actriz Karen Reichardt, quien aparece en segundo lugar en la boleta.

Además, se suman el diputado nacional Diego Santilli (representando al PRO), la dirigente Gladys Humenuk —vinculada al espacio de Karina Milei—, el armador político Sebastián Pareja y la abogada Johanna Longo.

Fuerza Patria

La lista de este frente, ligado al peronismo kirchnerista, estará encabezada por el exministro de Defensa Jorge Taiana. Lo acompañan la diputada nacional Jimena López, el dirigente social Juan Grabois, la legisladora judicial Vanesa Siley, el secretario general de La Bancaria Sergio Palazzo, la senadora bonaerense Teresa García y el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla.

También forman parte de la nómina la senadora Agustina Propato, Hugo Moyano (hijo), Fernanda Díaz, el director del Banco Provincia Sebastián Galmarini, la funcionaria nacional Fernanda Miño, el dirigente sindical Hugo Yasky, la politóloga Mariana Salzman y el exministro de Educación Nicolás Trotta.

Propuesta Federal (PRO-FED)

El abogado penalista Fernando Burlando se postulará como diputado nacional por este espacio. Su candidatura fue habilitada tras la presentación ante la Cámara Nacional Electoral, luego de que se rechazara la postulación de la UCeDe por cuestiones formales. Burlando integra el equipo junto al consultor Julio Serna y Pablo Bonapelch, con propuestas centradas en seguridad y justicia.

Provincias Unidas

El exministro del Interior y excandidato presidencial Florencio Randazzo encabezará la lista del espacio que agrupa a los gobernadores y referentes federales Juan Schiaretti, Ignacio Torres, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora.

Ciudadanos Unidos

Este frente confirmó la candidatura del periodista Santiago Cúneo como primer postulante a diputado nacional. En el tercer lugar de la lista se ubica el humorista Raúl Biaggioni, conocido como Larry de Clay.

Unión Liberal

El economista Roberto Cachanosky liderará la boleta por este espacio. Lo acompañan Griselda Romariz, concejala en Escobar, y Hugo Bontempo, titular del partido.

Potencia

La abogada María Eugenia Talerico encabezará la lista de este espacio que también lleva a Ricardo López Murphy como referente en distintos distritos.

Frente de Izquierda - Unidad

El dirigente Nicolás del Caño será nuevamente candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, en una lista que busca mantener la representación obtenida en comicios anteriores.

Nuevo Más

La economista y militante feminista Manuela Castañeira competirá por una banca en la Cámara baja representando a esta fuerza.

Las candidaturas ya fueron oficializadas ante la justicia electoral y forman parte de un escenario que combina trayectorias políticas consolidadas, apuestas del oficialismo y del peronismo, alianzas entre sectores provinciales y la presencia de personalidades del espectáculo que buscan incursionar en la política nacional.