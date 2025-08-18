Así quedaron las listas de candidatos de Fuerza Patria para las elecciones nacionales 2025 en todas las provincias

Fuerza Patria presentó sus listas legislativas para las elecciones nacionales del 26 de octubre en dieciséis distritos

El próximo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso. Como ocurre cada dos años, los ciudadanos elegirán representantes para ocupar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

De esta manera, en estos comicios, se pondrán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.

Un dato que marca un hito en estas elecciones nacionales de 2025 es que se implementará por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP). Esta nueva modalidad, establecida por la Ley N.º 27.781, busca sumar mayor transparencia y simplicidad al proceso electoral.

A través de la BUP, todos los candidatos de los diferentes partidos y alianzas se presentan en una única boleta oficial, lo que reemplaza al tradicional sistema de boletas partidarias múltiples y busca reducir las dificultades asociadas a la manipulación y falta de boletas en los cuartos oscuros.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el distrito porteño, Fuerza Patria cerró una lista que conjuga continuidad y renovación. Mariano Recalde será candidato a senador nacional para intentar retener su banca en la Cámara Alta. Lo acompañará Ana Arias, doctora en Ciencias Sociales y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Para Diputados, Itai Hagman encabezará la boleta. Completan la nómina la exministra de Trabajo Kelly Olmos, el exlegislador porteño Santiago Roberto y la dirigente de La Cámpora Lucía Cámpora.

Provincia de Buenos Aires

En el principal distrito del país, el espacio confirmó como cabeza de lista para el Senado al ex ministro de Defensa Jorge Taiana. En la categoría de diputados nacionales, el armado quedó integrado por varios referentes del peronismo sindical, social y político, entre ellos, Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano (hijo), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Mariana Salzman y Nicolás Trotta.

Santa Fe

Tras intensas negociaciones, Fuerza Patria inscribió una lista de unidad en el cierre de la jornada. Caren Tepp será la primera candidata a diputada nacional por la provincia, seguida por el exjefe de Gabinete de ministros, Agustín Rossi.

Córdoba

En territorio cordobés, el espacio se inclinó por el actual diputado nacional Pablo Carro como principal candidato para la Cámara Baja.

Entre Ríos

Para la Cámara de Diputados, el ex titular de lo que fue la Aduana durante la gestión de Alberto Fernández, Guillermo Michel, fue confirmado como el principal candidato. En tanto, Adán Bahl, ex intendente de Paraná y ex vicegobernador provincial, encabezará la boleta para el Senado.

Chaco

En una provincia donde se renovarán representantes en ambas cámaras, Fuerza Patria llevará como primer candidato a senador al exgobernador Jorge Capitanich. Para Diputados, el elegido es Sergio Dolce.

Río Negro

En la Patagonia, la lista para el Senado estará encabezada por Martín Soria, ex ministro de Justicia de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández, mientras que Adriana Serquis aspirará a obtener un escaño en Diputados.

Neuquén

El espacio peronista confirmó a Silvia Sapag como candidata al Senado, mientras que Beatriz Gentile liderará la lista de postulantes a la Cámara Baja.

Salta

El ex gobernador Juan Manuel Urtubey y el actual senador Sergio Leavy

En el territorio salteño, el panorama quedó dividido. El exgobernador Juan Manuel Urtubey y el actual senador Sergio “Oso” Leavy competirán en listas separadas para el Senado, en el marco de una fractura del peronismo provincial que no logró una boleta única.

Santiago del Estero

Con respecto a los candidatos en Santiago del Estero, Fuerza Patria Peronista definió su lista para el Senado con José Emilio Neder como principal candidato. Para la Cámara de Diputados, el nombre confirmado es Marcelo Barbur.

Tierra del Fuego

Para el Senado, Fuerza Patria inscribió a Cristina López y Federico Runin. En Diputados, el espacio llevará como primer candidato a Agustín Tita.

Corrientes

Sobre la hora, el espacio peronista en la provincia confirmó a Raúl Hadad, como su candidato.

Mendoza

En la provincia cuyana, el Frente Justicialista, parte de la órbita de Fuerza Patria, llevará como principal referente al dirigente Emir Félix.

San Luis

El armado puntano quedó en manos del exgobernador y exministro de la Corte Suprema provincial, Jorge “Gato” Fernández, quien encabezará la lista. Lo acompañarán Gloria Petrino y José Farías.

Tucumán

En el norte, Osvaldo Jaldo liderará la boleta del Frente Tucumán Primero, alineado con Fuerza Patria, en busca de una banca nacional.

Santa Cruz

La gran sorpresa del cierre: el sacerdote Juan Carlos Molina, con vínculos con Cristina Fernández de Kirchner y el Papa Francisco, fue elegido como el candidato de unidad del peronismo santacruceño para competir por una banca en Diputados.