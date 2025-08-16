Política

El dueño de HLB Pharma discutió con un periodista por la investigación del fentanilo contaminado y admitió: “Voy a terminar preso, falta poquito”

Ariel García Furfaro se autodenominó “el tipo más odiado del país”. El laboratorio es señalado por la distribución del medicamento adulterado que ocasionó, hasta el momento, la muerte de 96 personas

Guardar
El dueño de HLB Pharma discutió con un periodista por el fentanilo contaminado y admitió: “Voy a terminar preso, falta poquito”

Mientras avanza la investigación judicial contra el laboratorio HLB Pharma Group S.A., a quien se lo acusa de fabricar y distribuir el fentanilo contaminado que hasta el momento mató a 96 personas, su dueño, Ariel García Furfaro, admitió que le quedan pocas horas de libertad. “Voy a terminar preso, yo ya lo sé, ya lo sé, falta muy poquito”, remarcó al ser entrevistado en Radio Mitre, donde protagonizó un fuerte cruce con el periodista Marcelo Bonelli, que cuestionó su estrategia de defensa.

Soy el tipo más odiado del país, por eso lo primero que quiero hacer es que se haga justicia y que se investigue”, indicó Furfaro, y agregó: “Puede ser que haya sido un atentado, puede ser todo. Nadie va a trabajar para hacer un daño. Puede ser que esto haya sido una negligencia. Sí, puede ser”.

A lo largo de reportaje, donde se le preguntó si pedía disculpas por la adulteración de la medicación, García Furfaro buscó contextualizar: “Si yo soy el culpable, seré culpable”. Y al ser consultado sobre cómo duerme por las noches, respondió: “¿Cómo, cómo voy a dormir tranquilo si yo hace tres meses que estoy en toda la boca de ustedes sin haber una prueba?”.

A su vez, responsabilizó a la ANMAT y al Ministerio de Salud por no haber retirado a tiempo el lote contaminado: “Nosotros sacamos sesenta mil ampollas el primer día y después el ANMAT las tendría que haber sacado en dos días de los laboratorios porque le dimos dónde estaban las ampollas. Y no lo hizo, lo terminó haciendo el juez”.

En otro pasaje de la entrevista, el propietario de HLB Pharma Group S.A reconoció: “Voy a ir muy pronto, muy pronto preso, porque ¿sabe qué pasa? Por ahí me matan para que no se sepa la verdad. Yo prefiero, prefiero ir preso para que esto se investigue. Pero créame, Bonelli, que si hubo un error, una negligencia, acá estoy desde el primer momento”.

“Voy a terminar preso, yo ya lo sé, ya lo sé, falta muy poquito, pero así y todo confío en este juez. No confío en el ministro (de Salud) Lugones, no confío en la titular de la ANMAT porque miente, no confío en este Gobierno, porque está siendo utilizado por un ministro que fue a la salud para hacer negocios”, agregó.

Estas son algunas de las
Estas son algunas de las ampollas de fentanilo contaminado, incautadas por la Policía Federal de los sanatorios

Ayer, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, aseguró que Ariel García Furfaro “estaba relacionado con la política” y dijo que durante su gestión “fue la primera vez que se le puso un freno a estos delincuentes”.

En diálogo con Infobae, el titular de la cartera sanitaria adelantó que inició un sumario en el interno Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de la ANMAT, para determinar responsabilidades. “Si alguna persona está comprometida, ese mismo día se va”, dijo.

“Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política. Si no explicame cómo tenía una verdulería en el conurbano y terminó teniendo aviones, cómo hizo para crecer tanto en tan poco tiempo si no es con connivencia política. ¿No llama la atención que el gobierno de Alberto Fernández se acercó a ellos para ir a buscar la vacuna Sputnik a Rusia y no pudieron avanzar porque estaban flojos de papeles allá?”, planteó Lugones.

Temas Relacionados

Ariel García FurfaroMarcelo Bonellifentanilo contaminadoHBL Pharma Group S.A.últimas noticias

Últimas Noticias

Cierre de listas de las elecciones 2025, en vivo: el frente de Ocaña, Carrió y Rodríguez Larreta presentarán hoy sus candidatos

El domingo vence el plazo para presentar las nóminas que competirán en las próximas elecciones del 26 de octubre. Los principales nombres y alianzas

Cierre de listas de las

Cómo quedó la lista completa del frente La Libertad Avanza para las elecciones provinciales en Buenos Aires 2025

El frente oficializó sus candidatos para diputados y senadores en las ocho secciones electorales de Buenos Aires, en una votación clave que definirá el equilibrio de poder en la legislatura provincial

Cómo quedó la lista completa

Elecciones 2025: qué se vota el 26 de octubre en todo el país

Se definirán la renovación de 127 diputados y 24 senadores en el Congreso, con la novedad de la Boleta Única de Papel y provincias que suman cargos locales al mismo proceso electoral

Elecciones 2025: qué se vota

La campaña domina cada paso del Gobierno: el papel de Milei, la apuesta bonaerense y la movida financiera

El Presidente se expone como principal pieza en la pelea bonaerense, con previsible discurso para polarizar con el kirchnerismo. Y las medidas a la carrera para contener el dólar suman otro dato fuerte. La economía y no sólo la política, definitivamente en modo electoral

La campaña domina cada paso

Neuquén: Figueroa, con el PRO entre sus aliados, pulsea de frente con Milei y busca aprovechar la feroz interna del PJ

El gobernador consolida su poder en la tierra petrolera. Desafía al gobierno nacional y le arrojó el guante a LLA para polarizar, con el peronismo como un conflictuado rival que a poco de presentar Fuerza Patria Unida se derrumbó

Neuquén: Figueroa, con el PRO
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un tren embistió a un

Un tren embistió a un taxi que intentó cruzar las vías con la barrera baja: el conductor y un acompañante huyeron del lugar

El relato del amigo de Julieta Prandi que la ayudó a escapar: “Nadie se imaginaba que estaba viviendo un calvario”

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las principales billeteras digitales después de la suba de tasas

Cierre de listas de las elecciones 2025, en vivo: el frente de Ocaña, Carrió y Rodríguez Larreta presentarán hoy sus candidatos

Vuelven las lluvias al AMBA: a qué hora llovería y cómo seguirá el clima durante el fin de semana

INFOBAE AMÉRICA
Los primeros 100 días de

Los primeros 100 días de León XIV: un papado marcado por la serenidad y la continuidad con Francisco

Los socios europeos de Ucrania destacaron los esfuerzos de Donald Trump para alcanzar la paz con Rusia: “Es digno de elogio”

El avión de Putin fue escoltado por cazas de EEUU durante su regreso a Rusia tras la cumbre con Trump

La expansión china en el negocio del oro ilegal en Brasil

Tras la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, Rusia atacó a la población ucraniana con 85 drones y un misil

TELESHOW
El ex de Tamara Báez

El ex de Tamara Báez habló luego de la separación y apuntó contra L-Gante: “Yo decidí no seguir con la relación”

Alan Lezcano: “Mi mayor éxito es poder estar viviendo lo de La Voz con mi papá”

Cami de los Santos: “La primera publicidad que me pagaron fue para un sex shop”

Las pruebas, los tropiezos y el salto a la fama de Raúl Lavié: “Me dejé llevar por lo que me trazaba el destino”

Reinas de las baladas en La Voz Argentina: Lucía Lencina y Abril Robledo brillaron en los knockouts