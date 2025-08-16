El dueño de HLB Pharma discutió con un periodista por la investigación del fentanilo contaminado y admitió: “Voy a terminar preso, falta poquito”

El dueño de HLB Pharma discutió con un periodista por el fentanilo contaminado y admitió: “Voy a terminar preso, falta poquito”

Mientras avanza la investigación judicial contra el laboratorio HLB Pharma Group S.A., a quien se lo acusa de fabricar y distribuir el fentanilo contaminado que hasta el momento mató a 96 personas, su dueño, Ariel García Furfaro, admitió que le quedan pocas horas de libertad. “Voy a terminar preso, yo ya lo sé, ya lo sé, falta muy poquito”, remarcó al ser entrevistado en Radio Mitre, donde protagonizó un fuerte cruce con el periodista Marcelo Bonelli, que cuestionó su estrategia de defensa.

“Soy el tipo más odiado del país, por eso lo primero que quiero hacer es que se haga justicia y que se investigue”, indicó Furfaro, y agregó: “Puede ser que haya sido un atentado, puede ser todo. Nadie va a trabajar para hacer un daño. Puede ser que esto haya sido una negligencia. Sí, puede ser”.

A lo largo de reportaje, donde se le preguntó si pedía disculpas por la adulteración de la medicación, García Furfaro buscó contextualizar: “Si yo soy el culpable, seré culpable”. Y al ser consultado sobre cómo duerme por las noches, respondió: “¿Cómo, cómo voy a dormir tranquilo si yo hace tres meses que estoy en toda la boca de ustedes sin haber una prueba?”.

A su vez, responsabilizó a la ANMAT y al Ministerio de Salud por no haber retirado a tiempo el lote contaminado: “Nosotros sacamos sesenta mil ampollas el primer día y después el ANMAT las tendría que haber sacado en dos días de los laboratorios porque le dimos dónde estaban las ampollas. Y no lo hizo, lo terminó haciendo el juez”.

En otro pasaje de la entrevista, el propietario de HLB Pharma Group S.A reconoció: “Voy a ir muy pronto, muy pronto preso, porque ¿sabe qué pasa? Por ahí me matan para que no se sepa la verdad. Yo prefiero, prefiero ir preso para que esto se investigue. Pero créame, Bonelli, que si hubo un error, una negligencia, acá estoy desde el primer momento”.

“Voy a terminar preso, yo ya lo sé, ya lo sé, falta muy poquito, pero así y todo confío en este juez. No confío en el ministro (de Salud) Lugones, no confío en la titular de la ANMAT porque miente, no confío en este Gobierno, porque está siendo utilizado por un ministro que fue a la salud para hacer negocios”, agregó.

Estas son algunas de las ampollas de fentanilo contaminado, incautadas por la Policía Federal de los sanatorios

Ayer, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, aseguró que Ariel García Furfaro “estaba relacionado con la política” y dijo que durante su gestión “fue la primera vez que se le puso un freno a estos delincuentes”.

En diálogo con Infobae, el titular de la cartera sanitaria adelantó que inició un sumario en el interno Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de la ANMAT, para determinar responsabilidades. “Si alguna persona está comprometida, ese mismo día se va”, dijo.

“Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política. Si no explicame cómo tenía una verdulería en el conurbano y terminó teniendo aviones, cómo hizo para crecer tanto en tan poco tiempo si no es con connivencia política. ¿No llama la atención que el gobierno de Alberto Fernández se acercó a ellos para ir a buscar la vacuna Sputnik a Rusia y no pudieron avanzar porque estaban flojos de papeles allá?”, planteó Lugones.