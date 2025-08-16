Política

Mario Lugones, ministro de Salud: “Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política”

El funcionario habló con Infobae por primera vez del caso del fentanilo mortal. Adelantó que inició un sumario interno para evaluar responsabilidades en Instituto Nacional de Medicamentos. No descartó que haya otros laboratorios involucrados

Federico Millenaar

Por Federico Millenaar

Guardar
El ministro de Salud, Mario
El ministro de Salud, Mario Lugones

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, aseguró que Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio HLB Pharma, “estaba relacionado con la política” y dijo que durante su gestión “fue la primera vez que se le puso un freno a estos delincuentes”.

En diálogo con Infobae, el titular de la cartera sanitaria adelantó que inició un sumario en el interno Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de la ANMAT, para determinar responsabilidades. “Si alguna personas está comprometida, ese mismo día se va”, dijo.

“Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política. Si no explicame cómo tenía una verdulería en el conurbano y terminó teniendo aviones, cómo hizo para crecer tanto en tan poco tiempo si no es con connivencia política. ¿No llama la atención que el gobierno de Alberto Fernández se acercó a ellos para ir a buscar la vacuna Sputnik a Rusia y no pudieron avanzar porque estaban flojos de papeles allá?”, planteó Lugones.

Ariel García Furfaro y Cristina
Ariel García Furfaro y Cristina Kirchner

Según el ministro, “en los últimos años no se investigó a estos laboratorios” y hubo “muchos llamados de atención que no se efectivizaron”. Pero agregó: “Durante nuestra gestión fue la primera vez que se le puso un stop a estos delincuentes”.

Hasta el momento se atribuyen 96 muertes al uso de fentanilo contaminado -con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii- elaborado por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.

La causa quedó en manos del juez federal Ernesto Kreplak, quien informó que ya no hay ampollas contaminadas en circulación. Por estas horas la Justicia espera los resultados de pericias encargadas al Instituto Malbrán para avanzar con las medidas de prueba y determinar cómo se produjo la contaminación de ladroga que se distribuyó en hospitales y clínicas de todo el país.

Hay 24 sospechosos que por orden del juez no pueden salir del país. El magistrado ya trabó una inhibición general de bienes a los que considera, al menos en este punto del proceso, presuntos responsables en la fabricación y venta del medicamento y las sociedades vinculadas a los responsables de los laboratorios HLB Pharma Group SA y su elaborador exclusivo Ramallo SA.

Ante la consulta de Infobae, el ministro aseguró que puede haber otros laboratorios que funcionen en condiciones irregulares al igual que HLB Pharma y por eso ANMAT continúa con las inspecciones. “Cuando asumí pedí al ANMAT que evaluara a todos los laboratorio, porque no todos tienen el mismo nivel de calidad”, dijo.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

FentaniloMario LugonesAriel García FurfaroANMATÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Justicia rechazó el pedido para que Mayra Mendoza pueda tener su foto en las boletas de Fuerza Patria

La jueza María Fernanda Bisio desestimó la cautelar del Defensor del Pueblo. La intendenta de Quilmes quería sumar su imagen a las de Magario y Tignanelli. Sólo se permiten una o dos fotografías

La Justicia rechazó el pedido

Tras las negociaciones frustradas con LLA y la interna en la UCR, Rodrigo de Loredo no será candidato por Córdoba

El jefe del bloque de la UCR difundió un video en sus redes sociales donde explicó los motivos por los cuales rechazó la oferta que le habría presentado la Casa Rosada. “Estaba dispuesto a acompañarlos, pero no a cualquier precio”, dijo

Tras las negociaciones frustradas con

La oposición busca los votos para ir el miércoles a Diputados e insistir con las leyes vetadas por Miei

Quieren avanzar con proyectos clave, incluyendo insistencia sobre vetos presidenciales y emergencias. El rol de los gobernadores y la falta de confianza

La oposición busca los votos

Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires

“Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo”, anunció la ministra de Seguridad en sus redes sociales

Patricia Bullrich confirmó que será

Dos intendentes del PRO que no acordaron con LLA le respondieron a Pareja: “Sus diputados votan todo con Kicillof”

Los jefes comunales de Junín y Pergamino, Pablo Petrecca y Javier Martínez, respondieron a la crítica del dirigente libertario, que los acusó de ser “funcionales al kirchnerismo”

Dos intendentes del PRO que
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia rechazó el pedido

La Justicia rechazó el pedido para que Mayra Mendoza pueda tener su foto en las boletas de Fuerza Patria

Tras las negociaciones frustradas con LLA y la interna en la UCR, Rodrigo de Loredo no será candidato por Córdoba

Chocaron una camioneta y un camión en Córdoba: un muerto y dos heridos

Receta de bolitas de calabaza rellenas de queso, rápida y fácil

Polémica en Tucumán por enfrentamientos entre repartidores y la Policía: siete detenidos y agentes heridos

INFOBAE AMÉRICA
El partido de la opositora

El partido de la opositora María Corina Machado exigió la liberación de un estudiante de medicina detenido hace un año

Ucrania recuperó seis pueblos en Pokrovsk horas antes de la llegada de Putin a Alaska

Trump dijo que la reunión con Putin fue “muy productiva” pero que aún no llegaron a un acuerdo para una tregua en Ucrania

Receta de bolitas de calabaza rellenas de queso, rápida y fácil

Estados Unidos canceló los visados de la esposa e hija del ministro de Salud de Brasil

TELESHOW
Santiago del Moro mostró cómo

Santiago del Moro mostró cómo está Catalina, su hija mayor que cumplió 14 años: “¡Sos todo!"

La llamativa respuesta de Pampita cuando Evangelina Anderson le preguntó si hace topless en la playa

La indirecta de la China Suárez a Wanda Nara al felicitar a Mauro Icardi por su gol en el Galatasaray: “Quisieron humillarte”

El sentido mensaje de Nico Vázquez al regresar al teatro luego de su lesión: “Me siento bendecido por cada aplauso”

El contrapunto entre Guillermo Francella y Pablo Echarri sobre el cine argentino y la cultura