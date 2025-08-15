Cómo quedó la lista completa de Fuerza Patria para las elecciones provinciales en Buenos Aires 2025

Fuerza Patria oficializó su lista de candidatos para las elecciones provinciales de Buenos Aires 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires realizará las elecciones para renovar una parte significativa de su Poder Legislativo. Esa jornada definirá los nombres que ocuparán bancas en la Cámara de Diputados y el Senado provincial, en un proceso en el que Fuerza Patria se presenta con una lista de referentes reconocidos en cada una de las ocho secciones electorales.

Cómo quedó la lista completa de Fuerza Patria para las elecciones Buenos Aires 2025

La fuerza peronista oficializó candidaturas luego de jornadas de negociaciones e internas que determinaron la ubicación de postulantes en distritos estratégicos del territorio bonaerense. Según los armados finales, Fuerza Patria buscará posicionarse en secciones claves del Senado provincial y la Cámara de Diputados:

Gabriel Katopodis, Diego Nanni, Verónica Magario, Diego Videla, Fernanda Raverta, Alejandro Dichiara, Inés Laurini y Ariel Archanco, los cabezas de lista de Fuerza Patria para las elecciones legislativas bonaerenses 2025

<b>Primera sección electoral</b>

Se definirán ocho bancas de senadores provinciales. Encabeza la lista Gabriel Katopodis, acompañado por:

Malena Galmarini

Mario Ishii

Mónica Macha

Leonardo Grosso

Roxana López

Fernando Coronel

Marina Salzmann

<b>Segunda sección electoral</b>

Esta sección renovará 11 bancas de diputados provinciales. Encabeza la nómina Diego Nanni. Lo siguen:

Evelyn F. Yanz

Carlos Puglelli

Cintia Romero

Fernando Martínez

M. Eugenia Ball Lima

Juan Morales

Paula Obrador

Mariano Pinedo

Maira Ricciardelli

Germán De Rossi

El voto es obligatorio para mayores de 18 años y optativo para jóvenes de 16 y 17 años (REUTERS/Cristina Sille)

<b>Tercera sección electoral</b>

Se disputarán 18 escaños en la Cámara de Diputados. La lista la lidera Verónica Magario, seguida por:

Facundo Tignanelli

Mayra Mendoza

Mariano Cascallares

Ayelén Rasquetti

Luis Vivona

M. Eva Limone

José Galván

Romina Barreiro

Roberto Vázquez

M. Silvina Nardini

Pablo Boschi

Laura Chamorro

Ricardo Fresco

Edith Llanos

Ernesto Salvatierra

Susana Ocampo

Ángel Celi

<b>Cuarta sección electoral</b>

Serán elegidos siete senadores provinciales. Integran la lista:

Diego Videla

M. Valeria Arata

Germán Lago

M. Sol Fernández

Diego Ibáñez

Julieta Garello

Silvio Caprioli

<b>Quinta sección electoral</b>

La sección define cinco bancas en el Senado. Integran la lista:

Fernanda Raverta

Jorge Paredi

M. Laura García

Marcelo Sosa

Nancy Cáceres

Más de 12 millones de personas están habilitadas para votar el 7 de septiembre en Buenos Aires (Crédito: Mario Sar)

<b>Sexta sección electoral</b>

Corresponden 11 bancas de diputados provinciales:

Alejandro Dichiara

Maite Alvado

Esteban Acerbo

Sofía Vannelli

Álvaro Díaz

Miriam Riat

Gustavo Brusa

Ángeles Trejo

Nicolás Orfano

M. Gisela Ghigliani

David Alcalá

<b>Séptima sección electoral</b>

En esta sección se elegirán tres senadores provinciales:

Inés Laurini

Marcos Pisano

Evelyn Díaz

<b>Octava sección electoral</b>

Se renovarán seis bancas de diputados provinciales. La lista está integrada por:

Ariel Archanco

Lucía Iañez

Juan M. Malpeli

Carola Corra

Cristian Vander

Paula Lambertini

Las fuerzas políticas que se presentarán

Este año, la elección provincial contará con la participación de diez alianzas y partidos que inscribieron listas para competir en toda la provincia. Además de Fuerza Patria, se registran la Alianza La Libertad Avanza (con La Libertad Avanza y el PRO), Somos Buenos Aires (coalición entre UCR, Hacemos, sectores peronistas, Coalición Cívica ARI y GEN), Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U), Nuevo MAS, Unión Liberal, Frente Potencia, Nuevos Aires, Es con Vos, es con Nosotros y Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social.

Durante el proceso de inscripción, la Junta Electoral de la provincia acompañó la oficialización de cada frente y partido, incluso ante demoras vinculadas a imprevistos en la ciudad de La Plata.

Quiénes pueden votar en las elecciones Buenos Aires 2025

El padrón provisorio indica que están habilitadas más de 12 millones de personas para votar en el distrito. La Primera Sección Electoral será la de mayor peso, con 4.732.831 electores, por encima de la Tercera Sección, que cuenta con 4.637.863 habilitados.

El padrón electoral puede consultarse en línea en www.padron.gov.ar (Crédito: Roberto Almeida)

Están llamados a votar tanto ciudadanos argentinos como extranjeros radicados en el territorio, siempre que se encuentren inscriptos en el padrón y hayan cumplido 16 años para la fecha del comicio. El voto es obligatorio para mayores de 18 años y optativo para jóvenes de 16 y 17 años, de acuerdo a la legislación vigente.

Cómo consultar el padrón electoral

El padrón electoral se consulta en línea en el sitio oficial www.padron.gov.ar. Allí, cada persona puede ingresar su número de documento y distrito de residencia para verificar la mesa y el establecimiento de votación correspondiente.

La consulta permite verificar la asignación de escuela y mesa, así como constatar que los datos personales estén correctamente registrados. Se recomienda realizar este trámite anticipadamente para evitar inconvenientes el día de la elección, ya que pueden producirse modificaciones respecto de convocatorias anteriores.