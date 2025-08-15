Cómo quedó la lista completa de Fuerza Patria para las elecciones provinciales en Buenos Aires 2025

El próximo 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires realizará las elecciones para renovar una parte significativa de su Poder Legislativo. Esa jornada definirá los nombres que ocuparán bancas en la Cámara de Diputados y el Senado provincial, en un proceso en el que Fuerza Patria se presenta con una lista de referentes reconocidos en cada una de las ocho secciones electorales.
Cómo quedó la lista completa de Fuerza Patria para las elecciones Buenos Aires 2025
La fuerza peronista oficializó candidaturas luego de jornadas de negociaciones e internas que determinaron la ubicación de postulantes en distritos estratégicos del territorio bonaerense. Según los armados finales, Fuerza Patria buscará posicionarse en secciones claves del Senado provincial y la Cámara de Diputados:
<b>Primera sección electoral</b>
Se definirán ocho bancas de senadores provinciales. Encabeza la lista Gabriel Katopodis, acompañado por:
- Malena Galmarini
- Mario Ishii
- Mónica Macha
- Leonardo Grosso
- Roxana López
- Fernando Coronel
- Marina Salzmann
<b>Segunda sección electoral</b>
Esta sección renovará 11 bancas de diputados provinciales. Encabeza la nómina Diego Nanni. Lo siguen:
- Evelyn F. Yanz
- Carlos Puglelli
- Cintia Romero
- Fernando Martínez
- M. Eugenia Ball Lima
- Juan Morales
- Paula Obrador
- Mariano Pinedo
- Maira Ricciardelli
- Germán De Rossi
<b>Tercera sección electoral</b>
Se disputarán 18 escaños en la Cámara de Diputados. La lista la lidera Verónica Magario, seguida por:
- Facundo Tignanelli
- Mayra Mendoza
- Mariano Cascallares
- Ayelén Rasquetti
- Luis Vivona
- M. Eva Limone
- José Galván
- Romina Barreiro
- Roberto Vázquez
- M. Silvina Nardini
- Pablo Boschi
- Laura Chamorro
- Ricardo Fresco
- Edith Llanos
- Ernesto Salvatierra
- Susana Ocampo
- Ángel Celi
<b>Cuarta sección electoral</b>
Serán elegidos siete senadores provinciales. Integran la lista:
- Diego Videla
- M. Valeria Arata
- Germán Lago
- M. Sol Fernández
- Diego Ibáñez
- Julieta Garello
- Silvio Caprioli
<b>Quinta sección electoral</b>
La sección define cinco bancas en el Senado. Integran la lista:
- Fernanda Raverta
- Jorge Paredi
- M. Laura García
- Marcelo Sosa
- Nancy Cáceres
<b>Sexta sección electoral</b>
Corresponden 11 bancas de diputados provinciales:
- Alejandro Dichiara
- Maite Alvado
- Esteban Acerbo
- Sofía Vannelli
- Álvaro Díaz
- Miriam Riat
- Gustavo Brusa
- Ángeles Trejo
- Nicolás Orfano
- M. Gisela Ghigliani
- David Alcalá
<b>Séptima sección electoral</b>
En esta sección se elegirán tres senadores provinciales:
- Inés Laurini
- Marcos Pisano
- Evelyn Díaz
<b>Octava sección electoral</b>
Se renovarán seis bancas de diputados provinciales. La lista está integrada por:
- Ariel Archanco
- Lucía Iañez
- Juan M. Malpeli
- Carola Corra
- Cristian Vander
- Paula Lambertini
Las fuerzas políticas que se presentarán
Este año, la elección provincial contará con la participación de diez alianzas y partidos que inscribieron listas para competir en toda la provincia. Además de Fuerza Patria, se registran la Alianza La Libertad Avanza (con La Libertad Avanza y el PRO), Somos Buenos Aires (coalición entre UCR, Hacemos, sectores peronistas, Coalición Cívica ARI y GEN), Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U), Nuevo MAS, Unión Liberal, Frente Potencia, Nuevos Aires, Es con Vos, es con Nosotros y Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social.
Durante el proceso de inscripción, la Junta Electoral de la provincia acompañó la oficialización de cada frente y partido, incluso ante demoras vinculadas a imprevistos en la ciudad de La Plata.
Quiénes pueden votar en las elecciones Buenos Aires 2025
El padrón provisorio indica que están habilitadas más de 12 millones de personas para votar en el distrito. La Primera Sección Electoral será la de mayor peso, con 4.732.831 electores, por encima de la Tercera Sección, que cuenta con 4.637.863 habilitados.
Están llamados a votar tanto ciudadanos argentinos como extranjeros radicados en el territorio, siempre que se encuentren inscriptos en el padrón y hayan cumplido 16 años para la fecha del comicio. El voto es obligatorio para mayores de 18 años y optativo para jóvenes de 16 y 17 años, de acuerdo a la legislación vigente.
Cómo consultar el padrón electoral
El padrón electoral se consulta en línea en el sitio oficial www.padron.gov.ar. Allí, cada persona puede ingresar su número de documento y distrito de residencia para verificar la mesa y el establecimiento de votación correspondiente.
La consulta permite verificar la asignación de escuela y mesa, así como constatar que los datos personales estén correctamente registrados. Se recomienda realizar este trámite anticipadamente para evitar inconvenientes el día de la elección, ya que pueden producirse modificaciones respecto de convocatorias anteriores.