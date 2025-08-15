Política

Avanza la definición de la futura CGT: hay consenso sobre un triunvirato con dos nuevos dirigentes y el ascenso de una mujer

En reuniones reservadas se alcanzó un principio de acuerdo entre los sectores mayoritarios sobre la central obrera que se elegirá el 6 de noviembre, aunque siguen negociando. Cómo es el cronograma electoral

Ricardo Carpena

Por Ricardo Carpena

Guardar
Cristian Jerónimo y Jorge Sola,
Cristian Jerónimo y Jorge Sola, dos de los nombres más probables para liderar la futura CGT

Aunque se elegirá el 6 de noviembre, la nueva CGT ya comenzó a perfilarse en los contactos informales que los máximos dirigentes sindicales mantuvieron en las últimas horas. Avanza el consenso para que se mantenga el triunvirato como esquema de conducción y se suman los apoyos para dos posibles nombres de sus integrantes: Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Jorge Sola (seguro). Todo indica que el tercer lugar sería para una dirigente mujer y las mayores posibilidades las tendría actualmente Maia Volcovinsky (judiciales).

Todavía faltan más charlas y negociaciones entre las distintas fracciones sindicales, pero puede hablarse de un principio de acuerdo en el sector mayoritario de la CGT, que integran “los Gordos” (Sanidad y Comercio, hoy divididos), los independientes (UPCN, UOCRA y Obras Sanitarias) y el moyanismo (Camioneros), al que se sumaría el barrionuevismo (Gastronómicos, estaciones de servicio, Carga y Descarga y Maestranza, entre otros) y un grupo de aliados (UDA, Judiciales y Alimentación).

Jerónimo y Sola son los dirigentes que avanzaron varios casilleros para integrar el nuevo triunvirato. El primero, de 40 años, es titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la Argentina (SEIVARA) y secretario de Salud Laboral de la CGT. Pasó de estar alineado con Pablo Moyano a ser apadrinado por Gerardo Martínez y tiene buenos contactos internacionales y empresariales: este año fue el único sindicalista que disertó en el encuentro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

Héctor Daer, Octavio Argüello y
Héctor Daer, Octavio Argüello y Carlos Acuña, actuales cotitulares de la CGT

Por su parte, Sola lidera el Sindicato del Seguro y buscará la reelección en los comicios de este año. Es el actual secretario de Prensa de la CGT, de perfil moderado, un buen discurso para que llegue a la clase media y fluidos nexos con el círculo rojo. En octubre de 2022, fue uno de los principales promotores de la Conferencia 2022 Desarrollo, Producción y Trabajo, una suerte de Coloquio de IDEA en el que sindicalistas, empresarios y expertos compartieron paneles en Parque Norte para discutir sobre economía, educación, desarrollo y producción.

Si el tercer lugar del triunvirato fuera para una mujer, variante que gana consenso, las mayores chances recaen en Maia Volcovinsky, secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), a quien apoyaría Luis Barrionuevo ya que integra su flamante partido político, Trabaj.ar. Otras candidatas son Marina Jaureguiberry, titular del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), y Laura Lorenzo, del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).

Aún no hay conversaciones oficiales con el sindicalismo kirchnerista, crítico de la alianza sindical que conduce la CGT, pero en sus filas tampoco hay coincidencias plenas: mientras que Ricardo Pignanelli (SMATA) se muestra más moderado y con voluntad de seguir en la futura central obrera, al igual que Sergio Palazzo (bancarios), el que se mantiene en una postura más intransigente es Abel Furlán (UOM), que busca respaldos para tratar de ser elegido el único secretario general de la CGT.

La CGT decidió que el
La CGT decidió que el congreso para renovar autoridades se hará el jueves 6 de noviembre

Donde ya hay acuerdo pleno es en el cronograma electoral: el congreso de la CGT para renovar sus autoridades hasta 2029 se hará el 6 de noviembre en Parque Norte. Antes se darán todos los pasos legales y político-sindicales necesarios: el 27 de este mes habrá un asado de “camaradería” de los principales líderes de la CGT en el camping de SETIA, en Ezeiza. Al día siguiente, el 28, se reunirá el Consejo Directivo de la CGT para aprobar formalmente la convocatoria al congreso.

El paso siguiente, a principios de octubre, será la realización del Comité Central Confederal de la CGT, que estatutariamente deberá convocar al congreso.

Más allá del triunvirato, la idea de algunos dirigentes es que se formalice el funcionamiento actual de una mesa chica que acompañe a los tres cotitulares de la CGT, integrada por sindicalistas de mayor experiencia como Héctor Daer (Sanidad), Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri.

Maia Volcovinsky, de judiciales, mencionada
Maia Volcovinsky, de judiciales, mencionada para el triunvirato de la CGT

Falta saber qué hará Armando Cavalieri (Comercio), que para la actual CGT designó al dirigente José González, mientras que se descuenta que seguirá en la mesa chica Hugo Moyano, aunque el líder de Camioneros quiere que su hijo Jerónimo, de 25 años, ocupe la Secretaría de la Juventud de la nueva central obrera. El problema es que en la última reforma estatutaria de la CGT se definió un cupo femenino y cada sindicato tiene dos cargos que deben ser ocupados por un hombre y una mujer.

Por otra parte, un grupo de gremialistas conducidos por Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), que antes se agrupaban en un sector llamado SEMUN (Sindicatos en Marcha por la Unidad Nacional), propondrá volver un solo titular para liderar la CGT porque “el triunvirato no dio resultado y en las últimas experiencias tuvo que irse alguno de sus miembros, como pasó con Juan Carlos Schmid y con Pablo Moyano”. Pero, como novedad, plantean que ese único jefe debería ser secundado por varios secretarios adjuntos como una forma de darle más respaldo a su conducción.

Además, creen que la futura CGT debe definir “una agenda programática, con propuestas concretas para un país y un mundo del trabajo que cambiaron”.

Juan Pablo Brey y Juan
Juan Pablo Brey y Juan Carlos Schmid, de la CATT

En este esquema, falta saber qué hará la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), afianzada como el ala dura del sindicalismo y piloteada por Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Juan Pablo Brey (aeronavegantes), que intentará tener más representación en el nuevo secretariado de la CGT, donde hoy se siente rezagada.

La CATT también deberá renovar sus autoridades antes de fines de año. Schmid, su titular, amagaba con no seguir al frente de la poderosa confederación del transporte, pero ahora aceptaría quedarse otros cuatro años si existiera consenso entre sus integrantes.

Temas Relacionados

CGTCongreso de la CGTTriunviratoCristian JerónimoJorge SolaHugo MoyanoGerardo MartínezHéctor DaerAbel FurlánLuis BarrionuevoSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Confianza en LLA por la fiscalización en PBA: aseguran que con ayuda del PRO podrán cubrir todas las mesas

Este año no necesitarán hacer denuncias como en 2023, dicen en el búnker de campaña libertario. Los matices según la sección y los “incentivos” que, creen, tienen los amarillos para jugar fuerte con la tropa de veedores

Confianza en LLA por la

Río Negro: estalló la alianza entre el PRO y LLA con la definición de candidatos, mientras el oficialismo y Fuerza Patria ya tienen candidatos

El partido provincial del gobernador y el peronismo, ambos con candidatos definidos, buscan retener escaños en ambas cámaras. Liberales y libertarios negociaban listas pero LLA relegó a los amarillos, que reaccionaron mal tratando de “delincuentes, vagos y paracaidistas” a los elegidos. Los de Weretilneck miran con cautela y Fuerza Patria sonríe

Río Negro: estalló la alianza

El PRO busca reordenar la discusión política en CABA tras la incertidumbre generada por el acuerdo con LLA

La fragmentación política y la falta de articulación entre el Ejecutivo y la Legislatura complican la aprobación de reformas clave en un contexto de reconfiguración de las alianzas

El PRO busca reordenar la

Crecen las chances de que Máximo Kirchner encabece la lista de diputados en PBA, pero siguen las negociaciones

El líder de La Cámpora tiene mandato hasta el 2027, pero podría jugar en esta elección para polarizar la discusión política con Milei. La postura de Kicillof y la incógnita sobre Massa

Crecen las chances de que

Milei se metió de lleno en la elección bonaerense: Kicillof como adversario y recorridas para mostrar a los candidatos seccionales

El acto en La Plata fue la continuidad de la foto en La Matanza y el despegue concreto de la campaña de La Libertad Avanza. Subido al eslogan “Kirchnerismo Nunca Más”, el presidente irá a distintos puntos de la Provincia para alentar el voto antiperonista

Milei se metió de lleno
ÚLTIMAS NOTICIAS
Siguen subiendo las tasas de

Siguen subiendo las tasas de los plazos fijos: cuánto paga cada banco al ahorrista

Pagó el depósito del alquiler en pesos y ahora la Justicia ordenó que se lo devuelvan en dólares

Contrabando: la Aduana incautó 2.839 bultos con mercadería ingresada de forma irregular en todo el país

Confianza en LLA por la fiscalización en PBA: aseguran que con ayuda del PRO podrán cubrir todas las mesas

Dolor de cintura: 6 recomendaciones sobre ejercicio, postura y dieta para prevenirlo

INFOBAE AMÉRICA
Tobias Dirty, en las puertas

Tobias Dirty, en las puertas de las percepción abstracta

Lecturas para el fin de semana: la poesía como utopía cotidiana

Una nueva teoría sobre el origen del lenguaje humano desafía las tradicionales ideas patriarcales

Ecuador designó como entidad terrorista al Cártel de los Soles, el grupo narco vinculado al dictador Nicolás Maduro

Israel bombardeó presuntas instalaciones de Hezbollah en el sur del Líbano

TELESHOW
Entre bromas y anécdotas, La

Entre bromas y anécdotas, La Mona Jiménez y Mario Pergolini recordaron sus primeros encuentros: “Vos odiabas el cuarteto”

Yanina Latorre quebró en llanto al escuchar el sufrimiento de Julieta Prandi en su relación con su ex: “Tu historia me mata”

Julieta Prandi contó el calvario que vivieron sus hijos durante su relación con Claudio Contardi: “Le tienen miedo a su padre”

La reacción de Wanda Nara luego de que su mamá recordara su primer trabajo: “Te esperaba tremendo futuro”

Evangelina Anderson y Pampita revelaron cuáles fueron sus antojos cuando estaban embarazadas