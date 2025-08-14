Política

En Chaco los armados electorales van tomando forma y color

LLA tendrá en la provincia otra batalla del “Kirchnerismo nunca más” cuando el frente que lidera junto a las huestes del gobernador Leandro Zdero enfrenten a Jorge Capitanich por lugares en Diputados y Senadores

Por Juan A. Bracco

El gobernador de Chaco, Leandro
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, junto al presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

El próximo 26 de octubre, la boleta única de papel tendrá en Chaco varias opciones. Sin embargo, la pelea de fondo será entre la Alianza la Libertad Avanza y el kirchnerismo, que en la provincia irá con la denominación Fuerza Patria y bajo la batuta del exgobernador y ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

Enfrente estará una alianza entre el oficialismo del radical Zdero y los libertarios. Aquí se dio por primera vez esta conjunción. Fue en las provinciales del pasado 11 de mayo. El frente se llamó Chaco Puede + La Libertad Avanza. Para octubre el espacio libertario impuso el violeta y su nombre en soledad.

La lista de Chaco Puede
La lista de Chaco Puede junto a La Libertad Avanza, de los candidatos a diputados provinciales

Este miércoles, las dos alianzas, el frente “Vamos Chaco” y cinco partidos hicieron reserva de color ante el juzgado federal con competencia electoral de Resistencia a cargo de la Dra. Zunilda Niremperber (en uso de licencia). El Dr. Sebastián Vega actúa como secretario electoral.

Hasta el domingo 17, otros partidos podrán inscribirse con sus candidatos, aunque sin color.  Habrá más de un millón de personas habilitadas para sufragar.

La provincia del norte renovará este año cuatro de sus ocho diputados nacionales y los tres senadores elegidos en 2019.

El exgobernador de Chaco, Jorge
El exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, el rival político de la alianza libertaria

En la Cámara baja, finalizarán los períodos de Juan Manuel Pedrini y María Luisa Chomiak, ambos de Unión por la Patria. Lo mismo ocurrirá con los mandatos de Juan Carlos Polini, de Democracia para Siempre (el sector de la UCR que responde a Martín Lousteau) y Marilú Quiroz, del PRO.

En la Cámara alta, en tanto, concluirán sus mandos  María Inés Pillati y José Antonio Rodas del kirchnerista Frente Nacional y Popular y Víctor Zimmermann (UCR).

La vara alta

La convergencia entre el oficialismo chaqueño y LLA ganó con claridad en los comicios provinciales. Le sacó doce puntos al espacio principal del peronismo, que llegó fragmentado.

El escenario de octubre será distinto: el justicialismo logró la unidad. Fue luego del acuerdo entre Capitanich y “Primero Chaco”, el bloque que respondía a la intendente de Barranqueras, Magda Ayala, y el dirigente Atlanto Honcheruk.

Los espacios de poder expectantes en caso de un triunfo son cuatro: dos Diputados y otros tantos Senadores. En la conformación de la sociedad política, la repartija de cargos aseguró uno y uno para el sector de Zdero y los libertarios. Faltan los nombres que completen los casilleros. Es casi un hecho que LLA encabezará ambas listas.

Por el lado violeta, dos de las alternativas que están dando vueltas en Resistencia son los de Ileana Aguirre, vice de LLA Chaco, e Iván Gyoker, legislador provincial. Ambos tienen a su favor el vínculo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El primer nombre en danza fue el de Alfredo “Capi” Rodríguez, titular del partido. Aunque ha perdido fuerza, sigue siendo una posibilidad.

El oficialismo chaqueño se alió
El oficialismo chaqueño se alió al Gobierno nacional para las elecciones legislativas

En tanto, en el campamento de Zdero se consideran tres alternativas. Dos son mujeres. Se trata de Carmen Noemí Delgado, presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, y de Carolina Beatriz Meiriño. La trifecta se completa con Zimmermann, que podría ser lanzado a buscar la reelección.

La Alianza La Libertad Avanza está compuesta por LLA, Unión Cívica Radical, Propuesta Republicana (PRO), Acción Chaqueña y Bases y Principios del Chaco.

Por la vuelta

Jorge Capitanich fue electo senador nacional por la minoría en 2001. A poco de asumir, la crisis política motivó la renuncia de Fernando de la Rúa. Cuando Eduardo Duhalde llega al Ejecutivo, lo llevó de jefe de Gabinete, cargo en el que estuvo unos cuatro meses.

Ahora todo indica que volverá a competir por esa banca. En mayo pasado encabezó la lista de “Chaco Merece Más”, la fracción principal del PJ. Es, por tanto, diputado provincial electo. Tendría que asumir el cargo el próximo 10 de diciembre. A menos que obtenga un lugar en el Congreso de la Nación.

Capitanich durante una reunión proselitista
Capitanich durante una reunión proselitista en Chaco

A diferencia de lo que ocurrió hace unos meses, ahora el peronismo ha logrado reunir a la mayor cantidad de referentes y dirigentes en una sola lista. El Frente Fuerza Patria estará integrado por el PJ, el Frente Renovador, Partido Movimiento Libres del Sur, Partido del Trabajo y del Pueblo, Kolina, Corriente de Pensamiento Bonaerense (CoPeBo), Partido Corriente Martín Fierro (CMF), Partido Frente para el Cambio, Partido Renovador Federal y el Frente Grande.

Sin embargo, no todos subieron al barco. Claudia Panzardi irá por fuera. Se trata de una dirigente que fue ministra de Desarrollo Social en las gobernaciones de Capitanich. Es, además la actual intendenta de Laguna Blanca. Y por si fuera poco, presidenta del Congreso del PJ. Con “Vamos Chaco”, un frente que integran el Partido Demócrata, FORJA y el ARI, peleará por un lugar en la Cámara de Diputados.

La acompaña en la aventura Eduardo Aguilar, exministro de Economía de Capitanich y exsenador nacional (2013-2019). Ahora, puj​ará por regresar a una banca en la Cámara alta.

Otros partidos que se presentaron ante la Justicia Electoral Federal e hicieron reserva de color para competir en octubre son Partido Frente Integrador, Partido del Obrero, Partido Nuevo Espacio de Participación (NEPAR), Partido Unir y Partido Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur.

