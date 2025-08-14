Política

Crearon la Oficina de Bienes Recuperados, para custodiar y administrar los bienes decomisados del crimen organizado

Se trata de un nuevo organismo que tendrá la misión de identificar y preservar los elementos que fueron secuestrados en operativos en el marco de causas relacionadas con delitos federales

Guardar
El nuevo organismo se encargará
El nuevo organismo se encargará de la custodia, administración y registro de los bienes decomisados

Luego de que se pusiera en funcionamiento un régimen para conservar y administrar los bienes provenientes de causas federales, el Gobierno nacional dispuso la creación de la Oficina de Bienes Recuperados, un organismo desconcentrado que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

La medida fue anunciada a través de la publicación del Decreto 582/2025 en el Boletín Oficial. Asimismo, las autoridades aclararon que la nueva entidad podría comenzar a funcionar después de cumplirse los 45 días hábiles de haberse firmado el documento.

De esta manera, indicaron que el organismo funcionará como autoridad de aplicación del Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio.

Entre las actividades que deberá realizar la entidad, se destacó la identificación, registro, inventariado, valuación, custodia, conservación y administración de todos los recursos que fueran incautados en el marco de una causa penal federal. La entrega de los mismos deberá ser coordinada con el Poder Judicial.

La medida complementa una reforma
La medida complementa una reforma propuesta para despojar al crimen organizado de sus elementos de valor

En línea con esto, la Oficina de Bienes Recuperados quedará supeditada a las directivas impartidas por el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, debido a que será el organismo responsable de evaluar y definir el destino final de los elementos incautados.

Frente a esto, las autoridades remarcaron la necesidad de contar con un organismo dedicado a la custodia y administración, tras señalar que “en el período comprendido entre los años 2012 y 2023 se inscribieron más de TRES MIL DOSCIENTOS (3200) bienes decomisados”, según los datos obtenidos por el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal.

“Ello evidencia la necesidad de contar con una estructura especializada que permita transformar dichos activos en recursos estratégicos para el desarrollo de políticas públicas”, apuntaron al indicar que sería necesario crear una estructura operativa para realizar un mejor aprovechamiento de los bienes en beneficio del Estado nacional.

Además, consideraron que la oficina será “una herramienta clave para el fortalecimiento de la política criminal del Estado Nacional relativa al recupero patrimonial derivado del delito y como mecanismo de prevención, disuasión e impacto económico sobre las organizaciones criminales”.

Por otro lado, la entidad colaborará con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para llevar a cabo los procesos de enajenación o concesión para que los bienes puedan ser explotados comercialmente. Además, otorgarán permisos de uso precario y gratuito, que fueran aprobados por el consejo.

Incluso, estará a cargo del desarrollo de un informe detallado de gestión, en donde se precise los bienes cautelados y recuperados durante determinado período. El mismo deberá ser presentado tanto al Ministerio de Justicia, como al Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional.

Respecto a la dirección de la Oficina, esta recaerá en un director ejecutivo, con rango y jerarquía de subsecretario. Asimismo, informaron que la designación y remoción del titular será competencia del Poder Ejecutivo.

No obstante, se tendrá en cuenta que para ejercer el cargo se exige ciudadanía argentina, título universitario en Derecho, Ciencias Económicas, Ingeniería, Administración o disciplinas afines. Además, deberá contar con experiencia comprobable en gestión pública, administración patrimonial o coordinación interinstitucional, con preferencia en ámbitos judiciales o patrimoniales.

De esta forma, el director ejecutivo de la Oficina de Bienes Recuperados no solo deberá representar al organismo ante el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, sino que deberá proponer el reglamento interno de funcionamiento. El mismo será evaluado y aprobado por el Ministerio de Justicia.

En la lista de tareas también mencionaron la confección de una Memoria Anual de la entidad, que deberá ser elevada al ministerio para su posterior publicación y difusión. Incluso, podrá proponer contratos y/o convenios con organismos públicos nacionales, provinciales o municipales, universidades, asociaciones, fundaciones, empresas y organismos internacionales del orden público o privado para fortalecer la capacidad institucional y operativa de la oficina.

Temas Relacionados

Ministerio de JusticiaOficina de Bienes RecuperadosCrimen organizadoNarcotráficoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Chubut: definiciones a contrarreloj en LLA para dar batalla a la consolidada estructura oficialista

El gobernador Ignacio Torres reniega de la unidad entre el PRO y LLA, que van por separado en los comicios de octubre. Hay dos bancas de diputados en juego. El PJ fue a internas para resolver candidaturas y dejó varios heridos en el recorrido

Chubut: definiciones a contrarreloj en

Martín Ascúa: “El gobierno de Corrientes se transformó en una dinastía y la gente quiere un cambio”

El candidato peronista a gobernador acusó al oficialismo de perpetuar privilegios y corrupción. Ante las elecciones del 31 de agosto, criticó a Milei por el impacto local de sus políticas

Martín Ascúa: “El gobierno de

Sin acuerdo de unidad, el PJ de Santa Fe se tensa al máximo por el primer lugar en la lista de diputados

Agustín Rossi y Eduardo Toniolli pugnan por la cabecera. Cristina Kirchner amenazó con hacer jugar a Florencia Carignano por afuera si se rompe el peronismo. Perotti judicializó la discusión política

Sin acuerdo de unidad, el

El Gobierno licitó 720.000 cartas documento y se prepara para notificar numerosas suspensiones en las pensiones por discapacidad laboral

La administración libertaria ya dio de baja más de 110.000 prestaciones otorgadas de manera irregular y prevé seguir con ese proceso

El Gobierno licitó 720.000 cartas

Kicillof quiere cuatro lugares “entrables” en la lista de diputados y crece las dudas por un acuerdo con CFK

El cristinismo tendrá preponderancia en la composición de la nómina con la chance de que Máximo Kirchner encabece. El jefe de La Cámpora quiere a Grabois adentro. Los nombres vetados por su pasado albertista

Kicillof quiere cuatro lugares “entrables”
ÚLTIMAS NOTICIAS
Becas Progresar 2025: hasta cuándo

Becas Progresar 2025: hasta cuándo hay tiempo de anotarse y quiénes pueden inscribirse

Autorizaron las salidas laborales para uno de los imputados en la mega causa de estafas con planes sociales en Neuquén

Brutal ataque en Río Negro: lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y amenazó a su pareja

Condenaron un ex fiscal de Bahía Blanca por favorecer a una banda narcocriminal

Desbarataron una banda dedicada al narcomenudeo en Salta que estaría vinculada al robo de celulares a un equipo de fútbol

INFOBAE AMÉRICA
Shaquille O’Neal y su lección

Shaquille O’Neal y su lección sobre el acoso escolar: “Hay dos opciones, dejar que te definan o convertir esa experiencia en tu fortaleza”

De villano en Pasión de Gavilanes a repartidor: la nueva vida del actor de telenovelas Andrés Felipe Martínez

La explicación científica detrás del fenómeno de las piedras que se mueven solas en el Valle de la Muerte

María Corina Machado advirtió a altos funcionarios chavistas que tienen “poco tiempo” para decidir su futuro político

Starmer recibe a Zelensky en Londres para coordinar la presión sobre Rusia antes de la reunión Trump-Putin en Alaska

TELESHOW
Julieta Poggio: “Sigo siempre mi

Julieta Poggio: “Sigo siempre mi intuición y creo mucho en las energías”

Quién es la mujer señalada como la tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

El divertido ida y vuelta de Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino en La Voz Argentina: “Es un matrimonio”

El Turco Naim vive un nuevo romance a un año de su separación de Emilia Attias: quién es la mujer que lo conquistó

Mauro Icardi replicó junto a la China Suárez un antiguo paseo que hacía con Wanda Nara por Estambul