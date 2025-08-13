Pullaro y Llaryora volvieron a mostrarse en público luego de lanzar el frente de gobernadores

Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba critican la falta de apoyo nacional y reclaman mayor federalismo

En un contexto atravesado por las próximas elecciones legislativas, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, y Martín Llaryora, mandatario de Córdoba, compartieron el escenario principal de Experiencia Idea Rosario, reafirmando el proyecto común que lanzaron semanas atrás, al presentar junto a otros gobernadores el frente de provincias unidas, catalogado luego como “las fuerzas del centro”.

El encuentro, que tuvo lugar este martes en la Bolsa de Comercio de Rosario, se desarrolló ante dirigentes empresariales, representantes sectoriales y funcionarios, en un clima de expectativa marcada por los recientes movimientos del denominado “frente de gobernadores”.

El panel “La visión de la política” ambos mandatarios buscan reiteraron el reclamo a la Casa Rosada por un reparto federal de los recursos. Pullaro y Llaryora coincidieron en sus críticas a la falta de acompañamiento del Estado nacional.

A lo largo de su intervención, el santafesino remarcó la importancia de invertir en sectores estratégicos, aludiendo a la falta de inversión nacional en infraestructura y obra pública. “Trabajamos mucho para invertir recursos propios que potencien a nuestros sectores productivos”, subrayó. Además puntualizó que en su gestión se fortaleció el Ministerio de Desarrollo Productivo y se incorporaron áreas como logística, puertos, energías renovables y la Empresa Provincial de la Energía, bajo la premisa de impulsar el crecimiento y la competitividad.

Al describir el panorama provincial, Pullaro insistió en que la inversión pública resulta imprescindible en un contexto en el que la Nación, según sus palabras, no acompaña con recursos a las iniciativas regionales, lo que ha obligado a las provincias a gestionar alternativas propias para sostener el avance de emprendimientos y obras vitales.

Durante el diálogo en el panel compartido con Llaryora, el gobernador santafesino recalcó la necesidad de mejorar rutas y fortalecer el sistema energético, considerando que ello permitirá que la industria local “alcance su máximo potencial”. “A veces sentimos que el país no mira a este interior productivo”, expresó.

El evento Experiencia Idea Rosario se convierte en escenario de reclamos por infraestructura y desarrollo productivo

En el mismo sentido, Llaryora, mandatario de Córdoba, hizo hincapié en el impacto del costo logístico y la falta de infraestructura en las posibilidades de desarrollo de las provincias del centro. Señaló que en Córdoba existe una ley de promoción industrial respaldada por esfuerzos conjuntos entre los sectores públicos y privados. Indicó que las dificultades para avanzar en materia de rutas, gas y agua condicionan el correcto funcionamiento de los parques industriales, y que la consolidación de un sistema logístico eficiente representa para la región una prioridad ineludible.

“El costo de logística en Argentina es un tema central que tenemos que abordar”, advirtió Llaryora, planteando que sin corredores viales y desarrollo logístico resulta imposible para los actores industriales del interior competir en igualdad de condiciones, según el comunicado de Santa Fe. Exhortó a que la agenda nacional incluya, además, la resolución definitiva de la hidrovía y un plan ferroviario robusto, advirtiendo que postergar estos temas significa seguir relegando la competitividad de las economías provinciales.

La presencia de Pullaro y Llaryora en Rosario ocurre en momentos en que el frente de gobernadores que ambos buscan que se consolide como una alternativa electoral el frente que presentaron junto a los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir, Río Negro, Ignacio Torres, y Santa Cruz, Claudio Vidal.

El frente busca diferenciarse de las posturas tanto del oficialismo nacional como del kirchnerismo. En la redes sociales, las alianza, que intenta sumar a otros mandatarios provinciales, sumó menciones como “las fuerzas del centro”, en un intento de romper la polarización que promueve La Libertad Avanza, con el presidente Javier Milei a la cabeza, y el kirchnerismo, con el peronismo como columna vertebral.

Al particiar de la Experiencia Idea Rosario, que congrega anualmente a referentes del empresariado, el sector público y la dirigencia regional buscaron acentuar otro de los ejes que intentan usar como carta de presentación para el espacio: el potencial productivo del interior del país.