Política

Pullaro y Llaryora volvieron a mostrarse en público luego de lanzar el frente de gobernadores

Fue durante un evento en la Bolsa de Comercio de Rosario. Reiteraron las críticas al gobierno nacional y reivindicaron el federalismo

Guardar
Los gobernadores de Santa Fe
Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba critican la falta de apoyo nacional y reclaman mayor federalismo

En un contexto atravesado por las próximas elecciones legislativas, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, y Martín Llaryora, mandatario de Córdoba, compartieron el escenario principal de Experiencia Idea Rosario, reafirmando el proyecto común que lanzaron semanas atrás, al presentar junto a otros gobernadores el frente de provincias unidas, catalogado luego como “las fuerzas del centro”.

El encuentro, que tuvo lugar este martes en la Bolsa de Comercio de Rosario, se desarrolló ante dirigentes empresariales, representantes sectoriales y funcionarios, en un clima de expectativa marcada por los recientes movimientos del denominado “frente de gobernadores”.

El panel “La visión de la política” ambos mandatarios buscan reiteraron el reclamo a la Casa Rosada por un reparto federal de los recursos. Pullaro y Llaryora coincidieron en sus críticas a la falta de acompañamiento del Estado nacional.

A lo largo de su intervención, el santafesino remarcó la importancia de invertir en sectores estratégicos, aludiendo a la falta de inversión nacional en infraestructura y obra pública. “Trabajamos mucho para invertir recursos propios que potencien a nuestros sectores productivos”, subrayó. Además puntualizó que en su gestión se fortaleció el Ministerio de Desarrollo Productivo y se incorporaron áreas como logística, puertos, energías renovables y la Empresa Provincial de la Energía, bajo la premisa de impulsar el crecimiento y la competitividad.

Al describir el panorama provincial, Pullaro insistió en que la inversión pública resulta imprescindible en un contexto en el que la Nación, según sus palabras, no acompaña con recursos a las iniciativas regionales, lo que ha obligado a las provincias a gestionar alternativas propias para sostener el avance de emprendimientos y obras vitales.

Durante el diálogo en el panel compartido con Llaryora, el gobernador santafesino recalcó la necesidad de mejorar rutas y fortalecer el sistema energético, considerando que ello permitirá que la industria local “alcance su máximo potencial”. “A veces sentimos que el país no mira a este interior productivo”, expresó.

El evento Experiencia Idea Rosario
El evento Experiencia Idea Rosario se convierte en escenario de reclamos por infraestructura y desarrollo productivo

En el mismo sentido, Llaryora, mandatario de Córdoba, hizo hincapié en el impacto del costo logístico y la falta de infraestructura en las posibilidades de desarrollo de las provincias del centro. Señaló que en Córdoba existe una ley de promoción industrial respaldada por esfuerzos conjuntos entre los sectores públicos y privados. Indicó que las dificultades para avanzar en materia de rutas, gas y agua condicionan el correcto funcionamiento de los parques industriales, y que la consolidación de un sistema logístico eficiente representa para la región una prioridad ineludible.

“El costo de logística en Argentina es un tema central que tenemos que abordar”, advirtió Llaryora, planteando que sin corredores viales y desarrollo logístico resulta imposible para los actores industriales del interior competir en igualdad de condiciones, según el comunicado de Santa Fe. Exhortó a que la agenda nacional incluya, además, la resolución definitiva de la hidrovía y un plan ferroviario robusto, advirtiendo que postergar estos temas significa seguir relegando la competitividad de las economías provinciales.

La presencia de Pullaro y Llaryora en Rosario ocurre en momentos en que el frente de gobernadores que ambos buscan que se consolide como una alternativa electoral el frente que presentaron junto a los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir, Río Negro, Ignacio Torres, y Santa Cruz, Claudio Vidal.

El frente busca diferenciarse de las posturas tanto del oficialismo nacional como del kirchnerismo. En la redes sociales, las alianza, que intenta sumar a otros mandatarios provinciales, sumó menciones como “las fuerzas del centro”, en un intento de romper la polarización que promueve La Libertad Avanza, con el presidente Javier Milei a la cabeza, y el kirchnerismo, con el peronismo como columna vertebral.

Al particiar de la Experiencia Idea Rosario, que congrega anualmente a referentes del empresariado, el sector público y la dirigencia regional buscaron acentuar otro de los ejes que intentan usar como carta de presentación para el espacio: el potencial productivo del interior del país.

Temas Relacionados

Maximiliano PullaroMartín LlaryoraBolsa de Comercio de RosarioExperiencia Idea RosarioSanta FeCórdobaInfraestructuraDesarrollo productivoRosarioÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro por 24 horas y habrá otra movilización

Los profesionales marcharán hacia la sede central de la obra social Unión Personal para exigir el fin de los cobros adicionales aplicados desde el 1 de agosto y reclamar aumento salarial inmediato

Los trabajadores del Hospital Garrahan

Javier Milei cena con diputados de LLA y el PRO en la Quinta de Olivos para asegurar el bloqueo a los vetos

El Presidente recibe a los representantes del oficialismo y del principal bloque aliado en el Congreso, antes de tener que poner a prueba en el recinto las decisiones de dar de baja las leyes aprobadas para un aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad

Javier Milei cena con diputados

Intensas reuniones en Casa Rosada: el Gobierno define a los candidatos para las elecciones nacionales

La mesa política del oficialismo estuvo reunida durante casi cuatro horas, mientras que las autoridades de La Libertad Avanza recibieron a los referentes de varias provincias

Intensas reuniones en Casa Rosada:

La oposición dio un paso clave para destrabar la comisión investigadora $Libra en Diputados

Se dictaminó una resolución que impide empates a la hora de elegir a las autoridades. Ahora deberá ser aprobada en el recinto, en la próxima sesión

La oposición dio un paso

Tras el insulto contra Mauricio Macri, Guelar fue expulsado del equipo diplomático del PRO

El ex embajador formaba parte de un grupo de asesores en política internacional. “Es un chat marginal, sin ninguna institucionalidad, voluntario y del que hace tiempo que no participo; nadie me echó del partido”, afirmó el dirigente a Infobae

Tras el insulto contra Mauricio
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia anuló la entrega

La Justicia anuló la entrega de bienes decomisados en una causa por lavado de activos en Chaco

“Vos sos una mugre”: el video de los isleños de Ramallo que capturaron a dos sospechosos de robo

Alertan que el aumento del nivel del mar en el Índico comenzó antes de lo estimado: cuáles son los riesgos

Los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro por 24 horas y habrá otra movilización

Stefano Di Carlo lanzó su candidatura a presidente de River Plate

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Cuba: una persona

Crisis en Cuba: una persona necesita de al menos tres salarios medios para cubrir el costo de la canasta básica

Filipinas acusó a Beijing de provocar la colisión entre buques en el Mar de China Meridional

Estados Unidos sancionó a un grupo armado y empresas por minería ilegal en la República Democrática del Congo vinculadas a China

Estados Unidos ofrece USD 5 millones por el paradero del pandillero haitiano Jimmy Cherizier

Jhon Durán marcó y se lesionó con el Fenerbahçe en el duelo por la fase previa de la Champions League frente al Feyenoord

TELESHOW
Benjamín Vicuña contó cómo es

Benjamín Vicuña contó cómo es su relación con la China Suárez: “Jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”

Guillermo Francella habló del juicio de Julieta Prandi antes del veredicto final: “No se merece lo que ha vivido”

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, le habría robado el novio a la madre de Lola Bezerra: “La vi sufrir”

Sofía Martínez llamó a Diego Leuco y le hizo una fuerte confesión al aire: “Es la persona de la que más fuerte me enamoré”

El saludo de Daniel Osvaldo por el cumpleaños de su nueva novia: “Siempre así”