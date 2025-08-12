PBA y Corrientes, dos interrogantes para el Gobierno en la previa de la campaña de octubre

Javier Milei visitó La Matanza

Los intendentes del peronismo bonaerense percibieron en las últimas semanas un cambio de clima. “Algo cambió entre mayo y junio”, aseguraron desde la tercera sección electoral, el corazón del voto peronista del Gran Buenos Aires. “La veo bien, no la veía hace un mes así, el mes pasado empecé a sentir que pasaba otra cosa, y ahora que estamos más en la calle... no te digo que nos vienen a votar a nosotros pero el nivel de negatividad hacia el tipo es grande”, describió ayer un operador del peronismo de la primera sección electoral, donde el gobierno pretende compensar votos.

“El tipo” es Javier Milei. El presidente se metió de lleno en la disputa, el jueves prevé encabezar un acto inaugural de la campaña provincial en La Plata, la octava sección, y en el gobierno se empezó a aceitar en las últimas horas la maquinaria para adentrarse en una elección, como la del 7S, que en los papeles no se vislumbra para nada fácil y que junto a los comicios ejecutivos de Corrientes de una semana antes, del domingo 31 de agosto, se le presentan a La Libertad Avanza como un interrogante en medio de la campaña nacional.

“El clima está rarísimo”, reconoció ayer un dirigente libertario de la primera sección que ya empezó a caminar la calle. A la tarde, en Casa Rosada, el equipo de estrategia que lidera Karina Milei y en el que tiene un lugar destacado Santiago Caputo, el estratega oficial, empezó a delinear los ejes de la campaña a poco menos de cuatro semanas de las elecciones desdobladas de la Provincia, una verdadera prueba de fuego para el gobierno y para el peronismo.

En LLA saben que la tercera sección, enclave fundamental del kirchnerismo, debería darle al PJ una victoria holgada. El interior está repartido. En La Plata, en ambos campamentos reconocen que, en la previa, hay una elección pareja. En la segunda y la cuarta, en el interior bonaerense, la moneda está en el aire. Pero puertas adentro se le endilgan a los armadores provinciales una notoria mala praxis por no acordar con intendentes como Pablo Petrecca o Santiago Passaglia, que trabaja en tándem con su hermano Manuel. En la quinta sección, Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón, debería obtener un resultado airoso que le garantice un triunfo al Gobierno, aunque el PJ podría tener una performance mucho más decorosa que la que se plantea en los papeles.

Para Milei, es fundamental, en ese sentido, la primera sección electoral que postula como cabeza de lista al senado provincial al intendente Diego Valenzuela. Se trata de la sección que le dio en el 2015 y en el 2017 la victoria a María Eugenia Vidal, con la que compensó el aluvión de votos peronistas de la tercera sección, con una salvedad: en ambas elecciones, la ex gobernadora tenía garantizado en el interior los votos de la coalición de gobierno, conformada junto a las decenas de intendentes del radicalismo y, en mucha menor medida, a la Coalición Cívica.

Javier Milei y Karina Milei con Cristian Ritondo y Diego Santilli

“En el desastre del gobierno, nos veo bien a nosotros, no porque hayamos hecho algo bien, pero hay un cambio de percepción fuerte”, abundó este lunes una fuente del kirchnerismo que tiene a mano el termómetro de la primera sección. Nadie sabe, de todos modos, hasta qué punto va a influir la apatía electoral que se evidenció en todas las elecciones provinciales de este 2025. Tampoco si la puja interna, el desorden de la campaña y la elección de los candidatos en el PJ pueden atraer al electorado. Por eso, hay un operativo feroz para convocar a los votantes. Será relevante la movilidad del aparato de cara al 7S. Y un dato clave para el futuro de Axel Kicillof, que desdobló atípicamente el calendario y puso en juego su proyecto 2027.

En el gobierno saben que se trata de una elección difícil. “Los ánimos no están super bien para arriesgar como se arriesgó”, resaltó un asesor oficialista. Se refiere, en parte, al cierre de listas que dejó algunos heridos, y a las luces de alerta que empezaron a aparecer con más insistencia últimamente en el tablero de control del Ejecutivo, y que en el Gran Buenos Aires exhiben se perciben con mayor nitidez. Por ejemplo, en un párate evidente en la actividad y el consumo.

Karina Milei y Martín Menem en Corrientes

En Casa Rosada reconocen además que la movilización del aparato y el peso de los intendentes del peronismo deberían darle un empujón al kirchnerismo, el 7 de septiembre. Incluso en aquellos lugares que, en la previa, se presentan como los más favorables al electorado libertario, como San Isidro, Vicente López, Tres de Febrero, en el corredor norte. En esa sección, sin embargo, se destacan distritos como Escobar, San Martín, San Fernando, Pilar, Morón, Ituzaingó o Merlo, que deberían darle un espaldarazo a Fuerza Patria.

El Gobierno enfrenta, en ese contexto, una campaña plagada de interrogantes de cara al 7S y en la previa de la carrera hacia octubre que, en el seno de La Libertad Avanza, despierta pronósticos más auspicios que los comicios provinciales.

Antes del 7S, sin embargo, existe en el calendario electoral otro evento, como el de Corrientes, que, en la previa, podría propinarle un dolor de cabeza al Gobierno. E instalar un clima de zozobra que podría alterar a los mercados.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof

Cuando parecía que Karina Milei se encaminaba a sellar una alianza provincial con Gustavo Valdés, el gobernador y el Ejecutivo no se pusieron de acuerdo por el pliego de condiciones que buscaron imponer desde Balcarce 50 y La Libertad Avanza definió competir en soledad con la postulación a gobernador del diputado Lisandro Almirón, un candidato no muy convocante.

Hace algunos domingos, “El jefe” y Martín Menem viajaron a Corrientes para apuntalar al candidato, y en LLA no se descarta otra visita antes del 31 de agosto, cuando se elijan al sucesor de Valdés -su hermano Juan Pablo se encamina a sucederlo- y legisladores provinciales.

Según varias encuestas, Almirón oscila entre el tercero y el cuarto lugar. Además de los Valdés, que representan al radicalismo, se disputan la campaña con el ex gobernador Ricardo Colombi y el intendente Martín Ascúa, que representa al kirchnerismo. En la capital provincial, LLA debería tener una mejor performance, apuntalado por el sello y la candidata a intendenta, que arrastra buena popularidad. Pero en el interior, al peso de la estructura provincial del gobernador no hay con qué darle. Además, LLA no se alió con ninguno de los referentes provinciales que podían darle al gobierno un impulso a la postulación de Almirón. La estrategia abrió una disputa interna, entre el sector de Caputo y el de los Menem. Para estos últimos, se trata, de todos modos, de un buen plan. La línea oficial es que “todo es ganancia”.

Una elección que se presenta poco redituable el domingo 31 en Corrientes, y un panorama incierto el 7 de septiembre en territorio bonaerense, arrojan para el gobierno un panorama inquietante en la previa de octubre, justo cuando el gobierno luce signos evidentes de agotamiento y mientras en varios despachos de la Casa Rosada se empieza a insistir, por lo bajo, con la necesidad de un relanzamiento de la gestión para después de las legislativas y en medio del recambio en el Congreso.

La foto de Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo

Parte de ese eventual relanzamiento de la administración está relacionado con la decisión que los hermanos Milei tomen por estas horas en torno a las candidaturas, que podrían redundar en un retoque quirúrgico o en una cirugía mayor del gabinete.

Hasta ayer, solo se confirmaba, todavía de manera extraoficial, la candidatura de Patricia Bullrich para liderar la boleta de senadores de la ciudad, una postulación que ya abrió, desde hace semanas, una silenciosa pero sólida puja en virtud de su reemplazo en el Ministerio de Seguridad. Aún existía este lunes enorme hermetismo en el resto del gabinete, y la ratificación puertas adentro de que la secretaria general de la Presidencia buscaba garantizar la mayor pureza posible en la confección de las listas. Por eso negociaciones a contrarreloj con el expresidente Mauricio Macri, por la lista de la Ciudad, en la que en principio solo podía confirmar en estas horas a Fernando de Andreis, de su riñón. Por eso, además, la decisión de Karina Milei de volver a candidatear algunas provincias, en octubre, a legisladores a los que aún le restan dos años de mandato, como Romina Diez, Gabriel Bornoroni o María Emilia Orozco, entre otros.