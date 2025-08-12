Máximo Kirchner, Massa o un intendente: los nombres que suenan para encabezar la boleta del PJ en PBA

La negociación del peronismo entra en su etapa final antes del cierre de listas del domingo

El peronismo nacional comenzó a transitar una semana definitoria para las elecciones de medio término. El próximo domingo se cerrarán las listas de candidatos y la fuerza política pondrá sobre la mesa los nombres propios para el duelo electoral. Una batalla de votos que visualizan complicada en la gran mayoría del país. La expectativa positiva está anudada a la provincia de Buenos Aires. Aunque con mucha cautela.

Como suele suceder siempre en los cierres de listas, el foco de mayor tensión pasa por los primeros lugares, que son los que llevan adelante la campaña electoral. En el territorio bonaerense los nombres son una incógnita. A diferencia de otras provincias, no hay claridad sobre quiénes competirán.

En los últimos días, algunos intendentes del PJ le dieron vida a un operativo clamor en redes sociales para que Máximo Kirchner sea quien encabece la lista de candidatos nacionales. En el massismo no se expresaron, mientras que en el kicillofismo aseguran que no pondrán trabas si él quiere ser el que esté al frente del armado.

En el mundo K ven al líder camporista como el indicado para llevar al extremo la polarización de los modelos que se discuten a nivel nacional. Sin Cristina Kirchner en la cancha, su hijo mantiene el apellido en juego en una disputa atravesada por una grieta indisoluble entre los libertarios y los peronistas. Los que caminan por el medio, creen, pueden caer en desgracia.

Un grupo de intendentes pidió que Máximo Kirchner sea el candidato que encabece la lista de diputados nacionales

Hacia adentro, a los dirigentes que están más allá de los límites de su mesa chica, Kirchner le dice que hará lo que ordene CFK. Se mueve con la decisión de marcar que la jefa es una sola. Hay una orden, una decisión y una forma de aplicarlo. Cristina, por ahora, no ha bajado una línea contundente.

La interna furiosa que vivió el peronismo en los últimos meses está tapada por la campaña electoral. Disimulada por un formato particular de campaña. Cada uno por su lado, con su discurso y con las mismas caras de siempre. Enfrente, Milei. Ahí reside la principal coincidencia. “Es lo más sincero que se puede hacer. Porque adentro está todo peor que antes”, aseguró un importante dirigente del kicillofismo.

El traumático cierre de alianzas dejó heridas que ya no se van a cerrar. Que apenas se pueden disimular. La desconfianza llegó para quedarse en un vínculo político atado por un alambre viejo y carcomido. La unidad forzada tal vez pase una factura en las urnas. No lo saben. Ahora solo sirve el contraste de realidades y de modelos. No hay un proyecto político uniforme que pueda convertirse en una propuesta interesante para el electorado.

En el cristinismo creen que la que se está transitando será la última semana de tensión y que, pese a las diferencias existentes, a partir del lunes comenzará a divisarse un ordenamiento en el discurso de campaña, tanto a nivel provincial como nacional. Al no haber más lugares en disputa, ya no hay más puestos por los que negociar.

La posibilidad de que Sergio Massa sea candidato sigue latente dentro del peronismo bonaerense (REUTERS/Martin Cossarini/File Photo)

“Será, todo desprolijo, con tensiones que no se van a borrar, pero se va a tener que ordenar”, manifestó un histórico referente del cristinismo. Las expresiones de deseo no tapan la aceptación de un clima espeso y enrarecido. No hay unidad de verdad. Y eso se nota en la coordinación de la campaña, en la imposibilidad de que los integrantes de la cúpula de poder se reúnan en un acto para mostrar ante la sociedad un bloque granítico. No pueden mostrar lo que no existe.

Uno de los nombres que está latente es el de Sergio Massa. Desde el entorno del líder del Frente Renovador (FR) son cautelosos respecto a la posibilidad de que compita. No lo descartan, pero no lo impulsan. Algunos dirigentes de su confianza creen que no tiene que ser. Otros consideran exactamente lo contrario. Advierten que es el momento de volver al ruedo electoral.

En las arterias de Fuerza Patria también hay miradas disímiles. Por un lado, los que están seguros de que en esta elección el peronismo debe poner en la cancha las caras más conocidas. Por el otro lado, están los que creen que el Gobierno castigará a Massa con la situación económica del último gobierno y que lo encerrarán en una discusión que precisa de explicaciones técnicas para argumentar la defensa.

Si Massa es el primer candidato de la lista, Juan Grabois ya avisó que presentará una lista paralela. Anticipó la ruptura pese a los pedidos de CFK para que se mantenga más tranquilo dentro de la interna bonaerense. ”Sergio trabaja por la unidad contra Milei, no por una candidatura”, sostienen en el corazón del FR.

El intendente de Pilar, Federico Achával, aparece como una opción para ser candidato a diputado

Grabois quiere ser candidato. Lo dijo públicamente en más de una oportunidad. En el peronismo bonaerense lo miran de reojo. Lo ven como un personaje conflictivo que está pensando en su bienestar por sobre la necesidad de la coalición. El dirigente social considera que es momento de que haya caras nuevas en las listas. Que se haga efectivo un cambio de época en el armado electoral.

Los días que quedan hasta el cierre de listas son determinantes para que el peronismo no se rompa más de lo que ya está. El referente de Patria Grande mantiene la amenaza de plantar una lista propia, que solo perjudicaría a Fuerza Patria, ya que le restaría votos. Por eso algunos dirigentes ven en una eventual candidatura de Máximo Kirchner la posibilidad de contener a Grabois y, al mismo tiempo, que la interna no vuelva a estallar.

Kicillof ya avisó que no vetará a nadie. Tampoco pretende impulsar un nombre para la cabeza de lista. Después del conflictivo cierre de listas provincial, no está dispuesto a enfrentarse con el cristinismo por el primer lugar. Su objetivo central en la disputa con el ala ultra K era lograr la cabeza de la primera y la tercera sección. Se quedó con ambas, aunque con menos potenciales lugares en la Legislatura.

Hacia dentro, el Gobernador solo deslizó que lo ideal sea que el candidato sea un punto de encuentro entre las tres vertientes más importantes. Una figura ecuménica que suavice la conflictividad. Puso como ejemplo al ex ministro de Defensa Jorge Taiana, un histórico del kirchnerismo que supo acompañar a CFK en la candidatura a senadora del 2017. Por eso el nombre del ex ministro empezó a girar como un candidato avalado por Kicillof. Lo cierto es que el mandatario provincial no impulsó ningún nombre concreto.

Jua Grabois amenaza con presentar una lista propia separada de la de Fuerza Patria

Un nombre que podría tener más consenso es el del intendente de Pilar, Federico Achával. Integrante del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que conduce Kicillof, de buena relación con el líder de La Cámpora y Massa, aparece como una opción renovadora. Cara menos conocida, de 45 años y con gestión aprobada en el norte del Conurbano, se asoma como una opción potable.

La ex presidenta de la Nación puso su nombre sobre la mesa para sea el elegido como candidato a senador en la primera sección. Sin embargo, Kicillof bancó a su ministro de Infrastructura, Gabriel Katopodis, con el afán de que represente, a través de la gestión de obras públicas en la provincia, un contraste con la gestión de Milei.

Achával no es el único intendente bonaerense que suena. También aparecen en la danza de nombres Mariel Fernández (Moreno), de estrecha relación con la familia Kirchner y cercana a La Cámpora y Ariel Sujarchuk (Escobar), con más historia dentro de las filas del PJ Bonaerense y un equilibrista frente a las batallas sistemáticas del internismo.

Para el resto de la lista uno de los nombres que empezó a tomar impulso es el de Guillermo Moreno. El ex secretario de Comercio volvió al seno K después de varios años y se sumó con decisión a la campaña del peronismo, apostando a las imágenes, los cánticos y los ademanes tradicionales.

Cristina Kirchner se mantiene encima de las negociaciones por la lista en la provincia (Sebastian Alonso)

En la franja del medio el kicillofismo pretende que se le respeten los lugares de cuatro diputados cercanos al Gobernador a los que se les vence el mandato. Es el caso de Daniel Gollan, Julio Pereyra, Hugo Yasky y Brenda Vargas Matyi. Un puro del MDF, uno en representante de los intendentes, un sindicalista y uno de La Matanza. Esa es la cuenta que pretenden que se respete en el armado de la lista.

En el massismo sobresale el nombre de Sebastián Galmarini, que estuvo inmerso en la negociación de unidad, y en el kirchnerismo se habla de la renovación de la gremialista Vanesa Siley, la llegada de Teresa García y el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, al que se le vence la banca.

La danza de nombres se irá agrandando durante la semana. Días marcados por la rosca política y las negociaciones cruzadas. Esperan que haya menor tensión que en el cierre provincial. Lograrlo sería un paso adelante en el medio de tantas trifulcas internas.