Javier Milei recibirá en Casa Rosada al presidente de Ecuador Daniel Noboa

Combo de fotografías del presidente de Ecuador, Daniel Noboa (izq.), y el presidente de Argentina, Javier Milei. EFE

El presidente Javier Milei recibirá en la Casa Rosada a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. La bilateral será la semana que viene, más específicamente el 21 de agosto, y se enmarcará dentro de un viaje oficial del mandatario sudamericano, quien ya había venido al país al momento de la asunción de su par libertario.

La información fue confirmada por fuentes de la Presidencia, aunque en Ecuador ya se venía rumiando la posibilidad de un viaje desde hace semanas. No es para menos, ya que Milei y Noboa se consideran entre sí como aliados fundamentales en términos regionales.

Ambos mantienen una estrecha relación con la administración de Donald Trump, al punto que el estadounidense decidió que ellos dos (y el salvadoreño Nayib Bukele) fueran los únicos invitados latinoamericanos a su investidura presidencial del 20 de enero en Washington. Los dos estuvieron en la misma fila durante una ceremonia religiosa previa a la posesión de Trump.

Su acercamiento con la Casa Blanca es, para ambos casos, una búsqueda de fortalecimiento de su posición tanto externa como interna. Por caso, Noboa solicitó ayudas para el combate del narcotráfico al interior de su país; mientras que el acercamiento de Milei se signa, mayormente, por los gestos en términos económicos que ha dado Estados Unidos, por ejemplo, en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Javier Milei y Daniel Noboa estuvieron en la iglesia episcopal de Saint John en un acto religioso previo al acto de investidura de Donald Trump

Tanto Argentina como Ecuador tienen similitudes en sus objetivos de la política arancelaria y comercial. Ambas administraciones ya tuvieron encuentros con la Casa Blanca para poder agilizar la baja de aranceles; a la vez que, por ejemplo, Noboa movilizó sanciones arancelarias a países como México si es que no se disponían en hacer un Tratado de Libre Comercio (TLC), un mecanismo que es visto con buenos ojos desde la Casa Rosada.

