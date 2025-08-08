Milei grabará la cadena nacional con un mensaje sobre los vetos orientado a “amurallar el déficit cero y la política monetaria”

Javier Milei volverá a explicar en profundidad esta noche, por cadena nacional, el motivo por el que veta las leyes que, según argumenta, complican el equilibrio fiscal (esta vez, las que aumentan los fondos públicos para jubilados y discapacitados). Luego del fuertísimo revés que sufrió el Gobierno con la docena de votaciones adversas del miércoles en la Cámara de Diputados, no habría anuncios. Y, en principio, el Presidente hablaría solo, aunque en la Casa Rosada no descartaban que pueda sumarse el ministro de Economía, Luis Caputo.

El tema de la explicación a la población, aseguraron, no se trató en la llamativa reunión de Gabinete de urgencia que Milei convocó sin previo aviso ayer por la tarde, al día siguiente del segundo revés fuerte en el Congreso en dos semanas. En cambio, aseguraron, se decidió esta mañana, y de inmediato se le pidió al vocero Manuel Adorni que la anuncie en la conferencia de prensa que brindó esta mañana. “Va a ser una master class sobre economía como las que acostumbra a dar el Presidente”, dijeron en su entorno.

La cadena se grabará esta tarde a las 18, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. “El Presidente va a amurallar el déficit cero y la política monetaria”, adelantaron en Gobierno. Podría sumarse, para acompañarlo, el titular de Economía, que ayer defendió la estabilidad de la situación económica a pesar de los movimientos del dólar en el streaming oficialista Carajo. “Por ahora no hay convocado ningún ministro, pero todo puede ser”, dijeron cerca del Presidente.

El jefe de Estado profundizará de cara al gran público los motivos por los que vetó los proyectos que acrecientan los montos para las áreas de discapacidad y los jubilados que fueron aprobados hace menos de un mes en el Senado. “Los opositores cometen una torpeza, aprueban algo que sirve en el corto plazo, y que después les va a volver a comer los ingresos a todos en forma de inflación. El Presidente va a explicar por qué algo que puede parecer negativo ahora, es mejor para futuro”, sostuvieron en la sede del gobierno nacional.

