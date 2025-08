Máximo Kirchner no descartó una posible candidatura: “Si Cristina me dice que tengo que ir, se hace”

El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, se refirió por primera vez a una eventual candidatura en las elecciones legislativas nacionales.

“Si Cristina mañana me dice que ‘tenés que ir vos’, y hay un acuerdo para que sea candidato, haremos todo lo que tengamos que hacer”, reveló Máximo Kirchner, diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense, al referirse a la posibilidad de competir en las próximas elecciones legislativas nacionales.

En un momento en el que el peronismo atraviesa una fuerte interna, el líder de La Cámpora dejó en claro que no “se desvive para ser candidato” y “que mantener vigencia política”. En ese sentido, recordó que durante su propio gobierno dejó la jefatura de bloque, una posición que muchos anhelan ocupar, pero que “si hay que hacerlo, se hace“. “Siempre es una responsabilidad los intereses de la gente”, puntualizó.

“La verdad que vengo de ser candidato en el 2023, cuando no quise serlo. Me pidieron que vaya y no quería por un montón de motivos, desde políticos a hasta motivos personales. Bueno, hubo que acompañar porque era un momento muy complejo para el peronismo”, consideró, durante una entrevista en el canal de streaming de Cenital, en el programa “El Fin de La Metáfora”.

Durante la emisión, que coincidió con una entrevista al presidente Javier Milei en otro canal de streaming, Kirchner también bajó el tono a la interna del peronismo hacia el cierre de listas nacionales. Habló sobre el escenario en el que “Juan Grabois dijo que se iba a ir por fuera”, con una lista propia del Frente Patria Grande, si Massa era candidato en este turno electoral.

“Los procesos políticos a veces tienen momentos. En mi caso, planteé hace meses esta discusión y fuimos señalados como agentes de la división, que es bueno darse ante la ausencia de las PASO”, puntualizó, y lamentó que el contrapunto se reinstale en este contexto. “Cuando lo planteamos, nos decían ‘la unidad, dejen de pelear Axel (Kicillof) y Máximo, ahora los que dicen ‘dejen de pelear’, se quieren pelear”, consideró.

"Si hay que hacerlo, se hace", dijo Máximo sobre la posibilidad de presentarse como candidato

En cualquier caso, el líder de La Cámpora remarcó que tanto Grabois como Massa “son dos personas muy valiosas”. “No escuché a Sergio la vocación de ser candidato. Todos los espacios políticos han tenido la potestad de expresar sus ideas”, evaluó. Y subrayó que lo central es que “un diputado más, o menos, puede habilitar el quórum o no para que haya fondos para el Hospital Garrahan y las universidades nacionales”.

De la apatía a los desacuerdos en el peronismo

En ese marco, Máximo Kirchner cuestionó la insistencia sobre la “unidad” dentro del peronismo, cuando existen diferencias de estrategia o de fondo, y recordó: “A mí se me cuestionó muchísimo el fondo de una política económica durante el gobierno de Alberto Fernández”. Se refería al rechazo del acuerdo con el FMI, que se expresó con su voto negativo en el Congreso durante el gobierno anterior, lo que le provocó tomar la decisión de dejar su presidencia en la banca del Frente de Todos. “Los argumentos que me brindaron es que iba a gobernar la ultraderecha. Se firmó el acuerdo con el FMI y gobernó Milei”, caracterizó.

Sobre su vínculo con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, describió que mantienen “una visión similar sobre el país”, pero reconoció diferencias sobre “cómo implementar” las políticas.

Desde su punto de vista, el diputado nacional llamó a que “no puede ser que sea tan dramática una diferencia política”. “Si todos ponemos un poquito, empezamos a restar dramatismo a las cosas. Aunque nos prive a veces de algunos votos, de algunos clicks o de lo que fuere, y bajamos de todo un poquito y tratamos de ordenar a nuestro país, va a ser mejor”, anheló.

La dirigencia del Partido Justicialista y fuerzas políticas aliadas tendrán que definir las listas para las elecciones de diputados y senadores nacionales

Faltan 20 días para el cierre de las listas nacionales. Al trazar un paralelo con la crisis del 2001 sobre la apatía electoral, Máximo Kirchner expresó que “la sociedad se aleje, o esté enojada con sus dirigencias, no va a mejorar la calidad de vida”. “Creo que la sociedad, por el contrario, tiene que involucrarse más todavía, cuando vemos que desde países extranjeros con una mirada estratégica y geopolítica de nuestro país. La sociedad va a tener que involucrarse en esto. No es menor”, convocó.

“Yo soy lo que apuesta a que intervenga más, aún a costa de que no me elija a mí o el espacio que me gusta o represento como candidato o militante. Que vaya a votar en blanco si quiere”, concluyó Máximo.